АВТОВАЗ отчитался о прошлогодних успехах

Традиционная ежегодная итоговая пресс-конференция АО «АВТОВАЗ» столь же традиционно началась с перечисления достижений предприятия в 2025-м. А они, вы удивитесь, несмотря на резкое снижение продаж флагмана отечественного автопрома, действительно есть.

Несмотря на резкое падение продаж, дела тольяттинцев идут не так уж плохо

И тут достаточно сказать, что по итогам минувшего года АВТОВАЗ занимает 25% рынка, оставаясь недосягаемым для конкурентов. И в этом, в том числе, ему помогла и непрекращающаяся работа над текущим продуктовым рядом, и вывод на рынок новых моделей. В первую очередь, разумеется, LADA Iskra, которая разошлась с момента старта продаж тиражом почти в 7000 экземпляров.

Так же, повторим, на достаточно успешные результаты автогиганта повлияло и появление в продаже LADA Niva Sport, Niva Travel с новым движком, пережившая к тому же легкий фейслифт, и, разумеется, обновление модификаций других моделей, включая «двухпедальную» Vesta.

Если же говорить об абсолютных цифрах продаж, то «Гранта» нашла более 144 000 владельцев, «Веста» — около 75 000, семейство «Нива» — примерно 65 500, «Ларгус» — 35 000, «Аура» — 1652.

Что же касается планов АВТОВАЗа на будущее, то это, конечно же, начало реализаций кроссовера LADA Azimut: машина, как заявил глава предприятия Максим Соколов, встанет на главный тольяттинский конвейер летом текущего года.