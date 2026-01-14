139

LADA Vesta получит обновленные моторы

Линейка силовых агрегатов изменится уже в 2026-м

В течение наступившего года АВТОВАЗ планирует модернизировать моторную гамму своей флагманской модели LADA Vesta. Тольяттинцы собираются доработать хорошо знакомые россиянам бензиновые «четверки» объемом 1,6 и 1,8 л.

Анатолий Белецкий

Изображение LADA Vesta получит обновленные моторы

Об этом стало известно корреспонденту портала «АвтоВзгляд», посетившему конференцию, где были подведены прошлогодние итоги для волжского автогиганта. Возможно, двигатели «Весты» станут мощнее. То есть вместо привычных 106 и 122 л.с. покупатели могут получить 120- и 132-сильные версии, анонсированные для перспективного отечественного кроссовера LADA Azimut. Кстати, запуск его массового производства остается приоритетной задачей для вазовцев.

К сожалению, на сегодняшний день официальные технические характеристики обновленных силовых агрегатов, предназначенных для Vesta, остаются загадкой. Зато мы знаем, что помимо всего прочего семейство пополнится версией с припиской Sport. Такой автомобиль тоже должен получить переработанный мотор, как и младшая сестра Iskra. Но в ее случае речь идет о 1,6-литровом ДВС.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказал о прошлогодних успехах АВТОВАЗа и объяснил, чем он порадует россиян в 2026-м.

