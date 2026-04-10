Скрестить ежа с ужом: немцы лихо подружили «механику» и «автомат», но не все так гладко

Механические коробки передач стремительно пропадают с современных автомобилей, хотим мы того или нет. Увеличение дорожного трафика в большинстве городов делает езду на МКП настоящим испытанием для нервной системы, причем даже без привязки к стажу вождения на «ручке». Компания Porsche решила объединить «механику» и «автомат» воедино, чтобы тем самым угодить максимальному числу водителей. Портал «АвтоВзгляд» задумался, а нужно ли это рынку, если нехилая цена столь хитрого изобретения будет закладываться в конечную стоимость готового авто.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как люди яро спорят по поводу идеальной коробки передач. Однозначный победитель среди этих спорщиков, готовых стоять на своем до последнего, точно не найдется, ведь на вкус и цвет все фломастеры разные. Дабы попробовать избавить нас с вами от таких ничем не заканчивающихся дискуссий, инженеры Porsche придумали трансмиссионное комбо — коробку, совмещающую режимы «механика» и «автомат».

Новая трансмиссия устроена по принципу shift-by-wire («переключение по проводам» в переводе с английского). То есть, двигая селектор, передачи не переключаются напрямую — сначала идет электронный сигнал, а уже потом система управления решает, какую скорость включить. Рычаг можно перемещать как вперед-назад, если вы за АКП, так и влево-вправо по H-образной схеме — для тех, кто до конца верен МКП. Самое приятное, что работу коробки не назовешь искусственной, ведь тут предусмотрена имитация ощущений от работы с реальной «механикой».

Возможно, в Porsche считают свою разработку единственной и неповторимой, однако почти аналогичную трансмиссию, только с третьей педалью, ранее придумал и успел реализовать на серийных моделях Koenigsegg. Сколько это стоило шведскому производителю гиперкаров — умалчивается.

Вопрос цены, пожалуй, является главной преградой на светлом пути поршевской коробки. Koenigsegg может позволить себе переложить на клиентов огромные затраты по разработке самих многомиллионных гиперкаров и передовых инженерных решений для них, тогда как Porsche в этом плане сложнее, хотя у компании тоже состоятельная аудитория.

Не до жиру, быть бы живу — вот в таком сейчас состоянии пребывает немецкий производитель автомобилей класса люкс. Минувший 2025-й год выдался для него пессимистичным в финансовом отношении: прибыль рухнула практически в 24 раза. Подобная коробка формата «2 в 1» вполне имела смысл, если бы она полагалась более доступной линейке автомобилей. А так у бренда уже имеется «робот» PDK — надежный и долговечный, как «калашников».

Не вправе в Porsche жаловаться и на спрос на обыкновенную «механику». В обновленной гамме 911-х ручная коробка передач пока положена лишь Carrera T и хардкорным GT3, но это, возможно, до поры до времени — уж слишком часто поклонники детища Фердинанда Порше спрашивают, когда педаль сцепления появится в Carrera S и Carrera 4S? Особенно высок интерес к механической коробке в США, где желающие теребить рукоятку МКП записываются в лист ожидания.

Единственное, о чем нужно непременно помнить, так это о том, что на сегодняшний день полуавтомат-полумеханика от Porsche всего лишь патент. Автопроизводители подают множество заявок на регистрацию изобретений, которые потом так и не воплощаются в жизнь, поэтому никто не даст никаких гарантий, что данная трансмиссия появится в будущих моделях компании.

Если же немцы все-таки поймут, что они потянут запуск своей необычной КП в массовое производство, это даст им сто очков вперед на фоне прямых конкурентов — нынче мало какие автобренды заботятся о водителях, желающих самостоятельно перебирать ступени.