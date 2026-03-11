Mitsubishi и Nissan зарегистрировали в России 4 товарных знака

Хотя Mitsubishi и Nissan официально свернули бизнес в РФ несколько лет назад, они продолжают бороться за права на товарные знаки, чтобы их не могли использовать третьи лица. На сей раз Роспатент одобрил четыре заявки, поступившие из головных офисов именитых глобальных компаний.

Но это не гарантирует возвращения японских автостроителей на отечественный рынок

Согласно открытой электронной базе отечественного ведомства, все необходимые документы были поданы упомянутыми автопроизводителями из Страны восходящего солнца еще в прошлом году, но процедура регистрации завершилась совсем недавно. Весь набор заявок проходит по 12-му «автомобильному» классу.

В результате Mitsubishi на ближайшее десятилетие принадлежат эксклюзивные права на товарные знаки Xpander и S-AWC (полный привод Super All Wheel Control), а Nissan застолбил логотип и написание названия фирменным шрифтом на аналогичный срок. Если говорить точнее, автогигантам не придется беспокоиться по поводу интеллектуальной собственности до апреля и июня 2035-го соответственно.

Напомним, Mitsubishi Motors и Nissan Motor перестали продавать свои автомобили в России и производить их на территории нашей страны с 2022 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Hyundai зарегистрировал в России название «бюджетного» кроссовера.