Остановить китайский автопром: Tesla принесут в жертву традиционным автомобилям

Разгорающаяся агрессивная полемика между США и КНР набирает обороты: увеличенные янки таможенные пошлины в 4 раза на все «электрички» из Поднебесной — прямой удар по экономике и торговому балансу. Политика? Несомненно! Но есть и экономическая сторона вопроса, которая запросто может быть и важнее в данном случае. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Китайский автопром становится популярным не только в России, но и по всему миру. Машины из КНР оказываются вполне конкурентоспособными, чем уже озаботились не только в Европе, но и, страшно сказать, в США. Оказывается, есть в Китае марки и модели, способные больно наступить на любимые мозоли местных производителей и даже существенно потеснить их.

Особенно — в сегменте электромобилей. Илону Маску пора начинать волноваться: отныне не только качество сборки машин Tesla, вызывающее серьезные нарекания покупателей, но и их техническая составляющая может стать причиной ухода потребителя к китайским ТС. Вот и экономическая причина того самого четырехкратного роста таможенных пошлин.

Дело в том, что китайцы создали новую аккумуляторную батарею, способную зарядиться всего за 10 минут и позволить электромобилю проехать несколько сотен километров. Таким образом фактически нивелировано основное отличие «электричек» от машин с ДВС: время заправки уравнивается. Подробностей пока нет, но международное энергетическое агентство уже отметило и высоко оценило новую технологию, позволившее сделать по-настоящему инновационную АКБ.

Фото globallookpress.com

Естественно, делиться своими наработками ни с кем, особенно с конкурентами, азиаты не будут, а все остальные производители получат мощный и непоправимый удар.

Единственный вариант для сохранения собственного автопрома — высокие (именно заградительные) пошлины, перекрывающие доступ на рынок. Любопытно, что между новостями о введении новых таможенных сборов и появлении той самой АКБ прошла буквально неделя. Совпадение? Вряд ли!

Что будет дальше? Очень скоро мы узнаем о том, что автомобили на электричестве невероятно вредны для экологии, финансово нецелесообразны и вообще уступают классическому двигателю внутреннего сгорания по множеству объективных причин. Откроются неприглядные, «ранее неизвестные» подробности, а в прессе начнется массовая кампания против «электричек».

Не вызовет удивления и «жертва на алтарь» — Илон Маск внезапно окажется не настолько хорошим, как это казалось ранее. Опять же — вскроются доселе тщательно скрываемые нюансы, да к тому же еще и Кевин Спейси (республиканец в ковбойских сапогах) соврать не даст — личные дела, они же «папочки», в Америке срока годности не имеют.

Фото globallookpress.com

Хорошие автомобили, которые надо покупать — это кого надо автомобили, а плохие — ну вы сами знаете. В мире, основанном на правилах, всегда побеждает тот, кто правила пишет, а все остальные могут рассчитывать только на тактические успехи. Но никак не на стратегическую победу. Таковы правила.