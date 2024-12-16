Отъездились: российских перевозчиков ждут массовые банкротства и игра в «серую»

Львиная доля российских грузоперевозчиков может не пережить следующий год, если не принять ряд крайне актуальных поправок в законы, регулирующие этот сегмент отечественной экономики, считают эксперты. Портал «АвтоВзгляд» проанализировал ситуацию на рынке и пришел к выводу, что у российских логистов в 2025-ом — исключительно «серые» перспективы.

Многие логистические компании заканчивают 2024 год с убытками, сообщили «Известия» со ссылкой на ассоциацию «АвтоГрузЭкс». А около 30% российских грузовых автоперевозчиков рискуют и вовсе обанкротиться в следующем году. В нынешних условиях чувствуют себя хорошо лишь «серые» фирмы, экономящие на налоговых отчислениях и страховых взносах при оплате труда, утверждают участники отрасли.

В происходящем они винят невменяемую ставку рефинансирования ЦБ и падение платежеспособного спроса на их услуги. И поэтому готовят обращение в Минтранс, Минфин и Минпромторг с предложениями о поправках в законодательство. В частности, автоперевозчики рассчитывают на снижение НДС для транспортно-экспедиторских услуг до 10% и ускорение создания электронного реестра добросовестных представителей отрасли.

Портал «АвтоВзгляд» пришел к выводу, что для отечественного рынка перевозок тема возможных предстоящих банкротств — слишком чувствительная, если не сказать болезненная. Причем настолько, что абсолютно все запрошенные нами компании отрасли отказались комментировать ситуацию и ее предстоящее развитие.

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С другой стороны, представители бизнеса, связанные с обслуживанием грузовых авто, не скрывают своего позитивного настроя. К примеру, генеральный директор «ААА «Траксервис» Юрий Желунов отмечает, что расценки на сервисные услуги компании с 1 января будут повышены на 10%.

Эту индексацию он объясняет общим ростом инфляции, необходимостью поддержания должного уровня зарплаты технического персонала и возросшими операционными расходами сервисных станций. А с учетом все большей доли подержанной техники в общем парке комтранса, эксперт не исключает роста нагрузки на сервисные станции, обслуживающие грузовики, и даже длительных очередей. То есть у логистов может возникнуть еще одна серьезная проблема.

Таким образом, сейчас грузовые автоперевозчики, работающие в России «в белую», с одной стороны, вынуждены конкурировать с недобросовестными компаниями отрасли, утаивающими свои доходы от государства, с другой — сталкиваться с удорожанием обслуживания своего парка. И это, не говоря уже про общую для всей экономики страны проблему с кредитованием, которое становится все менее доступным.

При этом идея добиться снижения налогового бремени за счет снижения НДС для отрасли в условиях, когда правительство явно дает понять, что федеральный бюджет нуждается в дополнительных налоговых поступлениях, выглядит не самой перспективной затеей. Чего в итоге добьются грузоперевозчики, большой вопрос.

Но очевидно, что при отсутствии приемлемых для них результатов далеко не все из них безропотно решатся на банкротство. Многие просто перейдут в категорию тех самых «серых» игроков, на конкуренцию с которыми жалуются в отрасли сейчас. Чтобы элементарно выжить.