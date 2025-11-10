Масляный голод: что залить в мотор китайского автомобиля

Изобилие китайских автомобилей, внезапно и, похоже, надолго охватившее российские дороги, привело сразу к двум последствиям: мы, российские водители, не только слабо знакомы с их ресурсом и возможностями, но и обслуживать их не особо умеем. Учиться никогда не поздно, а поскольку жить с таким автопарком нам еще долго, то пора начать углубленное изучение матчасти. Стартуем с фундаментального: с моторного масла — главного и основного расходника, от которого крайне зависим достаточно хрупкий китайский двигатель. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Китайский автомобиль в широком понимании — сущий фантом, о котором мы, кроме визуала, ничего пока и не знаем: ни сколько он проездит, ни куда он сможет доехать, ни каковы перспективы его содержания. Более того, машины из Поднебесной — очень неоднородны в качестве своего исполнения: у одних служат и бед не знают, у других — могут уже в первые недели эксплуатации создать проблемы своему владельцу.

Тут стоит «открыть Америку»: дело не только и даже не столько в самих машинах, сколько в подходе к ним: качеству и количеству «приложенных рук», а также в ремонте, сервисе и используемых материалах. Того же моторного масла, которое, как оказалось, может запросто стать причиной феноменального по цене ремонта: не забыты еще случаи, когда новые китайские машины выезжали к своим владельцам с горящими «масленками», сухими коробками передач и прочими «изюминками» восточного партнера.

Признаемся, ничтоже сумняшеся: роль владельца, его подход и навыки играют в ресурсе «чайнакара» куда большую роль, чем, например, в эксплуатации японской или корейской машины. Значит, надо садиться и разбираться в материальной части вопроса.

Начнем, по традиции, с азов: с моторного масла. Этот расходник является фундаментальным для любого двигателя внутреннего сгорания, независимо от конструкции и страны происхождения, а ошибка в его выборе может стоить довольно дорого. Иногда — даже очень дорого. Отсюда вытекает простое следствие: разобравшись и подобрав полностью соответствующий лубрикант, можно прилично сэкономить не только бюджет на ТО, но и деньги на возможный последующий ремонт.

Будем честны: свой «велосипед» китайцы пока что не изобрели. Их ДВС очень часто похожи конструктивно на американские, японские или европейские моторы. Так что базовые требования к моторным маслам базируются на существующих международных стандартах: API, ACEA, ILSAC. Согласитесь, это существенно упрощает задачу.

Прямо сейчас в России представлен широчайший ассортимент моторных масел: от отечественных, весьма качественных, но иногда совсем даже не дешевых, до вполне добротных привозных, которые могут выигрывать в том числе и за счет невысокой цены. Причем адреса импортеров, как говорится, «на вкус и цвет» — от Японии и Кореи, до закрытой для нас, казалось бы, Европы, а также уже достаточно продвинутых Турции, ОАЭ и даже самого Китая. Есть из чего выбирать.

С привычными ранее брендами ситуация остается достаточно тревожной: шанс приобрести оригинальный состав невысок настолько, что, по нашему мнению, рисковать не стоит. Гораздо актуальнее сосредоточиться на аналогах, которые практически не подделываются и стоят вполне доступных денег.

Начнем наш обзор с продукта корейского производства от нефтяной компании Hyundai Oilbank. В частности, можно рекомендовать моторное масло Hyundai XTeer G800 0W-20, обладающее высоким индексом вязкости. Масло не замерзает и не превращается в сметану зимой, дает возможность двигателю легче запускаться, обеспечивает необходимую вязкость при работе в тяжелых условиях и практически не имеет расхода на угар.

Все масла производятся исключительно в Корее с использованием присадок Lubrizol, Infineum, Afton и Oronite. Эти факторы обеспечили официальное получение новых, введенных лишь в марте этого года, спецификаций API SQ и ILSAC GF-7. До этого продукт имел сертификаты API SP и ILSAC GF-6. Такое масло идет на корейские конвейеры автоконцерна Hyundai, причем не только в атмосферные моторы, но и для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском и технологией турбонаддува T-GDI, а также для гибридов.

Как следствие, оно подходит и для китайских машин со сложными турбированными двигателями, требующими использования современного масла с низким содержанием вредных примесей. Актуальной для российского же рынка «опцией» является фактическое отсутствие подделок.

Еще одним представителем импортного моторного масла является компания LUBREX — один из крупнейших производителей смазочных материалов и автохимии в ОАЭ. Более 25 лет компания выпускает масла, отвечающие требованиям международных классификаторов, а масла LUBREX продаются по всему миру, включая Америку, Европу, Китай, страны Ближнего Востока и Россию.

Для нас наиболее актуальным лубрикантом компании представляется синтетическое масло VELOCITY ACE SAE 0W-20 с подтвержденными допусками API SP и ILSAC GF-6A для современных бензиновых двигателей с турбонаддувом техники американского, корейского, европейского и, соответственно, китайского производства, где требуются масла соответствующих стандартов. Продукт содержит ПАО-базовые масла IV-группы и современный пакет присадок.

Из более «густых» масел стоит выделить синтетическое масло VELOCITY NANO PLUS SAE 5W-30 с упомянутым допуском АСЕА A3/B4, отвечающее отраслевым стандартам для полнозольных масел для легковых автомобилей. Кстати, многие таксисты, проезжающие больше всего километров в день, рассказывали именно об этом составе: для сверхтяжелых условий эксплуатации (моточасы на холостых, пробки, длительная безостановочная работа двигателя) они нередко выбирают этот состав.

О бренде RINNOL «АвтоВзгляд» уже рассказывал: масла компания производит на современном нефтеперерабатывающем заводе LUBRICO PETROKIMYA A.S. в Турции. На территории завода в Стамбуле производится блендинг моторных масел под полным контролем российских инженеров.

Каждая партия проходит строгий контроль в собственной лаборатории. При производстве используются зарекомендовавшие себя европейские присадки и высококачественные базовые масла. С конца 2024 года начато производство в России грузовых масел. На нашем рынке представлена широкая линейка продукции, но в разрезе эксплуатации автомобилей китайского производства для нас особенно актуально масло RINNOL QUANT M 0W-20, соответствующее стандартам API SP/CF, ACEA C5/C6, ILSACGF-6A.

Это синтетическое моторное масло отвечает современным требованиям ведущих производителей бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей из Японии, Кореи, Европы и Китая. Подходит для гибридных электромобилей, подключаемых гибридов, а также машин, работающих на газу. Высокий индекс вязкости позволяет эксплуатировать машины на масле RINNOL QUANTM 0W-20 круглый год в любых погодных условиях, а фокус при разработке лубриканта был взят на продление срока службы ДВС и возможности снижения потребления топлива.

В 2022 году рынок моторных масел в России лихорадило, но нашлись те, кто сумел перестроиться, предложив стойкое к самым разным рискам решение. Одним из них стал бренд LUBRIGARD, организовавший производство необходимых нашим автомобилистам смазочных материалов за границей — в частности, в Шанхае.

Импортное производство дает возможность использовать базовые масла и присадки проверенных производителей, а это — определенная гарантия качества и работоспособности моторного масла. Как результат — премия «Бренд года в России» в 2024 году. Нам с нашим китайским автомобилем интересно масло LUBRIGARD SUPREME SYNTHETIC PRO C5 0W-20. Это «синтетика» на основе смеси полиальфаолефинов (PAO) и гидрокрекингового базового масла с высоким индексом вязкости и высоким уровнем чистоты и однородности (III группа по API).

За противоизносные, антиокислительные и другие свойства в составе масла отвечает пакет присадок от Chevron Oronite. По рецептуре это аналог оригинального масла Volkswagen BlueOil 508 00/509 00, что доказывает сине-зелёный цвет состава (присутствие пакета Oronite) и наличие специального элемента-маркера в составе — циркония. Соответствует требованиям ACEA C5 и подходит для китайских марок Geely, Changan, HAVAL, TANK, GAC, Chery, Exceed, Jetour, Jaecoo, BAIC, SAIC и других.

Появление у нас сотен разновидностей и десятков брендов китайских машин, причем в одночасье и безапелляционно, вызвало взрывной и логичный спрос на их обслуживание. А спрос всегда рождает предложение. Так, в недрах Новосибирского Академгородка появился новый отечественный бренд моторных масел HELCO. Который разработан целенаправленно на аудиторию владельцев именно китайских автомобилей.

Более того, его название — это аббревиатура из первых букв названий автобрендов: Haval-Exeed-LiXiang-Chery-Omoda. Производитель заявляет, что масла разработаны с учётом особенностей моторов именно китайских автомобилей и обладают необходимыми свойствами для защиты турбированных двигателей от перегрева, обеспечения чистоты поршневой группы, продления ресурса и оптимальной работы в любых условиях эксплуатации: как в городском режиме, так и на трассе.

В ассортименте есть масла 0W-20, 5W-30 и 5W-40. Например, HELCO Synthetic 0W-20 соответствует стандартам API SP и ILSAC GF-6, производится из базовых масел высокой степени чистоты, производимых из регенерированного масла, очищенного по многоступенчатой технологии глубокой очистки. Это обеспечивает и высокий индекс вязкости. Заявленная морозостойкость — до -55°C, что может позволить запуск и эксплуатацию авто в очень сильные морозы.

Также из отечественных брендов смазочных материалов интерес, применительно к китайским автомобилям, вызывают моторные масла марки TESMA, которая известна на рынке с 2011 года. Ассортимент достаточно широк, но особое внимание, считаем, стоит уделить составам FORCE FS стандартов 0W-20 и 5W-30. Они производятся на основе синтетических базовых масел и специального современного пакета присадок и соответствуют международным спецификациям API SP и ILSAC GF-6А.

Данные масла способны обеспечить заметное увеличение ресурса ДВС, минимизировать износ двигателя, благодаря понижению зольности, даже в сложных режимах эксплуатации — в условиях городского трафика, когда нагрузка на мотор особенно чувствительна. Масла могут использоваться во всех типах бензиновых двигателей, наиболее популярных у китайских автопроизводителей.

В первую очередь масла TESMA актуальны для обладателей автомобилей с моторами последних поколений, турбированных, с прямым впрыском топлива (T-GDI), которые являются не только сверхнагруженными, но и горячими. То есть на моторное масло ложится дополнительная ответственность, как на элемент охлаждения ДВС. Указанные продукты, в особенности масло Force FS 0W-20, могут применяться в гибридных автомобилях.

И, наконец, еще один бренд, заслуживающий, на наш взгляд, упоминания в данном обзоре, — отечественные масла Northoil из Новосибирска. Производятся по технологии молекулярного смешивания для обеспечения максимальной эффективности присадок и высококачественных базовых масел группы III+, IV, что в свою очередь обеспечивает высокую стабильность масла.

Современные комплексы присадок призваны обеспечить чистоту двигателя, что важно для сложных китайских моторов, а также необходимые свойства для работы в условиях низких температур. Из линейки продукции Northoil интересны два продукта. Синтетическое всесезонное энергосберегающее моторное масло Evolution 0W-20 — API: SP, ILSAC: GF-6A, применимое также в гибридах, способное обеспечить не только экономию топлива, но и заявленную мощность двигателя.

Масло допускается к использованию в бензиновых двигателях, в том числе оборудованных катализаторами (TWC), где требуется уровень эксплуатационных свойств API SP/GF-6A ILSAC. Также для китайских авто, считаем, подойдет синтетическое моторное масло Premium 5W-30, соответствующее стандартам AP SP/SN и АСЕА: А3/В4.

Этот состав должен справиться с задачами на атмосферных и турбированных моторах, которым требуется более густое масло с высокими моющими и чистящими свойствами, справляющееся с угаром и выдерживающее весь срок эксплуатации без изменений.

Продолжительный и вдумчивый мониторинг предложений на отечественном рынке моторных масел позволил нам найти сразу несколько подходящих вариантов, полностью закрывающих потребность отечественного автолюбителя, эксплуатирующего современный китайский автомобиль.

Эти составы вполне доступны как в вопросе цены, так и в географии своего представления, подходят по характеристикам и позволяют комфортно и разумно содержать «чайнакар», не влезая в долги и сложные поиски расходных материалов. Главное — вовремя менять: любой опытный водитель знает, что нет ничего лучше для мотора, чем новое масло.