Статистика продолжает пугать нас катастрофичным положением некогда славных немецких брендов. Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, вопиет она, во втором квартале текущего года зафиксировали снижение глобальных продаж на 8,6%, 8% и 4,9% соответственно. Ну а виноваты во всем зловредные китайцы. Портал «АвтоВзгляд» не собирается брать под сомнение существование проблем в автопроме ФРГ, однако и хоронить его пока не готов.

Сумрачный германский гений с упорством, достойным лучшего применения, продолжает наступать на грабли электромобилизма вместо того, чтобы выманивать противника на поле, где у него есть все преимущества — и имиджевые и технологические. Это, конечно, не наше дело — указывать дядям, вооруженным дипломами престижных вузов, куда им влезать и на что тратить деньги. Однако же, их специальные знания и профессиональные навыки сильно обесцениваются тем фактом, что всеми ими рулит шайка дилетантов, возглавляемая помощницей ганноверского гинеколога.

КИТАЙ НЕ ВЫВЕЗ

Так или иначе, но ставка вопреки рассудку была сделана на производство электромобилей. Их продажи до недавнего времени шибче всего росли в Китае, на который и собирались равняться немцы. Но конкурировать в Поднебесной с местными автостроителями оказалось весьма и весьма нелегко.

Мало того, что их поддерживает правительство, так еще и между собой они дерутся не на жизнь, а на смерть, работая чуть ли не в убыток ради мизерного увеличения продаж. А тут еще и затянувшаяся стагнация на крупнейшем авторынке, которая оптимизма его участникам явно не добавляет: реализация автомобилей в КНР падает девятый месяц подряд.

Фото: Felix Zahn/globallookpress.com

Закономерно, что китайские продажи Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW в период с апреля по июнь также сократились как минимум на 30%. «Ситуация в Китае остается сложной, и нам не удалось избежать общего спада рынка примерно на 20%, несмотря на первоначальный позитивный импульс от наших недавно выпущенных, разработанных на местном уровне электромобилей», — заявил руководитель отдела продаж Volkswagen Марко Шуберт.

Под импульсом он, вероятно, имел в виду краткосрочный успех в начале года, когда его концерну посчастливилось вернуть лидерство на рынке электрокаров и временно потеснить китайского гиганта BYD: немцы воспользовались тем, что конкурент сильно пострадал от резкого сокращения государственных субсидий.

ПРОФСОЮЗЫ — ПРОТИВ

Тем не менее, положение у VAG оставалось хуже губернаторского. Ведь не от хорошей жизни его руководство разработало тот самый план реструктуризации, о котором мы все тут слышали и по поводу которого неприкрыто злорадствовали. Ну, тот самый, что предполагал сокращение 100 000 рабочих мест и закрытие четырех заводов в Германии.

И тут вдруг сенсация. Глава Volkswagen Оливер Блюме неожиданно публикует такого рода эдикт: компания-де сможет избежать варианта с закрытием производств в Германии с целью снизить издержки. Тысяч 50 сократить, конечно, придется, но вместо закрытия заводов концерну следует сосредоточиться на поиске «более конструктивных подходов». И в минувшую пятницу план реорганизации торжественно блокируется.

Фото: Hendrik Schmidt/globallookpress.com

Случилось это вовсе из-за красноречия герра Блюме, и не потому, что больной неожиданно пошел на поправку. Нет, против реформы восстали профсоюзы, чьи представители пользуются большим влиянием в наблюдательном совете концерна. Они-то и наложили вето на программу мягкого уничтожения предприятия. Впрочем, что делать и как жить дальше ни у руководства VAG, ни у профбоссов никаких светлых идей пока, похоже, не имеется.

КРАХ «ЗЕЛЕНОЙ» ИДЕИ

Между тем, если не ставить во главу угла погоню за ускользающей «зеленой идеей», то можно существовать не так плохо. Например, компания Stellantis раскрыла предварительные данные по отгрузке автомобилей во втором квартале. Как ни странно, они увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 1,6 млн единиц.

В основу успеха лег мощный рост продаж в Северной Америке — на рынке, лишь немного уступающем китайскому. Там Stellantis сумела поднять реализацию на 38% - до 445 000 штук. Причем основной объем пришелся вовсе не на «экологически чистые» легковушки, а на самых что ни на есть брутальных бензиновых монстров — на полноразмерный пикап Ram 1500, вооруженный восьмицилиндровым двигателем, на его еще более мощную версию TRX SRT, а также на обновленные Jeep Grand Wagoneer, Jeep Grand Cherokee и на Chrysler Pacifica.

Стремление раствориться в новомодных трендах выглядит особенно странно сейчас, когда отчетливо наблюдаются признаки упадка и электромобилизации в частности, и самой безумной идеи «зеленой» экономики в целом.

Как пишет о Европе Георгий Бовт в «АиФ»: «Итог лета-2026 обескураживает: АЭС останавливаются из-за „слишком теплых рек“, ветер не дует — из-за антициклона, газ не поступает — из-за чужой войны, а подключение к сети превратилось в лотерею с горизонтом до 2036 года. Евросоюз научился виртуозно сокращать потребление — газа, электроэнергии, в конечном счете самой экономической активности».