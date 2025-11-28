Верни колбасу, дурак: европейские автоконцерны требуют реабилитировать ДВС

Европейские автопроизводители собрали остатки мужества и заслали в Брюссель слезное послание, содержащее покорнейшую просьбу не торопиться с тотальной заменой традиционных автомобилей на электрокары. В противном случае автопрому ЕС может прийти кирдык. Портал «АвтоВзгляд» со столь трезвым взглядом на проблему вполне согласен.

Агентство Reuters, никогда не отличавшееся бунтарским духом, в последнее время все чаще обращает внимание на то, что силком заталкивать человечество в электрорай — идея мало того, что раздражающая, но и невыполнимая.

По данным ресурса, европейские автоконцерны, еще недавно представлявшие собой сливки мировой промышленной аристократии, оказались в весьма затруднительном положении. Не имея возможности сопротивляться, они лишь надеются на то, что у Еврокомиссии хватит мозгов смягчить фактический запрет на производство новых двигателей внутреннего сгорания, запланированный на 2035 год.

КОНЕЦ ЭЛЕКТРОЭЙФОРИИ

В едином порыве все гранды автомобилестроения в начале десятилетия решили поставить на карту свое будущее, поверив сладким песням евробюрократов, понимающих в экономике чуть меньше, чем ничего. А может быть, они и сами прониклись неизбежностью торжества электрокаров. Так или иначе, но атмосфере всеобщего ажиотажа и необузданного оптимизма в марте 2023-го было принято положение о том, что все новые автомобили с 2035 года должны иметь нулевые выбросы.

Фото: avtovzglyad.ru

Тогда все были уверены, что их ставка сыграет, однако реальность разочаровала. Спрос на «зеленый» транспорт действительно рос как на дрожжах, но дойдя до определенного уровня неожиданно затормозил. А поскольку в электроэйфории на производство автомобилей с ДВС почти все основательно подзабили, то снижение динамики продаж «экологически чистого» начало отражаться на общем самочувствии.

Бог всегда наказывает нас за то, что мы не можем себе представить...

Так, группа Stellantis предупредила, что без внешнего финансирования вся отрасль рискует столкнуться с «необратимым спадом», и что компания больше не ставит перед собой цели в 2030 году перейти на выпуск в Европе исключительно электромобилей, заявил в минувшем сентябре Жан-Филипп Импарато, занимавший тогда должность главы европейского подразделения.

Поскольку в декабре Брюссель собирается обнародовать меры поддержки региональной автомобильной промышленности, по-прежнему остающейся одним из важнейших секторов экономики ЕС, немецкие промышленники и Европейская ассоциация автопроизводителей заблаговременно призывает чиновников смягчить правила, стимулирующие исключительно продажи электрокаров на аккумуляторных батареях и топливных элементах.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Автомобильные компании набрались наглости утверждать, что не имеет смысла бездумно стремиться к достижению некогда поставленных нереальных целей. По их мнению, только рынок должен решать, когда двигатели внутреннего сгорания будут полностью сняты с производства, а вовсе не законодатели — тем более никем не избираемые и никому не подотчетные.

Фото: avtovzglyad.ru

Замах был на рубль, а вот удар оказался на копейку. Тот же Volkswagen планировал к 2030 году построить шесть заводов по производству аккумуляторов только в Европе и рассчитывал, что не менее 70% продаж придется только на электрокары. А сейчас амбиций на перспективу еле-еле хватает на три завода, а точного прогноза по реализации «электричек» нет вообще.

В настоящее время в общем объеме производства VW электромобили занимают 10,9%, Porsche — 23,1%, BMW -17,4%, Mercedes-Benz — 8,8%, Renault Group — 12,7%, Stellantis — 11% и Volvo -20%. Напомню, что почти все они в порыве экстаза собирались с опережением графика добиться стопроцентной электрификации аж к 2030 году.

Ну и кто во всем этом виноват? Конечно, не глобальные «зеленые», не горе-экономисты в Брюсселе, не безвольные руководители предприятий. Китайцы, негодяи, все испортили, ворвавшись на девственный европейский рынок и придушив всех местных. И здесь самое время вспомнить русского философа Н.А. Бердяева: «Нет, источник зла и во мне самом, и я должен и на себя переложить вину и ответственность».