Ненавистная: почему администрация Трампа признала функцию Start-Stop обманом

Мир постоянно усложняется, и человеку становится не так-то легко ориентироваться во всех этих ноу-хау. Именно поэтому технологические мифы столь сильно распространены и, что главное, глубоко укоренены в нашем сознании. Вспоминайте, как автостроители и экологи годами пытались доказывать чудодейственную силу функции Start-Stop. А что на самом деле? В Белом доме, например, без всякого стеснения назвали эту модную «фишку» едва ли не профанацией. Портал «АвтоВзгляд» решил еще раз «сверить часы» в связи с неоднозначными оценками полезности системы автоматического отключения и перезапуска двигателя.

Подъехал к светофору, остановился на красный — и тишина, топливо не расходуется. Включился зеленый — и вот мотор снова в деле. На первый взгляд, гениальнее не придумать. Тем не менее, чтобы докопаться до истины, такого поверхностного представления мало. В администрации нынешнего Президента США твердо решили добыть всю правду о «старт-стопе». Добыть не из праздного интереса, а необходимости ради.

На американских автомобилях «старт-стоп» встречается очень часто. По некоторым оценкам, до двух третей всех новых транспортных средств «made in USA» оснащаются этой технологией. Причина тому предельно прагматичная: за такую «фичу» автопроизводители получали неплохие преференции от государства в виде льгот.

Вот только одна беда — несмотря на всю помощь властей автоконцернам, цены на машины меняются почему-то строго в сторону повышения. Цифры врать не будут, и мы видим, что средняя стоимость нового авто в США на сегодня достигла отметки без малого в $50 000, а это примерно на 43% выше, чем еще лет десять назад. Понятно, что нельзя повесить всю вину за бесконечное подорожание на функцию «старт-стоп», но определенная доля взаимосвязанности здесь однозначно есть.

Ладно, если бы рядовые американские покупатели сами проголосовали в пользу «старт-стопа». На деле же они, судя по заявлениям администрации Трампа, эту систему не просто недолюбливают, а «почти повсеместно ненавидят». И их несложно понять.

Вообще говоря, мода на «старт-стоп» в США пошла с Барака Обамы — в 2009 году он принял решение о вводе целого перечня мер по снижению выбросов парниковых газов. Данная функция — не прямо какая-то экопустышка, как уверяют некоторые из тех, кто любит впадать в крайности.

Но все ее преимущества по заботе о природе сильно меркнут, когда начинаешь залезать в карман, чтобы расплатиться за ремонт двигателя. Так, каждый очередной пуск — лишняя ненужная нагрузка на силовой агрегат, ускоряющая его износ.

Ладно, на «капиталку» поедем раньше — а с экономичностью как? В этом плане порадовать тоже нечем. Согласно одному из исследований, «старт-стоп» может снизить расход топлива на 7-26% в зависимости от условий вождения. Здесь явно смущает разбег в процентах. Даже беря что-то среднее, оно все равно не позволит наэкономить столько, сколько потом понадобится на реанимацию движка.

Интересно, что главные столпы американского легкового автомобилестроения не пытаются перечить Трампу и его команде в вопросе будущего «старт-стопа». Вероятно, они осознают: ничто принимаемое сейчас не вечно — следующая администрация вполне может заново поменять курс.

В том числе поэтому маловероятно, что функция совсем уйдет в небытие по щелчку пальца — пусть даже это палец президента. На данном этапе было бы неплохо позволить водителям собственноручно деактивировать ее раз и навсегда. Принуждать пользоваться тем, что ставится под сомнение на уровне первого лица государства, выглядит как-то странно.