В России зарегистрированы новые товарные знаки Toyota и Kia

Автомобильные концерны Kia и Toyota, официально свернувшие бизнес в России несколько лет назад, решили зарегистрировать у нас несколько новых товарных знаков. Зарубежные бренды не собираются возвращаться, по продолжают упорную борьбу за интеллектуальные права.

Соответствующие заявки появились в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). На ближайшее десятилетие Kia застолбила имя автомобиля X-Line. С такой припиской в РФ продавался субкомпактный кросс-хэтчбек, построенный на базе популярной модели Rio четвёртого поколения.

Согласно прошлогодним публикациям некоторых СМИ, Kia включила в план ожидаемых продаж на среднесрочную перспективу отечественный рынок. Уточнялось, что в 2030 году корейцы собираются пристроить 4,1 млн машин, и якобы 50 тыс. из них — на территории нашей страны. Но, как выяснилось позднее, последняя цифра относится только к странам СНГ.

Toyota оформила права на товарные знаки Auris и C+pod. Первый в свое время достался небольшой пятидверке, созданной на платформе популярной «Короллы», а вторым обозначали сверхкомпактный двухместный электрокар для коротких городских поездок.

Напомним, Toyota прекратила продажи и производство своих машин в России в 2022-м. Японцы избавились от предприятия в Санкт-Петербурге, рассчитанного на ежегодный выпуск 100 тыс. машин. Теперь там планируют наладить производство автомобилей российского бренда Senat.

