Электромобильное безумие: в России появится новый «зеленый» бренд «АмберАвто»

Калининградский завод «Автотор» планирует запустить в нынешнем году линейку электромобилей под собственным брендом «АмберАвто» на технологически независимой отечественной платформе. Продуктовая линейка будет состоять из компактных машин с двух- или четырехместным салоном.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в модельный ряд «АмберАвто» также войдут несколько моделей электрокаров, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с восточными партнерами. Это будут адаптированные под российские условия модели с перспективой высокого уровня локализации.

Для этого на новой производственной площадке «Автотора» будет построено 12 новых заводов, на которых будут выпускаться не только машины, но и десятки наименований автокомпонентов для них, включая электромоторы, редукторы, тяговые батареи, силовую электронику, а также шасси, кузов и рулевое управление.

Часть предприятий запустится уже в 2024 году и обеспечит полный цикл производства, начиная от литья и заканчивая выпуском отдельных элементов интерьера автомобиля. Что касается бренда «АмберАвто», то он, как отмечают в компании, олицетворяет новые возможности городской мобильности, передовые функциональные инженерные решения, современные технологии и ресурсосбережение, а также экологичность.