Эксперты объяснили, как Китаю удается выпускать технологичные, но дешевые авто

Еще недавно китайские изделия — в том числе автомобили — ассоциировались с чем-то откровенно дешевым и низкокачественным. Но теперь эта страна является одним из флагманов мирового автопрома, а ее машины впечатляют не только технологическим оснащением, но и доступными прайсами.

В беседе с «Российской газетой» эксперты сервиса «Авто.ру» объяснили, что на ценовую политику на местном рынке благоприятно влияет уникальная комбинация факторов, которую сложно воспроизвести за пределами Китая. В их числе — мощная поддержка государства, огромные производственные масштабы, эффективная цепочка поставок и особая инженерная культура, направленная на сокращение издержек.

Первостепенную роль играет, конечно, масштабное содействие властей. Правительство на протяжении многих лет развивает автомобильную отрасль, особенно сегмент электрокаров. Оно предоставляет субсидии и льготные кредиты покупателям и производителям, а также финансирует строительство крупных заводов и зарядной инфраструктуры. Все это радикально снижает финансовую нагрузку на компании и конечных потребителей. Кроме того, долгое время местных автостроителей защищали высокие импортные пошлины и требования к созданию совместных предприятий: у них было время на развитие без жесткой конкуренции.

Важно и то, что Китай является крупнейшим в мире авторынком. А огромный внутренний спрос создает уникальные условия. Когда такие компании, как, например, BYD или Geely, выпускают миллионы машин в год, затраты на исследования, разработки и содержание заводов распределяются на каждую единицу продукции, что тоже снижает себестоимость.

Фото: Zhou Mu/globallookpress.com

Кроме того, в КНР создана практически самодостаточная производственная экосистема. Почти все компоненты — от стекла и стали до сложной электроники — выпускаются внутри страны или у соседей, что уменьшает зависимость от дорогих перевозок и валютных курсов. Тот же BYD, кстати, пошел еще дальше: компания контролирует всю цепочку от добычи сырья для батарей до сборки готового автомобиля. А такой подход исключает лишние наценки.

Помимо прочего, на цены давит жесткая конкуренция между местными поставщиками комплектующих. Да и сами инженеры мыслят практично. Их задача — предложить надежное и безопасное решение за разумные деньги, а потому частенько используются уже проверенные и адаптированные технологии. Получается, как мы видим по отзывам автовладельцев, не всегда, но, тем не менее, это позволяет удешевить и ускорить процессы разработки машин.

