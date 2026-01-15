Эксперты АЕБ объяснили, к чему привели страну новые ставки утильсбора

Введение новых ставок утилизационного сбора стало одним из ключевых событий автомобильной жизни страны в 2025-го году. Математика приобретения нового авто изменилась буквально в один день, а волны пошли по всей отрасли, да и не только по ней. К чему в итоге привело довольно сомнительное решение отечественных чиновников и как оно еще скажется на всех участниках рынка рассказали эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ни для кого уже не секрет, что утильсбор в нынешнем его виде — дурнопахнущая мера привлечение средств в бюджет, вызвавшая на первом, по крайне мере, этапе весьма посредственные последствия для всей автоотрасли. Судите сами: казна не добрала заявленных сборов, граждане не получили относительно свежих, исправных, а часто и вовсе новых машин, дилеры не просто ничего не заработали, а скорее даже — потеряли.

А как же выросшие автопродажи в последние месяцы, спросите? Ответ на этот вопрос дал Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев на ежегодной итоговой конференции этой структуры. Он, в частности, подчеркнул, что рост государственного сбора привел к новой реальности на всем авторынке: «обеление» автомобиля самого востребованного сегмента выросло в цене в 8 раз!

Более того, изменения вызвали волны спроса, которые в моменте действительно увеличили реализации, но обязательно скажутся на результатах следующих периодов. И скажутся — не в лучшую сторону. В тандеме с высокой ставкой рефинансирования, увеличением налога на добавленную стоимость сразу на 2% (сколько это в цене нового автомобиля посчитать не так уж и сложно), а также повышение налоговой нагрузки малого и среднего бизнеса приведут к заметному снижению спроса на свежие ТС в первом полугодии 2026-го года.

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

В таком случае под вопросом окажется существование не только дилерских сетей, но и многих отечественных автозаводов, которые попросту не смогут реализовать выпущенную продукцию. Кому продавать-то будем? Так же очень большой вопрос вызывает цифра доходов того самого госбюджета.

Напомним, что резкое повышение тарифов «утиля» привело не к его пополнению, а совсем наоборот — недополучению 900 000 000 000 рублей. Девятьсот миллиардов, кому лень нули считать, недобрало государство по итогам прошлого года согласно оценке Центра макроэкономического анализа. Спорим, в 2026-м году эта цифра будет еще выше?

И тут закрадывается вопрос: а стоила ли игра свеч? Получится ли компенсировать конкретные убытки сегодня за счет завтрашних доходов в результате процедуры искусственного дыхания многострадальному нашему автопрому? Та же «Лада» заявила о полученном доходе, однако отказалась его огласить.

Рубль в плюсе — тоже доход, на всякий случай, однако достоин ли он таких издержек? Оговорка Владимира Путина о кратковременных перспективах увеличения налогов и сборов явно имеет не только социальный, но и экономический подтекст: утильсбор просто не выгоден самой российской экономике. В долгосрочной перспективе — так уж точно.