Выставка COMvex-2026: о чем говорили и о чем умолчали автопроизводители

В Москве распахнула двери выставка коммерческого транспорта и технологий COMvex-2026, которая, несмотря на сущий хаос, творящейся на авторынке, была достаточно многолюдной и богатой на премьеры. Глаз было на что положить, но гораздо интереснее — диалоги, звучащие на разных стендах, но по большому счету — на одну тему. Общий вектор текущей ситуации и перспектив в своем выступлении довольно подробно подчеркнул президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

COMvex года прошлого и нынешнего — несравнимы: тогда была некоторая пустота и непонимание действительности и оттого отрешенность, а сейчас «Крокус Экспо», в котором и расположилась экспозиции, напоминал потревоженный улей. Несметное количество посетителей и участников, забитая парковка и десятки премьер.

Один Горьковский завод сотоварищи выкатил целую вереницу новинок, которые либо уже готовы пойти в серию, либо уже там. Впрочем, нижегородцы вообще задавали темп всей выставки и в чем-то были даже хедлайнерами всего мероприятия: эмоциональное открытие выставки — речь Вадима Сорокина, главного босса «Группы Газ», который сам вышел представлять премьеры.

Вадим Николаевич не стал откладывать в долгий ящик и сразу перешел к делу: выжить сейчас можно только развиваясь, причем вкладывая силы и средства в собственную инженерию. Читай, одними заимствованиями сыт не будешь. Так же в словах г-на Сорокина сквозило острое нежелание, несмотря на тяжелейшие рыночные обстоятельства, скатываться к затыканию дыр.

Да, текущие продукты кормят, но и в будущее надо смотреть трезво, внимательно и вдумчиво. Но начал глава «Группы ГАЗ» с насущного — с нового автобуса «Вектор NEXT», который обновился спустя 10 лет производства. Сегодня это самая востребованная модель Павловского завода, и ей уже остро необходимы были изменения, сделанные исходя из опыта эксплуатации.

Автобус обновили внешне, унифицирую с линейкой «Ситимакс», внедрили целую россыпь электронных помощников. Но, главное, вырос внутренний объем салона, увеличилась площадь остекления, стали эффективнее системы кондиционирования и освещения. «Вектор NEXT», банально, стал комфортнее как для пассажиров, так и для водителя.

Нижегородцы одними из первых начали работу над электробусами в России, поэтому электротранспорту Вадим Николаевич внимания уделил много. Впрочем, поводы на то у него были: на «Комвексе» представили e-Citymax 9 — продолжение линейки городских машин нового поколения размерности от 9 до 10 метров, куда входят уже выпускаемые серийно дизельные и газовые автобусы.

Электробус сохранил все особенности этого семейства, обеспечивающие высокий уровень комфорта и безопасности: рекордная для среднего класса площадь низкого пола, просторные накопительные площадки, а также широкие двустворчатые двери, расположенные в пределах колесной базы, что позволило создать дополнительное пространство в салоне.

По сравнению с дизельными моделями «электричка» стала почти на метр короче, и соответственно, маневреннее, но вместимость осталась такой же высокой — до 77 человек. Запас хода — от 80 до 110 км в зависимости от режима энергопотребления, а в случае установки батареи увеличенной емкости, рассчитанной на ночную подзарядку в парке — до 220 км.

Рядом — новинка уже Ликинского автобусного завода: e-Citymax 12, электробус большого класса, который может быть оборудован разными типами зарядки (ультрабыстрой, быстрой или ночной), обеспечивающих автономный пробег от 130 до 240 км. Профильная система крепления сидений и поручней, просторные накопительные площадки, специально оборудованные места для инвалидных колясок: общая вместимость электробуса — 85 человек.

Для комфорта пассажиров в салоне установлены мягкие кресла, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутеры. Двухзонный климат-контроль обеспечивает благоприятный температурный режим как в салоне, так и в кабине водителя. Для холодного времени года в электробусе применена новая безынерционная система.

Еще одной премьерой горьковского стенда стал новый седельный тягач «Валдай 45 PRO»: помимо визуального обновления, машина получила более мощный 490-сильный двигатель, а уменьшенное передаточное число главной передачи ведущего моста позволило сделать новый «Валдай» экономичнее. Вырос и объем топливного бака: теперь можно единовременно заправить до 1040 литров горючего.

Интерьер кабины стал эргономичнее, получив современную комбинацию приборов, усовершенствованную мультимедийную систему с камерами кругового обзора и функцией подключения смартфона. Но главная новость — уровень локализации модели: производство ведется в режиме полного цикла, включая сварку, окраску и сборку, кабины получают усиленное заводское утепление, улучшенную шумоизоляцию и антикоррозийную обработку.

Уже сейчас на тягач устанавливаются российские телематические системы, шины, аккумуляторы, автономные отопители, элементы остекления и другие компоненты. Параллельно ведутся работы по привязке других критически значимых узлов и агрегатов от российских поставщиков — в частности, в настоящее время проходят испытания тягачей с отечественными двигателями и коробками передач.

Разумеется, были на СOMvex-2026 премьеры и на других стендах. Уже известный в России бренд легкой коммерческой техники Avior представил сразу две новинки. Во-первых, впервые к нам привезли шасси Chassis, аналогичное по своим техническим характеристикам фургону V90, которое поступит в продажу в сентябре. В базовой комплектации шасси получит 6 подушек безопасности, парковочные ассистенты, системы предупреждения о сходе с полосы и столкновения.

Во-вторых, марка показала обновленный V90: изменения коснулись архитектуры и оснащения салона, появился большой 12,3-дюймовый дисплей, руль с обогревом и AutoHold. Но главное — обновился двигатель. В его архитектуре более нет системы подачи мочевины AdBlue, что российским пользователям, конечно, понравится: оно и дешевле в эксплуатации, и проще, и понятнее.

На своем стенде «Вейчай-Рус Трейдинвест», официальный дистрибьютор брендов SDAC и Asiastar в России, представила сразу две новинки. Шасси SDAC K12 в двух вариантах исполнения — кран с 4-секционной стрелой высотой подъема до 12,9 м и «реф» Carrier Citimax D7 объемом 39 куб. м на 16 европалет. Шасси оснащается 190-сильным двигателем Weichai (4,088 л, 680 Нм), 8-ступенчатой МКП и 3-местной кабиной со спальным местом, а также подрессоренным сиденьем водителя, которое входит в стандартную комплектацию модели.

Вторая премьера — обновленный микроавтобус Asiastar Eurise с новым двухлитровым двигателем: 18-местный «бас» с высокой крышей изменился не только визуально, но теперь оснащается новым ДВС. Двухлитровый мотор, пришедший на смену 2,8-литровому агрегату, выдает 156 л.с. и 400 Нм крутящего момента, сохраняя тяговитость, необходимую для междугородних перевозок, но добавляя экономичности эксплуатации.

Так же интерес посетителей привлекает техника на базе китайских шасси Yanshi 10 и Yanshi 12: это среднетоннажные грузовики на 6 и 11 тонн соответственно. Двигатель у машин — дизельный турбированный YUCHAI YC4D150-50 на 4,2 л мощностью 142,8 л. с. Тип привода — подключаемый полный, с пониженной передачей. Трансмиссия — механическая 6-ступенчатая. Самое интересное — прописка: дооснащение различными настройками происходит в Нижнем Новгороде, поэтому требования российских заказчиков и персонала, основанные на погодно-климатическом факторе, точно будут учтены.

Но не только техникой богата выставка COMvex-2026: российский дистрибьютор Aeolus Tyre, одного из ведущих производителей шин для коммерческого и строительного транспорта, автобусов и спецтехники из Китая, представил новинки, предназначенные для магистральных тягачей.

Шина NEO² Allroads S4 для рулевой оси c индексом нагрузки 156/150 L и обладающая высокой ламелизацией для лучшей стабильности в поворотах, а также новая шина NEO² Allroads D4 для ведущей оси имеет направленный тип протектора с ламелями «капля воды», который позволяет сам себя нарезать в процессе эксплуатации, что позволяет увеличить пробег до 10%, были выставлены на стенде компании. Для прицепной оси бренд представил новую шину NEO² Allroads T4 с индексом несущей способности до 5 тонн.

...Продолжать можно еще долго, ведь рядом стояли стенды КамАЗа, МАЗа, БАЗа и многих-многих других. Есть на что посмотреть. Однако гораздо важнее, по собственным ощущениям, это атмосфера: и участники, и гости выставки не намерены опускать руки, хотя ситуация у многих очень тяжелая. Комтранс, логистика и прочие близкие отрасли крепко «хватили» от текущей экономической ситуации, а гарантии выживания никто никому не давал.

Простым этот год ни для кого не вышел, но, как и сказал в самом начале Вадим Сорокин, надо не только дыры затыкать и лавировать изо дня в день, но и серьезные стратегические цели наметить, постепенно к ним двигаясь. В целом — об этом говорили на многих стендах. Если кратко, то атмосферу можно описать, как «здоровый оптимизм», в корне отличный от непонимания ситуации года прошлого. И это очень заметно даже невооруженным взглядом.