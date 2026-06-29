Минус 100 в карму: европейские автоконцерны на грани краха

Кто из зарубежных автобрендов покинул нашу страну наиболее цинично и беспардонно? Конечно же, Renault и Volkswagen. Остальные тоже не слишком церемонились, забыв о своих обязательствах перед клиентами и перед государством российским. Но эти две компании, как считает портал «АвтоВзгляд» отличились особо. За что теперь и страдают.

Как компании с мировыми именами расплачиваются за бегство из России

Немецкий автоконцерн Volkswagen продает свое дочернее подразделение по производству двигателей, сообщил Der Spiegel. Оно было выставлено на торги и вот нашло своего покупателя. Ну а французская автомобилестроительная корпорация Renault Group планирует сократить 800 инженеров в течение ближайших полутора лет.

Прицельная стрельба из катапульты невозможна в принципе, но высшей справедливости это не помеха.

Замечательный комментарий специалиста по европейскому средневековью относительно гибели Симона-де Монфора, командующего крестовым походом против альбигойцев, странным образом применим и к нынешним автомобильным аферистам.

САМОУБИЙСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Volkswagen Group уступает контрольный пакет акций своего предприятия Everllence в размере 51% американской инвестиционной фирме Bain Capital. Сменившая владельца аугсбургская компания разрабатывает и производит дизельные двигатели, газовые и паровые турбины, а также компрессоры. Сумма сделки оценивается в €7,4 млрд.

Вырученные средства немецкий автопроизводитель планирует потратить — на что бы вы думали? — ну конечно, на электромобильное направление. VAG неукоснительно придерживается самоубийственного решения по коренной трансформации бренда. Причем в ту область, где у него отсутствуют компетенции, и где он априори неконкурентоспособен.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/globallookpress.com

Сам концерн также не чужд внутренних революционных изменений — к 2030 году он намерен сократить 50 тысяч рабочих мест на своих германских предприятиях. Что жаль, так это замечательный хетчбэк Golf, ставший родоначальником целого класса автомобилей. И что совсем не жаль, так это компанию, которая мало того, что кинула в России доверившихся ей людей, так еще и лелеет ныне планы по выпуску оружия, призванного уничтожать этих самых своих бывших клиентов.

Один из не самых крупных производителей традиционных автомобилей — французская Renault Group — признала превосходство соперников из Поднебесной. Как заявил журналистам главный технический директор компании Филипп Брюне, за последние два года китайцы более чем втрое увеличили свою долю на европейском рынке благодаря технологически продвинутым машинам и конкурентоспособным ценам: «Все остальные производители страдают — корейцы, японцы в Европе, другие европейцы, в том числе и мы, — добавил он. — Мы должны быть в состоянии конкурировать с ними».

Ни за что не угадаете, каким образом Renault собралась победить своих технологически продвинутых врагов. Она сокращает 800 из 5500 инженеров только во Франции до конца 2027 года! По всему миру к этому же сроку работы лишатся 15-20% ИТР, вкалывающих на неблагодарное детище Луи Рено. Взамен руководство компании имеет желание нанять 150 — 200 новых сотрудников, которые будут заниматься электрификацией автомобилей и внедрением в них искусственного интеллекта.

Фото: Matthias Balk/globallookpress.com

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ДУШИ

Мы уже давно не удивляемся тому, что в странах Евросоюза пришли к власти откровенные фрики, имеющие весьма туманное представление о том, что такое политика. Но почему-то нам никак не верится в то, что крупными предприятиями управляют такие же бездари, которых интересы подведомственных организаций волнуют куда меньше, чем следование спущенной сверху политической повестке.

Да, собственно говоря, дело даже не в бездарности нынешнего поколения топ-менеджеров автомобильной отрасли. Деградация мирового автопрома началась задолго до победоносного вторжения в Европу «китайцев». Началом конца когда-то великой промышленности стала потеря большинством брендов своей индивидуальности, собственного характера.

В погоне за максимальной прибылью они увлеклись унификацией, следованием общепринятому стилю, что привело к появлению шаблонно изготовленных обмылков, практически не отличимых друг от друга на расстоянии. С исчезновением души единственным критерием автомобиля остался его материальный аспект. Тут противопоставить компаниям из Поднебесной оказалось нечего.