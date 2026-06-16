Психолог рекомендует автостроителям доработать навязчивые ассистенты водителя

Водители, как уже писал портал «АвтоВзгляд», все чаще выражают недовольство современными электронными помощниками своих авто. Так, респонденты исследования Driver Power отметили, что главные раздражители — слишком умные ассистенты и сложные мультимедийные интерфейсы. Но что это: обычное брюзжание или глубинный психологический конфликт, который необходимо разрешить на уровне автопроизводителей, объясняет психолог.

Психолог Родион Чепалов объясняет: водителей раздражает не сама безопасность, а потеря ощущения контроля. Человек привык думать: «Я управляю машиной». Когда автомобиль внезапно пищит, подруливает, тормозит или требует внимания без очевидной причины, водитель воспринимает это как вмешательство и недоверие к его компетентности. Эксперт подчеркнул: ложные срабатывания особенно злят, потому что нарушают доверие.

— Если система один раз «ругается» на пустой дороге или путает разметку, водитель начинает думать: «А что она сделает в реальной опасности?» Это не только раздражение, но и страх утратить власть над машиной, — поясняет Чепалов.

Эксперт выделил несколько психотипов автолюбителей. «Контролер» — опытный водитель с 20-летним стажем вождения, который считает, что сам лучше любой электроники знает и понимает дорогу. Такие чаще отключают ассистенты сразу.

«Тревожный водитель» боится ДТП, но ложные срабатывания усиливают его тревогу — система кажется непредсказуемой. «Технооптимист» рад помощи, но только если она работает мягко и понятно. «Раздраженный пользователь» — ему мешают звуки, меню, сенсорные экраны и лишние подтверждения.

По мнению Чепалова, опасны обе крайности: и «глюки» системы, и отключения. Навязчивая система вызывает злость и желание ее деактивировать. Однако полностью отключенная система не поможет в момент усталости, заноса, невнимательности или в слепой зоне. Баланс — в настройке чувствительности, понятных объяснениях и обучении водителей.

— Производителям стоит не спорить с шоферами, а изучать их опыт: какие сигналы раздражают, какие пугают, какие считаются полезными, когда именно ассистенты отключают, после каких ситуаций теряют доверие. Важно спрашивать не только «нравится или нет», а «в какой момент вы почувствовали, что машина мешает?», — советует психолог автостроителям.

Переубедить сомневающихся и раздраженных пользователей можно не морализаторством, а демонстрацией пользы. Например, показать на тренажере, как система удержания в полосе помогает при усталости, а контроль слепых зон — при перестроении. Человеку легче принять ассистента, если он воспринимает его не как начальника, а как второго внимательного пассажира.

Скорее всего, часть недовольства со временем снизится, когда интерфейсы станут понятнее, а системы — менее навязчивыми. Но если производители будут добавлять системы безопасность в свои транспортные средства без уважения к привычкам водителя, раздражение последних только усилится.

— Безопасность должна не отнимать у человека чувство управления автомобилем, а усиливать его, — резюмирует Чепалов.