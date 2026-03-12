Добро пожаловать в Китай: руководство Nissan готовится к продаже компании

На фоне калейдоскопа событий, который с началом Года огненной лошади только ускорился, как-то уже и позабылось, что прямо сейчас, сегодня, решается судьба одного из именитый, некогда ведущих мировых автобрендов — Nissan. И там о счастливом стечении обстоятельств говорить не приходится: руководители автогиганта начинают «подстилать соломку» под самой печальной из возможных перспектив. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Божественный» японский автопром, что абсолютно уместно возводится многими отечественными автолюбителями на самую вершину автомобильной эволюции, начинает сдавать позиции: продажи падают, спасибо Трампу и новым правилам ключевого для самураев американского рынка, а также общемировым тенденциям к глобальным переменам. Ничто не вечно под луной, а мир — крепко поменялся, глупо это отрицать. И некогда великие компании, чьи имена гремели по всей планете, а продукт фактически не нуждался в рекламе, начинают падать наземь как колоссы на глиняных ногах. Первый бренд уже назван — это Nissan.

Намедни президент и CEO компании Айвен Эспиноза буквально «ударил в набат», назвав обстановку «пугающей». Возглавивший Nissan лишь год назад топ-менеджер признался, что в текущей ситуации на рынках не стоит исключать даже самых страшных перспектив, в частности — полной продажи компании.

Сменив на этом посту Макото Учиду, Эспиноза должен был вывести бренд из затяжного кризиса, но 31 марта, когда финансовый год в Японии закроется, ожидаются только дурные вести: убыток по сравнению с прошлым годом сократился незначительно и составил 4,2 миллиарда USD. Снижение — менее 10%. Мертвому припарка, проще говоря.

Фото Yoshio Tsunoda/globallookpress.com

Не сумев договориться с относительно стабильной и успешной Honda о слиянии, Nissan приступил к «резке по живому», сокращая персонал и закрывая заводы, однако искомого эффекта не достиг и близко: бренд на всех парах устремляется в пропасть.

Теперь, когда разговор идет уже о полной продаже, читай — безоговорочной капитуляции, не стоит исключать исхода, лежащего на поверхности: наиболее реальным покупателем будет Китай, который уже много лет скупает автопредприятия по всему миру.

Денег у Поднебесной много, интерес к товарным знакам «с именем» высок, как и стремление любой ценой подмять под себя авторынки всего мира. Для японцев же это будет ударом и перспективным «началом конца»: продажа одного из тамошних «Больших брендов» в Китай откроет «ящик Пандоры».

Вероятность, что таким же путем последуют куда менее крупные и устойчивые Mazda и Subaru, например, резко возрастет. Отсюда — прогноз: сопротивляться «окитаиванию» японские власти будут до последнего, всеми силами уговаривая свои компании приобрести «чемодан без ручки». Здесь уже не экономика — в дело вступает политика. Но звоночек — что надо звоночек, буквально колокол, который через «Ниссан» прозвонил по всем японским автомобильным компаниям.