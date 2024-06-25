Логистика — одна из самых главных составляющих практически любого бизнеса. Особенно сегодня — в эпоху маркетплейсов. А они, в свою очередь, выросли настолько, что начали сами диктовать условия на логистическом рынке. Клиент всегда выберет наименьшую стоимость. А «доставке 30 кг по РФ за 170 рублей» ни одна логистическая компания ничего противопоставить не сможет. Поэтому в ход идут скрытые платежи, о которых клиенты узнают, как правило, уже после подписания договора.

На чем зарабатывают логистические компании в 2024 году

Wildberries, Ozon, «Яндекс.Доставка», «Авито. Доставка», «ВкусВилл», Boxberry, Lamoda практически уже создали идеальный мир логистики для нового поколения. Помимо максимально дешевой цены за доставку или ее отсутствия при определенной стоимости посылки они предлагают: доставку за 30 минут, доставку на следующий день, бесплатный отказ от товара, а для сотрудников — свободный график работы от 80 000 рублей.

ИДЕАЛЬНЫЙ МИР ЛОГИСТИКИ

С помощью демпинга цен они приучают потребителей к тому, что доставка товаров по России за условные 170 рублей или вовсе бесплатно — это норма. Все эти компании называют будущим российской логистики, под которых уже сегодня приходится подстраиваются крупным транспортным компаниям. Хотя затраты на логистику растут с каждым днем, а зарабатывать все-таки нужно.

Из-за таких «волшебных» условий у клиентов складывается ощущение, что товары материализуются в пунктах выдачи заказов сами собой. Хотя на доставку затрачено время, бензин, человеческие ресурсы. При возврате товара — все то же самое по кругу. При этом логистическая отрасль третий год подряд переживает настоящий кризис, составляющими которого являются нехватка водителей и складского персонала, удорожание топлива, дефицит и рост стоимости складских площадей, удорожание себестоимости логистических операций минимум на 20% и другие факторы.

Фото globallookpress.com

Логистические компании просто не в состоянии конкурировать с такими условиями. У них минимальная доставка стоит около 600 рублей, а ради одного килограмма мало, кто выведет в рейс грузовик, а уж тем более фуру.

ТО ЖЕ САМОЕ, НО МЕЛКИМ ШРИФТОМ

В результате, логистические компании идут на различные ухищрения для привлечения клиентов. Например, вводят «новые» тарифы и услуги, которые ранее были включены в стандартный пакет. При том, что затраты на топливо, персонал, содержание и оборудование складов у всех примерно одинаковые. Таким образом, возникают скрытые платежи и разная тарификация.

Не все клиенты при выборе логистической компании для перевозки своих товаров обращают на это внимание и тщательно изучают договор. Особенно все, что прописано мелким шрифтом. Реальная стоимость перевозки выясняется только при выставлении первого счета. Уже много сказано про то, что не стоит класть все яйца в одну корзину и нужно сотрудничать с разными подрядчиками. Но, как правило, у компании есть один, максимум два перевозчика. Если речь идет про высокий сезон в логистике, то менять подрядчика никто не будет, на это попросту нет времени и возможности — клиенты ждут товар.

Разберем на примере прайсов логистических компаний различные услуги и их трактовку.

СВРХНОРМАТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ

По умолчанию компании берут дополнительную плату, если клиент не забрал груз вовремя и его пришлось оставить на складе.

Портал АвтоВзгляд.

ВАЗВРАТ ДОКУМЕНТОВ

Данная услуга актуальна, когда отправителю необходимо получить от транспортной компании подписанные получателем документы (накладные). Ранее по умолчанию услуга оценивалась всеми примерно одинаково — в 300 рублей. До 2017-2018 годов это был некий стандарт. Затем некоторые участники рынка решили, что на этом можно отдельно зарабатывать или наоборот — демпинговать. Не остались в стороне и оставшиеся логисты.

Но после первых же подсчетов выяснилось, что данная услуга, ставшая дополнительной, как бы предполагается априори. Без нее не может работать первоначальная — доставка накладных, которыми всегда сопровождаются грузы. С одной стороны, это абсурд. С другой — кому пожар, а кому — погреться.

Что же предлагают компании?

Портал АвтоВзгляд.

ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНОГО ГРУЗА

Если вес и размеры отправления превышают определенные нормативы, то у логистов предусмотрена доплата.

Портал АвтоВзгляд.

УПАКОВКА

Каждая компания сама устанавливает, какие грузы она упаковывает, а какие — нет. Клиент вправе отказаться от упаковки, но тогда появляются определенные риски, если что-то где-то прольется, лопнет и зальет/испортит остальной товар других клиентов. Если речь идет про деревянную обрешетку, то:

Портал АвтоВзгляд.

СТРАХОВАНИЕ

Сегодня на логистическом рынке нет компаний, которые совсем не страхуют грузы. При этом некоторые ввели высокий процент страхования с учетом загрузки машины и дальности следования. Таким образом, конечный счет может неприятно удивить.

Портал АвтоВзгляд.

«ФИШКИ» НЕ КАК У ВСЕХ

Как уже было сказано выше, везде все +/- одинаково. Поэтому компании вводят свои «фишки», чтобы отличаться от конкурентов.

Портал АвтоВзгляд.

НА ЧЕМ РЕАЛЬНО ЗАРАБАТЫВАЮТ ПЕРЕВОЗЧИКИ

«Скиф-Карго» — обязательный сбор 50 рублей за информационную поддержку (личный кабинет, подготовка документов, их отправка клиенту, возможность загружать сканы документов в личный кабинет, уведомления в процессе транспортировки товаров), 7000 рублей за простой на точке разгрузки (при доставке в сетевые магазины) свыше 24 часов.

«Деловые линии» — 50-350 рублей за заезд на терминалы, +30% топливная надбавка, +30% сбор за пиковую нагрузку, тарификация отсрочки платежа, +15 рублей за информирование клиента о статусе и местонахождении товара.

«Возовоз» — платный разбор обрешетки, платный заезд на ряд терминалов (200 рублей), порча товаров из-за ДТП, кражи, пожара, противоправных действий 3-х лиц не являются страховыми случаями.

КИТ — 40% за доставку к определенному времени, сезонная надбавка 10% на стандартные грузы и 23% на грузы с терморежимом.

MagicTrans — 10% за укладку груза, 0,2% обязательное страхование.

ПЭК и «Байкал Сервис» — скрытых платежей не выявлено.

Logiterra — сезонная надбавка 10% с октября по декабрь, 5100 рублей за простой свыше 24 часов.

Очаковская логистическая компания — +4200 рублей при доставке ДО 4-х паллет, +1200 рублей за доставку с 18:00 до 9:00.

Последние две компании работают вне рынка сборных грузов, а только с паллетными грузами.

Фото globallookpress.com

ЗИМА БЛИЗКО

В преддверии высокого сезона, до которого на самом деле осталось не так уж и много времени, компаниям нужно заранее озаботиться выбором логистического партнера. Благо, что сегодня на рынке множество предложений. Инфраструктура и затратная часть у всех практически одинаковые, поэтому стоит найти и сравнивать скрытые платежи, общий бюджет (итоговый счет по одинаковым параметрам).

Еще один важный момент — как правило, скидки, предусмотренные для новых клиентов, действуют не более 3-х месяцев. Таким образом, логисты подсаживают на свой крючок. За качество переплатить можно, но в меру и не себе в убыток.

Приведенные в таблицах сведения — данные независимого мониторинга на июнь 2024 из открытых источников: на сайте компаний, на основе расчетов калькуляторов компаний, по итогам консультаций с менеджерами.