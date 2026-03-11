Сложносочиненное предложение: тест-драйв гибридного кроссовера GAC S7

GAC, который уже официально можно называть «Гаком», выкатил на российский рынок действительно любопытный автомобиль: гибридный кроссовер S7, который по своим параметрам, опционалу и характеристикам открывает, похоже, не только новую страницу бренда из Гуанчжоу, но и, пожалуй, новую главу развития всего китайского автопрома. О первых эмоциях от знакомства и первых километрах пробега новинки рынка по российским дорогам — на портале «АвтоВзгляд».

Один из любимых «камней в огород» китайского автопрома — безликость: словно 33 богатыря, китайские модели до недавних пор были неотличимы друг от друга. Настолько, что даже отечественные дорожные камеры перестали определять марку и модель нарушившего ПДД «чайнакара»! И даже если искусственный интеллект не справился, так что куда уж нам, простым смертным...

Заходя в разные салоны, покупатели видели одинаковые машины с одинаковым набором моторов, коробок и опций, а все потуги маркетологов, спешивших выделить именно свой товар, сливались в единый бачок: китайская машина — и точка. Со временем, а с начала великой «поднебесной» экспансии прошло уже четыре года, предложение в дилерских центрах разделилось на две категории: китайское и некитайское. Местами проступала LADA, но, судя по итогам первых двух месяцев 2026-го года, главному отечественному автозаводу от этого не легче.

Осознают ли эту уникальную особенность важного для себя российского рынка китайцы? Конечно, осознают, они вообще парни догадливые! В 2026-м году нам выкатили автомобиль, который можно называть третьим поколением развития всего китайского автопрома: он обладает совсем другими параметрами дизайна, подхода к оснащению, целеполаганием и, конечно, цены.

Дешевенькие массовые погремушки, ниша «Лады», уже в прошлом, продукт передан в местную локализацию. Поднебесная же заряжает тяжелую артиллерию роскошью, шиком и перфекционизмом. Подход к созданию автомобиля уже иной: эпоха копеечных смартфонов подошла к концу, владельцы «айфонов» от автомобилей — вот новая целевая аудитория, которой по карману продукт иной добавленной стоимости. Именно такую машину представил GAC в России — гибридный кроссовер S7.

Выбираем мы все глазами, так что и начнем знакомство с визуальной составляющей: GAC S7 вышел очень стильным, аккуратным — ладным, как говорят в России. Выверенные, правильные, предельно удаленные от привычной «азиатчины» формы, минимальное «хромосодержание» (в черном и зеленом исполнении зеркальных деталей нет вовсе) и фары с глазками, о которых не сказал только ленивый.

Готов поспорить, что та самая оптика на две тысячи светодиодов, способная моделировать шесть вариаций рисунков парковочных огней, приведет в ДЦ бренда из Гуанчжоу не один десяток клиентов. Можно даже произвольные выражения писать, но «огласить окрестности» получится только на парковке, так что общение водителей с окружающим миром на новый уровень не выйдет. К счастью. На корме, к слову, оптика ничуть не хуже: тонкие линии, полные строгой лаконичности, ничего лишнего. За дизайн — пятерка. Твердая.

Эффект удержания взгляда пролонгируется интерьером: там 30 квадратных метров натуральной кожи, алькантары и замши, которые приведут в исступление и экстаз самых тактильных экспертов. Переработанный пластик, которым китайцы так любят обтягивать «баранку», в прошлом — даже на ощупь материал отделки «штурвала» сравним с некогда премиальными европейскими брендами.

Решетки динамиков стереосистемы — металлические, кнопочки и рычажки — тугие и плотные, с приятной прохладой, сопровождающей прикосновения к дорогим элементам отделки. Кнопок немного, по факту — только климатическая установка. Но давайте будем честны до конца: в движении дефицита и потребности отвлечься на экран не возникает.

Кстати, нет и привычного рычага отпирания дверей: тоже клавиша, продублированная спрятанной глубоко внизу ответной частью тросового механизма. Непривычно, но не так, чтобы неудобно. Жаль только, что она не умеет дверь закрывать: ярко выраженной ручки на дверной карте нет, приходится тянуть приятно-тяжелую створку буквально «за что ухватишься». Спорное решение.

Зато кресла — мое почтение: и места под водителя с «широкой костью», и диапазонов регулировок — с достатком. Откуда взялась такая щедрость? Оказывается, машину сразу делали с прицелом не только (не столько?) на китайский рынок, сколько на нас, а в «европах» худосочных и низкорослых пассажиров немного. Тот клиент, в которого машина нацелена, питается правильно, но плотно. Сами сиденья мягкие, удобные, навеянные, говорят, «Лексусом». А уж подушки на подголовниках буквально сводят сума: так и хочется настроить кресло корректно, чтобы голова от этой роскошной замшевой мягкости не отрывалась.

Крохотный, почти невидимый экранчик приборной панели по новой моде спрятан за рулем, а востребованная в пути информация выводится проекцией на лобовое стекло. Огромный, сравнимый с телевизором на кухне, экран мультимедийной системы мгновенно откликается на Apple CarPlay, видит и навигатор, и музыку.

Отдельный писк — кнопка запуска двигателя: ее нет. Совсем. Открыл машину — и сразу поехал. Закрыл — тем и заглушил. Неожиданно, невероятно, полчаса искали, честно говоря. Задний ряд — комфортней переднего: диван креслам не уступает, места много. Багажник — крохотный, все доступное пространство отдано на откуп пассажирам. Впрочем, об одном неочевидном нюансе китайские мастера все же не подумали. Но открывается он только в движении.

GAC S7 построен на платформе EV+, созданной прицельно для гибридов и «электричек». Китайская версия, прибывающая к нам параллельным импортом, от российской отличается в корне: 1,5-литровый 156-сильный мотор на родине может и колеса покрутить, а вот в России — только подзарядить батарею.

На просторах нашей Необъятной S7 представляет собой исключительно последовательный гибрид: два электромотора, выдающих в сумме 340 «лошадей», крутят четыре колеса, а ДВС только электричество генерит. Есть у машины и еще один приятный «лайк», который многим придется по душе: в ПТС — 122 л.с. Китайская версия, конечно, мощнее, там речь идет о суммарной мощности в 501 л.с., но наш вариант едет бодро и свежо. Но только по хорошим дорогам. И, желательно, без резких подъемов и спусков.

Меда налили — из ушей капает, самое время достать ту самую ложку дегтя. Да и не одну. Во-первых, хитрые амортизаторы FSD, умеющие подстраиваться под дорожное покрытие становясь то мягче, то жестче, имеют и «обратную сторону медали» — в машине укачивает. Даже на переднем кресле сочинский серпантин дался не просто, а уж сзади брать в руки смартфон и читать сообщения — просто противопоказано.

Машина вполне ощутимо качается по направлению движения — ходит корма/нос — что требует феноменального вестибулярного аппарата: водителю, сконцентрированному на дороге, еще ничего, терпимо, а вот пассажиры позеленели и окошки превентивно открыли. Коллеги ругали шумоизоляцию, хотя не так страшен черт, как малюют.

Впрочем, в премиальном, да еще и по большей части электрическом автомобиле — 170 км можно проехать и просто на батарейке, без участия ДВС — могло быть и тише. Кстати, без электричества расход будет от 7 до 9 литров бензина, так что подзаряжать тяговую батарею надо. Шум же оставим на откуп зимней шипованной шине, которая в совсем уже весеннем Сочи выглядела не слишком актуально. Но закон есть закон: зимой — зимняя, летом — летняя.

А вот состояние лакокрасочного покрытия выделенных на тест-драйв машин после двух групп журналистов действительно огорчило: защитный, в первую очередь, слой покрылся мириадами царапин и уже нуждается в полировке. Бездорожья на маршруте не было — считанные ветки и кусты смогли оперативно натворить безобразия. Внутренняя часть двери и вовсе покрашена странно, если не сказать большего: шагрень на уровне гаражной малярки. Не видно, если не приглядываться, но неуместно.

Зато прямо перед глазами водителя — на солнцезащитном козырьке — кривой шов. Предсерийная машина? Нет, уже товарная. Придираюсь? Отчасти, но условия для придирок созданы воистину тепличные: GAC S7 в России будет стоить от 5,7 млн рублей за начальную комплектацию ST. Топовая версия SX Premium с кожей Nappa, музыкой на 21 динамик, двухслойными стеклами и проекцией на лобовое стекло обойдется в 6 050 000 рублей.

С одной стороны — дешевле Li Xiang L6 и Voyah Free, которые на миллион и полмиллиона дороже соответственно. С другой, говорить о конкуренции с привычными для данного ценового диапазона машинами — не приходится. Пока не приходится.

Но вектор движения нового поколения китайских ТС уже понятен: они хотят на место Porsche, Range Rover и Mercedes-Benz. И, знаете, своего, похоже, добьются: уж больно разительна пропасть между их изделиями из 2022-го и 2026-го...