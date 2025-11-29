Бес попутал: локализация китайских авто не приведет к технологическому суверенитету

Тема локализации производства автомобилей по-прежнему остается в приоритете. Недаром председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов провел на эту тему специальный круглый стол. Всемерно поддерживая стремление наших законодателей обеспечить технологическую независимость страны, портал «АвтоВзгляд» все же считает, что акценты надо расставлять несколько по-другому.

Упомянув о безальтернативности пути по пересаживанию зарубежных брендов на российскую почву и для вящей убедительности сделав отсылку к Президенту РФ, сенатор напоминает, что постановлением правительства установлены жесткие требования по уровню локализации для прямых государственных и муниципальных закупок автомобилей. У того, кто претендует на госзаказ, этот уровень должен быть не ниже 3200 баллов. Но будет ли нам от этого счастье?

СКОЛЬКО ВЕСИТ В БАЛЛАХ?

Андрей Кутепов сетует, что подобные же требования в баллах до сих пор не установлены для госкомпаний, госкорпораций, компаний с госучастием и других видов юридических лиц, которые находятся под контролем государства. Необходимо, чтобы они также были обязаны закупать исключительно отечественную автотехнику, считает сенатор. От себя добавлю — а еще лучше вообще запретить продажи на территории России автомобили, которые недобрали очков по пресловутой балльной системе.

По всей вероятности, наши законодатели и чиновники всерьез считают, что развитие автопрома идет правильно и успешно. Вот и заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов воодушевленно рассказывает на том же круглом столе, что доля отечественных ТС на российском рынке по итогам января-октября текущего года выросла на 11% и сейчас достигает 55%. «Более половины реализованных на сегодняшний день у нас автомобилей на рынке — российского производства», — заявляет замминистра.

Фото: avtovzglyad.ru

Он также с гордостью сообщает о ряде мер по поддержке отечественного автопрома. В частности, с мая действует программа льготного кредитования «Семейный автомобиль». Дополнительная скидка в размере 40% предоставляется на автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения. Эффективно реализуется программа льготного лизинга, по которой увеличена с 10% до 40% скидка на колесный общественный транспорт.

— В целом, за счет мер стимулирования спроса в течение января-октября текущего года мы поддержали реализацию свыше 163 тысяч автомобилей на рынке. Общий объем предоставленных скидок составил около 52 млрд рублей. Сохранение действия этих инструментов предусмотрено на ближайшую трехлетку, исходя из текущих бюджетных возможностей, — рассказывает Альберт Каримов.

Почему-то его не смущает, что отечественный автопром вылезает в конечном счете за счет бюджета, являясь таким образом, для государства дотационным, а не прибыльным. Да и стимула к саморазвитию постоянные финансовые инъекции не прибавляют.

ОПЯТЬ НАСТУПАЕМ НА ГРАБЛИ?

За исключением последнего пункта все вышесказанное, конечно, звучит жизнерадостно и бодро. Однако оптимистичные рапорты порой скрывают не самые приятные детали, о которых непосвященным лучше не задумываться.

Фото: avtovzglyad.ru

Взять хотя бы локализацию. Мы уже это проходили. Сборочные предприятия росли по стране как грибы после дождя, доставляя нам всем неиллюзорную радость. А потом — раз, и все пропало. Бренды смылись, прихватив с собой технологии и оставив нас у разбитого корыта.

Считавший себя лучшим другом и конфидентом концерна Renault, АВТОВАЗ в считанные дни был отброшен в развитии на десятилетия назад: неожиданно выяснилось, что своими силами он может собрать лишь разве что самоходную телегу родом из «святых 90-х» — пусть в красивой упаковке, но без «автомата», без ESP, без подушек безопасности, без соответствия современным экологическим стандартам.

Нам по-прежнему нужна для отчетов пыль в глаза в виде процентов локализации, или все-таки для дела технологический суверенитет, о котором как раз и не устает говорить президент? Все эти непрозрачные баллы — они действительно призваны заставить иностранцев делиться своими секретами, или дают возможность обходить неудобные препоны, поставленные государством, как в старые добрые времена?

В настоящее время значительная часть предприятий, формально выпускающих «отечественные автомобили», на самом деле занимается ничем иным, как крупноузловой сборкой того, что было произведено где-то на заводах Поднебесной.