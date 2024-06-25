Wildberries, Ozon, «Яндекс.Доставка», «Авито. Доставка», «ВкусВилл», Boxberry, Lamoda практически уже создали идеальный мир логистики для нового поколения. Помимо максимально дешевой цены за доставку или ее отсутствия при определенной стоимости посылки они предлагают: доставку за 30 минут, доставку на следующий день, бесплатный отказ от товара, а для сотрудников — свободный график работы от 80 000 рублей.
ИДЕАЛЬНЫЙ МИР ЛОГИСТИКИ
С помощью демпинга цен они приучают потребителей к тому, что доставка товаров по России за условные 170 рублей или вовсе бесплатно — это норма. Все эти компании называют будущим российской логистики, под которых уже сегодня приходится подстраиваются крупным транспортным компаниям. Хотя затраты на логистику растут с каждым днем, а зарабатывать все-таки нужно.
Из-за таких «волшебных» условий у клиентов складывается ощущение, что товары материализуются в пунктах выдачи заказов сами собой. Хотя на доставку затрачено время, бензин, человеческие ресурсы. При возврате товара — все то же самое по кругу. При этом логистическая отрасль третий год подряд переживает настоящий кризис, составляющими которого являются нехватка водителей и складского персонала, удорожание топлива, дефицит и рост стоимости складских площадей, удорожание себестоимости логистических операций минимум на 20% и другие факторы.
Логистические компании просто не в состоянии конкурировать с такими условиями. У них минимальная доставка стоит около 600 рублей, а ради одного килограмма мало, кто выведет в рейс грузовик, а уж тем более фуру.
ТО ЖЕ САМОЕ, НО МЕЛКИМ ШРИФТОМ
В результате, логистические компании идут на различные ухищрения для привлечения клиентов. Например, вводят «новые» тарифы и услуги, которые ранее были включены в стандартный пакет. При том, что затраты на топливо, персонал, содержание и оборудование складов у всех примерно одинаковые. Таким образом, возникают скрытые платежи и разная тарификация.
Не все клиенты при выборе логистической компании для перевозки своих товаров обращают на это внимание и тщательно изучают договор. Особенно все, что прописано мелким шрифтом. Реальная стоимость перевозки выясняется только при выставлении первого счета. Уже много сказано про то, что не стоит класть все яйца в одну корзину и нужно сотрудничать с разными подрядчиками. Но, как правило, у компании есть один, максимум два перевозчика. Если речь идет про высокий сезон в логистике, то менять подрядчика никто не будет, на это попросту нет времени и возможности — клиенты ждут товар.
Разберем на примере прайсов логистических компаний различные услуги и их трактовку.
СВРХНОРМАТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ
По умолчанию компании берут дополнительную плату, если клиент не забрал груз вовремя и его пришлось оставить на складе.
ВАЗВРАТ ДОКУМЕНТОВ
Данная услуга актуальна, когда отправителю необходимо получить от транспортной компании подписанные получателем документы (накладные). Ранее по умолчанию услуга оценивалась всеми примерно одинаково — в 300 рублей. До 2017-2018 годов это был некий стандарт. Затем некоторые участники рынка решили, что на этом можно отдельно зарабатывать или наоборот — демпинговать. Не остались в стороне и оставшиеся логисты.
Но после первых же подсчетов выяснилось, что данная услуга, ставшая дополнительной, как бы предполагается априори. Без нее не может работать первоначальная — доставка накладных, которыми всегда сопровождаются грузы. С одной стороны, это абсурд. С другой — кому пожар, а кому — погреться.
Что же предлагают компании?
ПЕРЕВОЗКА НЕГАБАРИТНОГО ГРУЗА
Если вес и размеры отправления превышают определенные нормативы, то у логистов предусмотрена доплата.
УПАКОВКА
Каждая компания сама устанавливает, какие грузы она упаковывает, а какие — нет. Клиент вправе отказаться от упаковки, но тогда появляются определенные риски, если что-то где-то прольется, лопнет и зальет/испортит остальной товар других клиентов. Если речь идет про деревянную обрешетку, то:
СТРАХОВАНИЕ
Сегодня на логистическом рынке нет компаний, которые совсем не страхуют грузы. При этом некоторые ввели высокий процент страхования с учетом загрузки машины и дальности следования. Таким образом, конечный счет может неприятно удивить.
«ФИШКИ» НЕ КАК У ВСЕХ
Как уже было сказано выше, везде все +/- одинаково. Поэтому компании вводят свои «фишки», чтобы отличаться от конкурентов.
НА ЧЕМ РЕАЛЬНО ЗАРАБАТЫВАЮТ ПЕРЕВОЗЧИКИ
«Скиф-Карго» — обязательный сбор 50 рублей за информационную поддержку (личный кабинет, подготовка документов, их отправка клиенту, возможность загружать сканы документов в личный кабинет, уведомления в процессе транспортировки товаров), 7000 рублей за простой на точке разгрузки (при доставке в сетевые магазины) свыше 24 часов.
«Деловые линии» — 50-350 рублей за заезд на терминалы, +30% топливная надбавка, +30% сбор за пиковую нагрузку, тарификация отсрочки платежа, +15 рублей за информирование клиента о статусе и местонахождении товара.
«Возовоз» — платный разбор обрешетки, платный заезд на ряд терминалов (200 рублей), порча товаров из-за ДТП, кражи, пожара, противоправных действий 3-х лиц не являются страховыми случаями.
КИТ — 40% за доставку к определенному времени, сезонная надбавка 10% на стандартные грузы и 23% на грузы с терморежимом.
MagicTrans — 10% за укладку груза, 0,2% обязательное страхование.
ПЭК и «Байкал Сервис» — скрытых платежей не выявлено.
Logiterra — сезонная надбавка 10% с октября по декабрь, 5100 рублей за простой свыше 24 часов.
Очаковская логистическая компания — +4200 рублей при доставке ДО 4-х паллет, +1200 рублей за доставку с 18:00 до 9:00.
Последние две компании работают вне рынка сборных грузов, а только с паллетными грузами.
ЗИМА БЛИЗКО
В преддверии высокого сезона, до которого на самом деле осталось не так уж и много времени, компаниям нужно заранее озаботиться выбором логистического партнера. Благо, что сегодня на рынке множество предложений. Инфраструктура и затратная часть у всех практически одинаковые, поэтому стоит найти и сравнивать скрытые платежи, общий бюджет (итоговый счет по одинаковым параметрам).
Еще один важный момент — как правило, скидки, предусмотренные для новых клиентов, действуют не более 3-х месяцев. Таким образом, логисты подсаживают на свой крючок. За качество переплатить можно, но в меру и не себе в убыток.
Приведенные в таблицах сведения — данные независимого мониторинга на июнь 2024 из открытых источников: на сайте компаний, на основе расчетов калькуляторов компаний, по итогам консультаций с менеджерами.