Особенности национального туризма: «отпускной» тест-драйв нового «Соболь NN»

Дача надоела, да и есть не у всех, в Сочи — супертариф, а Турция теперь только для богатых. Оценочный просмотр стоимости авиабилетов по России подсказывает, что заработали мы лишь на поездку на лифте. Знакомая картина, не так ли? Но цепи не на руках, а в головах, так что на мир надо смотреть шире.

Тем более что нам грех жаловаться на отсутствие интересных географических точек вокруг. Не видите ничего привлекательного во внутреннем туризме? Да вы просто не умеете его готовить! Записывайте рецепт: хорошая компания, подходящий транспорт и неизбитая идея. Смешать, но не взбалтывать.

По старой русской традиции, начнем с последнего: с идеи. Хороший сценарий нивелирует плохую актерскую игру, а уж яркое и нетривиальное развлечение способно раскрасить самый серый день. Так что на этом пункте остановимся подробно, задав строгие условия подбора: новое, никем не испытанное, веселое, не требующее навыков и опыта, чтобы подошло всем. Сложно? Еще бы! Но ответ все же найден: сапборды.

Это надувная и довольно большая доска из ПВХ, которая напоминает серф, но сделана для размеренного плавания по водоемам весельным методом. Сапборд надувается и, соответственно, сдувается, хранится и транспортируется в рюкзаке, позволяя брать его даже в перелет. Модная тема, между прочим!