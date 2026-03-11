Mitsubishi и Nissan зарегистрировали в России 4 товарных знака

Согласно открытой электронной базе отечественного ведомства, все необходимые документы были поданы упомянутыми автопроизводителями из Страны восходящего солнца еще в прошлом году, но процедура регистрации завершилась совсем недавно. Весь набор заявок проходит по 12-му «автомобильному» классу.
В результате Mitsubishi на ближайшее десятилетие принадлежат эксклюзивные права на товарные знаки Xpander и S-AWC (полный привод Super All Wheel Control), а Nissan застолбил логотип и написание названия фирменным шрифтом на аналогичный срок. Если говорить точнее, автогигантам не придется беспокоиться по поводу интеллектуальной собственности до апреля и июня 2035-го соответственно.
Напомним, Mitsubishi Motors и Nissan Motor перестали продавать свои автомобили в России и производить их на территории нашей страны с 2022 года.
