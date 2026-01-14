LADA Vesta получит обновленные моторы

В течение наступившего года АВТОВАЗ планирует модернизировать моторную гамму своей флагманской модели LADA Vesta. Тольяттинцы собираются доработать хорошо знакомые россиянам бензиновые «четверки» объемом 1,6 и 1,8 л.

Об этом стало известно корреспонденту портала «АвтоВзгляд», посетившему конференцию, где были подведены прошлогодние итоги для волжского автогиганта. Возможно, двигатели «Весты» станут мощнее. То есть вместо привычных 106 и 122 л.с. покупатели могут получить 120- и 132-сильные версии, анонсированные для перспективного отечественного кроссовера LADA Azimut. Кстати, запуск его массового производства остается приоритетной задачей для вазовцев.

К сожалению, на сегодняшний день официальные технические характеристики обновленных силовых агрегатов, предназначенных для Vesta, остаются загадкой. Зато мы знаем, что помимо всего прочего семейство пополнится версией с припиской Sport. Такой автомобиль тоже должен получить переработанный мотор, как и младшая сестра Iskra. Но в ее случае речь идет о 1,6-литровом ДВС.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказал о прошлогодних успехах АВТОВАЗа и объяснил, чем он порадует россиян в 2026-м.