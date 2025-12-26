Отличная машина: тест-драйв LADA Vesta SW Cross NG

За эволюцией семейства LADA Vesta портал «АвтоВзгляд» вместе со всеми автолюбителями страны наблюдает давно — минуло уже десятилетие с момента начала производства модели. Наши глаза и руки помнят еще предсерийные образцы для заводских испытаний, у которых едва ли не вываливались элементы боковых зеркал и не хватало некоторых деталей отделки салона (вполне нормальная практика для первой партии машин для внутреннего пользования). Но лично я в успех семейства Vesta всегда верил, ведь кто бы что ни говорил, а современные модели из Тольятти кардинально отличаются от тех старых добрых «Жигулей», на которых наши родители возили нас в детстве. И я знаю, о чем говорю: в моей личной коллекции до сих успешно катается классический «Жигуль» той далекой уже эпохи. Но вернемся к «Весте».

Автомобиль менялся и эволюционировал, АВТОВАЗ прислушивался и прислушивается к мнениям потребителей, экспертов рынка и автожурналистов. В редакции портала «АвтоВзгляд», в частности, на длительных тестах побывали едва ли не все версии флагманской модели тольяттинцев. И вот — очередная встреча с прекрасным: сейчас мы «юзаем» LADA Vesta SW Cross NG в максимальной комплектации Techno.

Возможно, несмотря на примелькавшуюся за последние несколько лет обновленную версию машины, стоит все же перечислить основные изменения, ею полученные. Понятно, что Х-образный дизайн от Стива Маттина никуда не делся, а вот весь остальной обвес поменялся существенно.

Так, радиаторная решетка имеет более крупные ромбовидные прорези — это не только улучшает внешний вид авто, но и обеспечивает лучший доступ встречного потока воздуха. Видоизменились и бамперы: в передний интегрированы диодные адаптивные противотуманные фары, умеющие «заглядывать» в поворот, а в заднем спрятался «выхлоп», который на дорестайлинговой версии нарочито и нагло торчал из-под диффузора.

Головной свет и задние фонари полностью светодиодные с модными указателями поворотов, в которые при включении превращаются дневные ходовые огни (ДХО). Добавляют шарма черная псевдопанорамная крыша, черные же складывающиеся боковые зеркала с поворотниками и встроенными датчиками контроля слепых зон, а также ажурные 17-дюймовые литые колесные диски двухцветного оттенка.

Но самые заметные, если не сказать — кардинальные изменения произошли в интерьере, который был практически полностью переработан. Помимо модной нынче двухцветной экокожи, которая, впрочем, была и раньше, пластиковые материалы отделки стали гораздо мягче, изменилась система управления климат-контролем, причем инженеры оставили старые добрые и тактильно хорошо понятные «крутилки».

Посередине торпедо разместился большой тачскрин, в который вшита большая часть управления функциями машины, причем работает он вполне сносно, быстро и не «тупит». Кроме того, LADA поддерживает протоколы AppleCarPlay и AndroidAuto, а также может подключаться к интернету.

Приборная панель полностью электронная, все данные хорошо считываются. Рулевое колесо оснащено подогревом (моя любимая опция), хотя мощность его настолько сурова, что уже через несколько минут обивка начинает обжигать руки — видимо, для жесткого северного климата предназначено. Тут же рядом и управление бортовым компьютером и круиз-контролем. К последнему нужно немного привыкнуть, а поначалу можно запутаться с клавишами.

Разумеется, в случае с универсалом важнейшим элементом является багажное отделение, точнее — его объем. Да, 480 литров пусть на рекорд в классе и не тянет, но вполне достаточно. А вот при сложенных задних сиденьях (здесь они складываются в пропорции 60:40), получается 825 л, причем пол практически ровный — хоть холодильник, хоть «стиралку» грузи.

Правда, доступ в этот замечательный багажник почему-то сделали «ручным» даже в максимальной комплектации, а ведь я помню на топовых версиях предыдущего поколения сервопривод. Возможно, такую «сверхопцию» можно отдельно обсудить с заводом или дилером, все-таки вещь удобная, да и не такая уж и дорогая. На это намекают и три заглушки вместо возможных дополнительных клавиш, расположенные на торпедо слева от руля.

Есть нюанс и со «входом» в автомобиль: при наличии центрального замка, бесключевого доступа как такового нет, а если вы открыли машину с кнопки и заковырялись с поклажей или пристегиваете, скажем, ребенка в детском кресле, то через несколько минут, усевшись за руль и нажав кнопку Start/Stop... снова полезете в карман за ключом, ибо Vesta не увидит ключ-карту и вновь потребует нажать на клавишу открывания дверей.

Понятно, что безопасность превыше всего, но уж больно заморочено — на первой же заправке удалось не сразу сообразить, почему машина вдруг не заводится. Но это все мелочи жизни. При этом, в топовой версии есть практически все, до чего на сегодняшний день дошло автомобилестроение — подогревы всех сидений, зеркал, ветрового и заднего стекол, USB-разъемы, парктроники по кругу и камера заднего вида. А вот регулировка сидений при этом опять же ручная. Хотя, может это и к лучшему, так оно всяко надежнее.

На данный момент для модели LADA Vesta SW Cross NG предлагаются на выбор два силовых агрегата — хорошо знакомый 1,6-литровый (106 л.с.) 16-клапанник и 1,8-литровый агрегат на 122 силы, проходящий под заводским индексом «21179».

К последнему мотору поначалу были некоторые нарекания, но сейчас тольяттинцы утверждают, что все огрехи исправлены, даже с учетом импортозамещения. Также, помимо 6-ступенчатой механической трансмиссии (с двигателем на 1,6 литра идет «механика» на 5 ступеней), на максимальные комплектации устанавливается и вариатор.

Раньше АВТОВАЗ ставили трансмиссию японской фирмы Jatco, такие же коробки идут на ряд моделей Nissan, теперь же вариатор «импортозаместился» на китайский WLY с семью виртуальными ступенями.

Присутствует также и ручной режим переключения рычагом, правда, не совсем понятно, кому и зачем это нужно. Все дело в том, что вариатор — это вам не «автомат» и не «робот», в ручном режиме он только воет и надрывно работает, ибо ремень не успевает в нужном ритме перескакивать по направляющим.

Иными словами, лучше, чем он сам, никто вариатор переключать не сможет, так что лучше пользоваться стандартным автоматическим режимом. Ну а если кто желает прикончить узел раньше срока — вэлкам, как говорится.

Стоит отметить, что тандем из 1,8-литрового мотора и «варика» работает неплохо, машина разгоняется уверенно и плавно, хотя и немного проигрывает в динамике версии с МКП. При этом вариатор умеет сам притормаживать двигателем, но делает это изредка и тогда, когда ему самому вздумается. В любом случае, ездить желательно в ровном темпе, тогда коробка адаптируется к водителю и ведет себя вполне адекватно.

А вот внятное рулевое управление, упругая подвеска и информативные дисковые тормоза на всех колесах и раньше нареканий не вызывали: по этим показателям LADA Vesta уж точно не хуже своих прямых конкурентов — полусанкционных нынче Kia и Hyundai, не говоря уже про вездесущих «китайцев». А уж по оснащению точно им не уступает.

На парковке одного из супермаркетов мною была встречена взрослая семейная пара на точно такой же новенькой LADA Vesta SW Cross NG в такой же версии Techno и такого же цвета «Кориандр». Взглянув на мою «ласточку», мужчина перевел взор на свою и сказал: «Отличная машина!». Вот вам и объективное мнение конкретного обладателя.

Ну и, как всегда, самое грустное мы оставляем напоследок. То, что сейчас творится с ценами на автомобили, вменяемым фактом в истории назвать сложно и, похоже, дальше будет только хуже. На сегодняшний день стоимость самой дорогой версии LADA Vesta SW CRoss NG зашкаливает за 2 миллиона рублей. Много это или мало, решайте сами...