Мечты о технологических компетенциях: есть ли шансы у российского автопрома

Итоги работы российского автопрома в уходящем году неутешительны. Это признают даже наши чиновники, хотя и пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Результаты, достигнутые отраслью, прокомментировал Денис Мантуров, а портал «АвтоВзгляд» решил, в свою очередь, прокомментировать самого Мантурова.

В развернутом интервью «Ведомостям» первый вице-премьер поделился своими соображениями относительно того, как в 2025 году отработала российская промышленность в целом и автомобильная — в частности. И если от первой он ожидает рост чуть более 2%, то по поводу последней заметил, что объемы производства снизились примерно на 14%, а по динамике рынка падение составило порядка 20%.

ЛОЖКА МЕДА В БОЧКУ ДЕГТЯ

Для начала расшифруем, что скрывается за обтекаемыми оговорками «порядка» и «примерно». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат, производство легковых авто в России за 11 минувших месяцев снизилось на 12,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, причем в ноябре — на целых 34,1%. Выпуск грузового автотранспорта упал на 32,8%, автобусов массой более пяти тонн — на 27,7%. Двигателей внутреннего сгорания в России произведено за январь-ноябрь на 16,3% меньше, чем в прошлом году, в том числе за ноябрь — на 48,2%.

Эта немалая бочка дегтя приправляется, правда, двумя ложками меда. Во-первых, оптимизм должен вселять тот факт, что по сравнению с 2024-м заметно выросла доля ТС, сошедших с конвейеров российских автозаводов — с 44% до 55%. А во-вторых, под конец года резко взвинтился темп продаж «отечественных» машин — по оперативным данным, к середине декабря их количество превысило 800 000 штук, что всего на 1% меньше, чем в прошлом году.

Фото производителя

Вице-премьер смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом: он надеется, что к 2030-му, исходя из обновленных параметров стратегии развития автопрома, доля автомобилей, собранных в России, вернется на доковидный уровень и достигнет 80%.

— Мы будем отталкиваться в первую очередь от необходимости обретения технологических компетенций предприятиями отрасли. На сегодняшний день основные площадки, оставленные прежними партнерами, мы запустили. Следующий шаг — достижение необходимого уровня локализации агрегатов. Кроме того, акционерный контроль за всеми заводами должен быть у российской стороны, — уверяет Мантуров.

УРОВЕНЬ «ОТЕЧЕСТВЕННОГО»

Между тем, если посмотреть на вопрос пристальнее, то выяснится — до светлого будущего нам пока далековато.

Свистнуто, не спорю, действительно свистнуто, но, если говорить беспристрастно, свистнуто очень средне!

Начнем с самого главного. Производство автомобилей на отечественных предприятиях не просто сократилось. Сильнее всего упал выпуск более-менее локализованной продукции флагманом отрасли АВТОВАЗом — на 38%. Частично, но далеко не полностью, это падение было компенсировано нашими друзьями из Поднебесной.

Однако такая рокировка резко снизила уровень «отечественного» в выпущенных машинах, ибо и нам, и г-ну Мантурову хорошо известно, что китайские модели в подавляющем большинстве своем появляются на свет в процессе крупноузловой сборки. А там, где царствует отвертка, ни о каких продвинутых технологиях речи нет и быть не может.

Фото vtovzglyad.ru

Далее, октябрьско-ноябрьский рывок, кое-как позволивший сгладить тягостное впечатление от состояния авторынка, был вызван исключительно народным страхом: с 1 декабря вводился драконовский утильсбор на более-менее вменяемые по качеству легковушки.

Естественно, что все, кто имел такую возможность, бросились закупаться до наступления часа «Ч». Этот рисковый шаг мудрых, родных и любимых чиновников нам аукнется в следующем году: «РГ» привела мнение дилеров, которые согласно прогнозируют в 2026 году продажи, весьма слабые даже по сравнению с нынешним не самым удачным годом.

Ну и в заключение пару слов по поводу обретения нашими предприятиями технологических компетенций (ненавижу это бессмысленное и кособокое слово, непонятно за что обожаемое публичными персонами). Дай Бог, конечно, чтобы пожелания уважаемого Дениса Валентиновича сбылись. Но в настоящий момент, при отсутствии видимых шагов в указанном направлении, в это слабо верится.

Как мы помним, трогательная любовь с условным Западом, длившаяся более десятилетия, никакими технологическими чудесами нас не одарила. Напротив, в конце концов мы оказались у разбитого корыта. Хотелось бы понять, чем нынешняя политика, декларируемая первым вице-премьером, по существу отличается от той, что проводилась им же, но в ранге главы Минпромторга, в провальную декаду российско-западной дружбы.