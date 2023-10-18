Особенности национального туризма: «отпускной» тест-драйв нового «Соболь NN»

Дача надоела, да и есть не у всех, в Сочи — супертариф, а Турция теперь только для богатых. Оценочный просмотр стоимости авиабилетов по России подсказывает, что заработали мы лишь на поездку на лифте. Знакомая картина, не так ли? Но цепи не на руках, а в головах, так что на мир надо смотреть шире.
Тем более что нам грех жаловаться на отсутствие интересных географических точек вокруг. Не видите ничего привлекательного во внутреннем туризме? Да вы просто не умеете его готовить! Записывайте рецепт: хорошая компания, подходящий транспорт и неизбитая идея. Смешать, но не взбалтывать.
По старой русской традиции, начнем с последнего: с идеи. Хороший сценарий нивелирует плохую актерскую игру, а уж яркое и нетривиальное развлечение способно раскрасить самый серый день. Так что на этом пункте остановимся подробно, задав строгие условия подбора: новое, никем не испытанное, веселое, не требующее навыков и опыта, чтобы подошло всем. Сложно? Еще бы! Но ответ все же найден: сапборды.
Это надувная и довольно большая доска из ПВХ, которая напоминает серф, но сделана для размеренного плавания по водоемам весельным методом. Сапборд надувается и, соответственно, сдувается, хранится и транспортируется в рюкзаке, позволяя брать его даже в перелет. Модная тема, между прочим!
И, оказывается, чрезвычайно привлекательная для всех участников, независимо от возраста и социального статуса. И «пирожочки», и атлеты падают с него одинаково весело. Где взять? Купить в интернете — от 15 000 рублей — или арендовать за 1000 рублей в день. За профессиональными характеристиками доски гнаться бессмысленно, так что берите самую дешевую — не прогадаете.
Далее в списке идет транспорт. Чем больше народу — тем веселее. Да и коль уж мы затронули «хиповую» тему водных досок, то без микроавтобуса никак не обойтись. Прародитель стиля VW сделал россиянам «ручкой», но к счастью у нас теперь есть свой комфортный и вместительный микроавтобус — новый «Соболь NN». Чем он отличается от предшественника, который видел и пробовал у нас «всяк и каждый»?
Да считай — всем: новый кузов, новый удобный салон, новая шестиступенчатая коробка, джойстик, удобно расположенный прямо на торпедо под водительской рукой, новый дизельный мотор. «Картинкой» в конце концов: отныне нижегородский «вэн» выглядит красиво, а само слово «вэн» вполне ему подходит. Стильный, аккуратный, собранный и современный вышел автомобиль. На борт гостя пригласить в радость: приятно же послушать удивленные ахи-охи. Самолюбие потешить.
Идея есть, микроавтобус готов, команда собрана. Грузимся!
Во-первых, сами сапборды ни черта не компактные: даже в сложенном виде полностью занимают багажник легковушки. Во-вторых, на хорошую компанию нужны палатки, провиант, угли-мангалы и еще примерно полтонны чрезвычайно востребованного походного скарба.
И химию от комаров не забудьте! Благо, что в нижегородском микроавтобусе задний диван двигается, позволяя при желании создать не багажник, а целую кладовку в корме. Две огромные распашные двери способствуют традиционному «тетрису», позволяя сложить багаж плотно и аккуратно, оставив пассажирам салона максимум пространства. Сверху традиционный набор путешественника: трос, насос, лопата, хорошее настроение. Поехали!
Водоем выбираем заранее, заливаем полный бак и мчим на встречу приключениям. Благодаря новому двигателю G-серии, «Соболь NN» — быстрая, но весьма экономичная машина. Так, полного бака загруженного буквально «доверху» автобуса хватает на 600 км: три сотни — туда, три — обратно. Даже с учетом нынешних цен на горючее — бюджетно выходит. Особенно — на большую- то компанию. А нас в салоне — 7 человек: двое спереди да пятеро сзади.
Причем со всем комфортом: и кресла удобные, и даже USB-порт и подстаканник у каждого свой. Подумали инженеры, спасибо. Ценно.
Долго ли, коротко ли, но асфальтовые километры пролетели: мягкая подвеска, комфортное сиденье, приятный разговор. Кстати, о сиденьях: капитанское кресло подрессорено и самостоятельно разбирается с невзгодами русской дороги. Такой опции у одноклассников — еще поискать.
Оказывается, что «сапам» подойдет и небольшой пруд, и деревенское озерцо, но желателен все же плавный спуск и песчаное дно. Пленка, из которой сделаны доски, довольно плотная, но контакта с камнем может и не выдержать. Да и падать приятнее на песочек, знаете ли.
А падать будут все: несмотря на трехметровую длину и почти полуметровую ширину, устоять на «плавсредстве» не просто. Зато на нем очень легко сидеть, а для ценителей «классического стиля» можно встать на колено и мужественно грести. Кому — что, как говорится. Одно неизменно: понравится этот процесс каждому.
Еще одно «неизменное» — это грунтовая дорожка, которая идет от асфальта до самого берега. Она есть всегда, как залог уютного места стоянки. Даже если погоды и сухие, но кочки и лужи никто не отменял. Тут-то и пригодилась еще одна важная опция «Соболя NN»: высокий дорожный просвет. Полный привод нас ждет в обозримом будущем, но 180 мм от нижней точки до земли — достаточное условие достижения финальной точки на маршруте.
Ни одна яма и заполненная водой колдобина не преградила путь — лопата так и осталась лежать в багажном отсеке. Вот мы и на месте! Разбираем лагерь? Ой ладно, первым делом — купаться.
В комплекте к сапбордам идет ручной насос, которым можно накачать доску. Теоретически. Потому что практически гораздо приятнее это делать через специальную насадку насосом автомобильным. Наш подключается напрямую к АКБ, так что есть повод открыть капот, а там… Вот он, локализованный G 2.5 во всей красе.
Два с половиной литра, дизель, 149 л. с и 420 «ньютонов» момента. Можно было и обычную лодку с собой брать — дотянули бы без проблем. В тандеме с 6-ступенчатой механикой эта парочка способна на чудеса. Пока созерцали, первый «сап» накачался, первый гребец ушел в заплыв. Низко пошел — это к дождю.
Падений и брызг было много, никто не ушел от «удачного» пируэта. Впрочем, веселья этот «нюанс» только добавил, а спустя час-полтора спортивным снарядом овладели уже все. Уговаривать никого на повторный сеанс не пришлось. А уж в «оправе» из палаток, шашлыков и прочих гитарно-походных забав, уикенд и вовсе остался одним из самых запоминающихся эпизодов лета. Спасибо тебе «Соболь», за помощь в логистике, компанию и комфорт, следующим летом повторим!