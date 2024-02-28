Электромобиль «Атом» вышел на ездовые испытания

В то время, когда продажи электромобилей падают по всему миру, включая США и Китай, и даже такие технологические гиганты как Apple отказываются от проектов по выпуску «электричек», мало кому известная российская компания «Кама» упорно продолжает идти по этой тупиковой ветви развития автостроения. Так, разрабатываемый ею электрокар «Атом», уже вышел на ходовые испытания. Для тестов построены 13 экземпляров платформы, которые легли в основу функциональных прототипов-«мулов».

Как сообщают представители компании, основание, шасси, высоковольтную систему, электрику и электронику для новой платформы разрабатывала команда из 180 инженеров. Полноценные прототипы «Атома» с собственными кузовами будут готовы к концу 2024 года, а пока идет проверка готовых систем на кузовах серийных машин, похожих на будущий электромобиль по компоновке, габаритам, расположению основных узлов, центру тяжести, весу и его распределению по осям.

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В частности, для одного из ездовых прототипов использован китайский кроссовер Geely Geometry E. На прототипах проверяется работа шасси и рулевого управления, тормозной системы, системы термостатирования и комплекса ассистентов водителя ADAS 2.0+. Заявлено, что «мулы» работают не только на полигоне в Набережных Челнах, но и уже вышли на дороги общего пользования. Серийные «Атомы» должны появиться в середине 2025 года.