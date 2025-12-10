Полный e-fuel: как еврочиновники «спасают» свой загибающийся автопром

Под давлением автопроизводителей, терпящих немалые убытки, Еврокомиссия оставила, скрепя сердце, свою слепую приверженность безумной «зеленой» идее. Она согласилась с тем, что в обозримом будущем добиться заветных «нулевых» выбросов не получится, и пообещала в кратчайшие сроки представить скорректированный план реформирования отрасли. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» не сомневается, что он будет столь же бессмысленным, как и предыдущий.

«Мы не диктуем отрасли, что делать», — заявил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас в интервью изданию Handelsblatt, посвященном новой политике ЕС в отношении двигателей внутреннего сгорания. Автомобили с ДВС по-прежнему будут получать разрешение на эксплуатацию в Европе даже после 2035 года, висевшего дамокловым мечом над головами промышленников. Самоназначенные еврочиновники при переоценке предельных значений выбросов для автопарков будут действовать с учетом «всех технологических достижений».

ЗАПОЗДАЛОЕ ОЗАРЕНИЕ

До сих пор апологеты идеи «экологически чистого транспорта» предполагали, что достижение нулевого объема вредных выбросов с неизбежностью приведет к полному отказу от ДВС. Они даже поставили предельный срок эксплуатации адских моторов — 2035 год. Однако даже упертым доктринерам постепенно становилось ясно, что вожделенная цель попросту недостижима.

Правда, озарение посетило их только тогда, когда угроза развала автомобильной отрасли стала реальностью. Подталкиваемая к неизбежному решению обстоятельствами непреодолимой силы, Еврокомиссия склоняется к мысли все-таки разрешить автопроизводителям производство ТС, оснащаемых классическими моторами, и после задекларированного ранее срока. Об этом и сообщил широкой публике г-н Цицикостас.

Фото Victor Lisitsyn/Victor Lisitsyn

Мера вынужденная, если не сказать вымученная, она является частью «автомобильного пакета», с помощью которого ЕС попытается укрепить автомобильную промышленность и вернуть европейским товарам — в первую очередь, транспортным средствам — былую конкурентоспособность, о которой все забыли в безумной погоне за мифической «зеленой» экономикой.

Попутно Цицикостас заметил, что планируется ввести правило «Покупай европейское» для корпоративных автопарков. Но не надейтесь, об электромобилях тоже не забыли. Комиссар посчитал, что стимулировать спрос на них поможет разработка и продвижение моделей, которые будут относительно доступными хотя бы в своих базовых комплектациях.

ШАГ ВПЕРЕД И ДВА НАЗАД

Средствам массовой информации только дай повод — и вот они уже заговорили о «рождественском подарке для отрасли». Однако Еврокомиссия не была бы Еврокомиссией, если не попыталась уточнениями и разъяснениями полностью извратить изначально здравую идею. Что ей в очередной раз с успехом удалось.

Да, ДВС на новых ТС не запрещаются, но... Представители Еврокомиссии заявили, что «традиционные ДВС разрешаются при условии, что они будут работать исключительно на биотопливе или электронном топливе». Такие моторы, дескать, значительно менее вредны для окружающей среды, чем традиционные бензиновые или дизельные.

Фото senivpetro/freepik.com

Другими словами, сделав робкий вынужденный шажок в сторону рациональности, евробюрократы тут же дезавуировали его условиями, противоречащими здравому смыслу. Перспективы получить доступное био- и электротопливо (e-fuel) к 2035 году или даже раньше весьма туманны. Разработки ведутся, но пока оптимизма не внушают ни по эффективности, ни по стоимости.

В такой ситуации даже электромобили выглядят предпочтительнее. Так что поддержка автопрома усилиями Еврокомиссии неизбежно потерпит неудачу: дозволяемые двигатели внутреннего сгорания потребуют колоссальных затрат на разработку, а покупатели будут бежать от них как от чумы и из-за дефицита «чистого топлива», и из-за чрезмерно высоких эксплуатационных расходов.