Забыть о шлангах и розетках: когда мы станем «кормить» автомобили солнечной энергией

Каждый год мы ждем лета, чтобы вдоволь погреться на солнце, по которому так соскучились за время долгой зимы и переменчивой весны. Но солнце — это не только кладезь витамина Д, но и альтернативный источник энергии, используемый для выработки электричества. Портал «АвтоВзгляд» взялся доходчиво объяснить, почему автомобили на солнечных батареях пока совсем не подходят для повседневных поездок.

Попыток «запитать» автомобиль от солнца к настоящему моменту было предпринято немало. Более того, истории про солнцемобили даже становились сюжетами фильмов. Причем истории не выдуманные, а реальные. К примеру, в 1996 году на экраны вышла американская кинокомедия «В погоне за солнцем»: старшеклассники под руководством своего учителя создают гоночное авто на солнечной энергии и, как того требуют каноны звездно-полосатого кинематографа, героически разносят всех соперников.

Но любого рода соревнования — это вам не суровые будни. Жизнь — удел стайеров, а никак не спринтеров. И чтобы в один прекрасный день не оказаться беспомощно стоящим посреди проезжей части, автомобили-«солнцееды» должны быть серьезно доработаны. Вот только незадача: существуют ограничения, которые пока не по силам преодолеть ни одному уму.

Первая загвоздка состоит в том, что крыша среднестатистического легкового авто физически не может дать достаточного места под солнечные панели. Приплюсуйте сюда капот, заднее стекло и крышку багажника на седанах — ничего не изменится, останется нехватка. Поверьте, если бы подобное оказалось реально, то каждый уважающий себя производитель электромобилей на нашей планете, скорее всего, предлагал бы такую панель — пусть не в стандартном исполнении, а хоть как опцию.

Второе — современные панели, в том числе космического назначения и прочие, не очень эффективно преобразуют солнечное свечение в электричество. Как правило, их КПД составляет около 20%, то есть лишь примерно пятая часть энергии идет в дело — остальное же попросту теряется.

Бесспорным преимуществом солнечной энергии является то, что она бесплатна. При этом платить все равно нужно — за те самые солнечные панели (батареи). Причем они очень сложны в производстве и потому стоят неимоверно дорого. Чтобы вы представляли: на сегодня самые тонкие из них — это и не панели вовсе, а пленка с фотоэлементами толщиной под неуловимые 0,03 миллиметра. Примитивные же солнечные панели непременно делают автомобиль тяжелее, а чем выше масса, тем больше ватт требуется для того, чтобы привести авто в движение. Выходит, образуется замкнутый круг.

Хорошо, перечисленные выше неувязочки еще как-то можно попробовать решить, ведь наука не топчется на месте. Однако как быть с продолжительностью светового дня? Как понимаете, это величина отнюдь не постоянная. К тому же погодные условия напрямую влияют на количество вырабатываемой солнечной энергии — в разных частях земного шара по-разному, но тем не менее. С солнцем нельзя договориться, поэтому даже крупным энергетическим компаниям с огромными солнечными электростанциями приходится планировать работу так, чтобы беспроблемно пережить периоды, когда тучи капитально заволокут небо.

В общем, на настоящий момент нет примеров серийных моделей, способных передвигаться исключительно на солнечной зарядке. Фотоэлектрические панели пока годятся разве что для питания некоторых бортовых систем. На Toyota Prius, например, солнечные батареи снабжают электроэнергией кондиционер, а в будущем, когда выйдет новое поколение сверхпопулярного гибридного хетчбэка, они уже смогут обеспечивать какую-то прибавку к запасу хода на электротяге. Вероятно, слишком небольшую — чисто в качестве рекламного «крючка».

В перспективе солнечные панели имеют шансы стать более совершенными. Но на данном этапе пик их эффективности достигается только в определенное время суток, в определенное время года и при определенных погодных условиях. Каждый раз оглядываться на все эти внешние факторы перед тем, как сесть за руль — сомнительное удовольствие.