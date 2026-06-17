Теперь и с «автоматом»: начались российские продажи Sollers SF5 нового поколения

Конкуренция в сегменте легкого коммерческого транспорта в России нынче, увы, не велика. Участники рынка признают, что сегмент в целом просел до уровня, который не регистрировался уже лет двадцать. Причины очевидны: давят макроэкономические факторы. Быть может, на этом унылом фоне последняя премьера от Sollers выглядит особенно оптимистично. «Автомат» с гидротрансформатором в качестве трансмиссии на коммерческом фургоне — рыночная экзотика, воплотить которую в жизнь долгие годы не решались многие автопроизводители.

В прошлой жизни ставший только сегодня крылатым «вазовский» мем «Можно, а зачем?» тоже был популярен. Услышать его часто можно было от разных производителей комтранса на премьерах новых моделей. То и дело мы их спрашивали, будет ли то же самое, но с АКП.

Две педали для автомобиля, призванного ежедневно возить грузы, всегда считались непозволительной роскошью. За это владелец автопарка не заплатит, некогда уверяли нас представители Ford, FIAT, Renault и Volkswagen, предлагая только «ручку».

А почему бы и нет, подумали в российской компании Sollers и отважились на АКП для своей новинки — нового поколения универсальной платформы SF5. Здесь вам и цельнометаллические фургоны в двух вариантах длины и высоты крыши, и пассажирские автобусы вместимостью до 15 человек, спецтранспорт, грузопассажирские и грузовые варианты полной массой 3,5 и 4,2 тонны. Так неужели 6-ступенчатый «автомат» — почти точная копия японского Aisin — окажется невостребованным?

Фото avtovzglyad.ru

Водитель — тоже человек. Он устает к концу рабочего дня, из-за чего не только снижается производительность труда. Значительно повышается риск ДТП, а также возникают спровоцированные человеческим фактором убытки. Катаешься на механике весь день: к вечеру уже где-то перегазовываешь, где-то идет недовыжим сцепления и тому подобное. А кроме того, кому охота ходить на работу так, словно ежедневно взбираться на Голгофу?

Подобным образом мотивируют своего будущего покупателя в Sollers. И переплата в 150 000 рублей за версию на «автомате» против механики в этом контексте уже видится вполне оправданной. Остается несколько важных вопросов: потянет ли именно этот гидротрансформатор груз на ежедневной основе, не окажется ли он финансовой ямой (при ремонте) для владельца, и какую ответственность готов нести за технику производитель.

Всех ответов на презентации новинки мы пока не получили. Выносливость узла и его ремонтоемкость покажет только эксплуатация. Вернемся к этому года через три. Зато гарантии заявлены: 4 года на «автомат» или 200 000 км пробега. Неплохо в контексте 2-летней гарантии (без ограничения пробега) на сам автомобиль.

Имеется еще расширенная гарантия на лакокрасочное покрытие — 4 года и 8 лет — от сквозной коррозии. Как эти виды ответственности коррелируют и не взаимоисключают друг друга пока тоже не очень ясно. Запутаешься, придется внимательно читать условия договора при покупке.

Фото Sollers

А что, спросите вы, с рынком и ценами? В целом неплохо, учитывая, что SF5 в базе оснащен богаче, чем ближайший конкурент (видимо, тут ульяновский автостроитель имеет в виду «Газель Next»). Цены начинаются с отметки 3,27 млн рублей за версию с МКП-6, доплата за автоматическую коробку, повторимся, 150 000 руб.

С учетом лизинговых программ и программ лояльности, приобрести SF5 можно за еще меньшую сумму — от 2,61 млн. На практике это выглядит так: при лизинге на пять лет первый взнос составит 30%, а дальше месячный платеж в 52 000 рублей.

Прибавим фирменный сервис с оригинальными комплектующими, который, как нам обещают, опять же доступнее конкурента.

В Sollers подсчитали, что с учетом сервисных программ стоимость владения фургона SF5 за первые 140 000 км пробега составит 204 800 «деревянных». Иначе говоря, 1,46 рубля за км. Неплохо. Особенно при том, что из первых четырех ТО владелец заплатит только за второе. Остальные — бесплатно.

Осталось напомнить, что под капотом SF5 стоит прежний 2,7-литровый 150-сильный дизель с моментом в 355 Нм. Экономичность и динамика не хуже конкурента. При этом с АКП мотор берет лишь на литр из расчета на 100 км больше топлива против «механики».

Фото Sollers

Ну и в остальном только плюсы: эргономичный современный салон, мягкая в нужных местах обивка, две подушки безопасности, электрообогревы зеркал и кресла водителя, круиз-контроль, система предпускового подогрева двигателя, электронные системы безопасности и прочие современные авточудеса, типа комплекса систем ADAS, о которых еще недавно на коммерческих фургонах мы и не мечтали.

Напомним, еще в 2022 году Sollers начал свое плодотворное сотрудничество с китайским JAC. Модель SF5 представляет собой обновленный Sollers Atlant, разработанный на базе китайского JAC Sunray. Новая модель усиленно локализуется в России. Уровень локализации на данный момент превышает 83%, сообщил на презентации председатель совета директоров «Соллерса» Адиль Ширинов.

А это уже вполне позволяет называть модель отечественным авто без известного скепсиса. Масштабная локализация, видимо, и дала возможность предложить для продукции завода «Соллерс Алабуга» конкурентную версию. Теперь и с «автоматом».