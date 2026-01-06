«Платоническая» нелюбовь: могут ли перевозчики бороться с ошибочными штрафами

Одной из серьезных проблем для участников логистической отрасли страны на протяжении уже целого десятилетия являются ошибочные штрафные санкции в рамках системы «Платон», созданной с целью взимания платы с владельцев грузовых машин с разрешенной максимальной массой свыше 12 т за проезд по федеральным трассам России. Как ее прямо сейчас решают перевозчики, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Как признается генеральный директор ООО «АСТ Плюс» Дмитрий Говоров, с проблемой необоснованных штрафов системы «Платон» его компания сталкивается не первый год, причем регулярно. Он утверждает, что в его организации с собственным автопарком, насчитывающим около 40 сцепок, и с реальной юридической практикой по обжалованию таких штрафов. А такой опыт очень важен, поскольку, как выражается эксперт, «за последний год эта история приобрела характер, близкий к эпидемии».

При этом большая часть штрафов никак не связана с реальными нарушениями, утверждает Говоров. На счете могут иметься денежные средства, автомобиль при этом движется по согласованному маршруту, а бортовое оборудование полностью исправно. Однако при проезде через рамку «Платона» списание не происходит. После этого автоматически формируется постановление: либо «бортовое оборудование не работало», либо «на счете отсутствовали средства».

По опыту собеседника портала «АвтоВзгляд», это напрямую связано с внешними факторами, в том числе — с воздействием средств радиоэлектронного подавления. В ряде регионов, как утверждает эксперт, в определенные периоды «ложится» не только система взимания платы, но и навигация в целом. Бывает, что в машине не работает навигатор, а система «видит» автомобиль вообще в другом регионе. При этом алгоритм «Платона» работает формально: нет сигнала — значит, есть нарушение.

Фото Zamir Usmanov/globallookpress.com

Важно понимать, замечает Говоров: штраф сам по себе не очень большой — 5000 рублей, а при оплате в льготный период — еще меньше. Но это перестает быть мелочью, когда квитанции начинают приходить массово — 200 или 600 в месяц. В зависимости от размера парка, для бизнеса это может обернуться слишком большими потерями.

— Поэтому первое и самое важное — не пропускать 10-дневный срок на обжалование, — указывает бизнесмен. — Даже если нет полной картины, жалобу нужно подать обязательно. И через портал «Госуслуги», и через сайт Ространснадзора (вторая форма менее удобная, но тоже «рабочая»).

Да, сейчас Ространснадзор сильно перегружен. Однако штрафы после того, как аккумулируются в Москве, распределяются: иногда жалобы из центральной части страны рассматриваются, например, дальневосточными управлениями. Разбор идет долго, но примерно в 30% случаев наказание отменяется уже на этом этапе, без суда.

Если же после рассмотрения жалобы постановление оставляют в силе, следующий шаг — суд. Но есть один важный момент. С недавних пор Ространснадзор вообще перестал присылать отказы или ответы по жалобам. Формальный срок идет, а документа нет. В таких случаях рекомендую не ждать, а сразу обращаться в суд, чтобы не пропустить процессуальные сроки, — фиксирует ситуацию собеседник портала «АвтоВзгляд»...

В суде, по его словам, предстоит подтвердить несколько фактов. Во-первых, что бортовое оборудование находилось в исправном состоянии. Во-вторых, что на счете «Платона» были денежные средства. И в-третьих, что автомобиль фактически осуществлял рейс. Для этого к претензии прикладываются выписки по счету, маршрутные документы, телематические данные.

Фото Zamir Usmanov/globallookpress.com

Суд, как правило, сам делает запросы — были ли в конкретный период и в конкретной местности воздействия на навигацию. Ответы, впрочем, часто приходят формальные: «ничего не зафиксировано». Но при этом очевидна реальная ситуация на дороге, и в итоге Фемида довольно часто встает на сторону перевозчика.

Если же не заниматься обжалованием системно, бизнес просто начинает платить за технические сбои, предупреждает эксперт. Пока штрафов мало, это кажется терпимым. Но при росте автопарка они превращаются в постоянную статью потерь.

По мнению гендиректора «АСТ Плюс», при росте тарифной нагрузки и отмене льготных коэффициентов система «Платон» должна развиваться не только фискально, но и сервисно: отличать умышленное нарушение от технического сбоя и предупреждать перевозчика о проблемах в моменте, а не постфактум. Но пока этого нет, единственный рабочий инструмент — защита своих прав, констатирует Говоров.

Резюмируя, он приводит необходимый чек-лист документов и действий, которые будут полезны перевозчику при получении штрафов от системы «Платон». Итак, практика юристов его компании свидетельствует, что прежде, чем начинать отстаивать свои права, необходимо зафиксировать дату и место проезда рамки; проверить статус бортового оборудования; сохранить выписку по счету «Платона» за период рейса. Ну и, наконец, подать жалобу в течение 10 дней — даже формальную.

Если штраф не отменили, не стоит ждать месяцами ответа — надо готовить обращение в суд, где обязательно приложить доказательства исправности оборудования и наличия средств. Необходимо при этом отстаивать позицию: «нарушение носит технический характер». Этот подход требует времени и дисциплины, но «на дистанции» окупается, утверждает собеседник портала «АвтоВзгляд». Другого работающего механизма сегодня просто нет.