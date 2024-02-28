Электромобиль «Атом» вышел на ездовые испытания

Как сообщают представители компании, основание, шасси, высоковольтную систему, электрику и электронику для новой платформы разрабатывала команда из 180 инженеров. Полноценные прототипы «Атома» с собственными кузовами будут готовы к концу 2024 года, а пока идет проверка готовых систем на кузовах серийных машин, похожих на будущий электромобиль по компоновке, габаритам, расположению основных узлов, центру тяжести, весу и его распределению по осям.
В частности, для одного из ездовых прототипов использован китайский кроссовер Geely Geometry E. На прототипах проверяется работа шасси и рулевого управления, тормозной системы, системы термостатирования и комплекса ассистентов водителя ADAS 2.0+. Заявлено, что «мулы» работают не только на полигоне в Набережных Челнах, но и уже вышли на дороги общего пользования. Серийные «Атомы» должны появиться в середине 2025 года.