Бум электромобилей и гибридов в России, как начало их конца

Рост продаж «электричек» в России сегодня радуют лишь отечественных чиновников, изо всех сил пытающихся убедить моторизованный электорат, что будущее нашего автопрома и авторынка – именно в электрокарах. И цифры официальной статистики им в этом, на первый взгляд, помогают.

Так, в феврале 2024-его у нас, по данным агентства «Автостат», было реализовано в 3,5 раза больше новых (в возрасте до трех лет) электромобилей, чем в том же месяце 2023-его. А в целом за прошлый год их число в РФ увеличилось аж на 75%! Иными словами, впору сворачивать выпуск традиционных ТС, полностью отдавшись новым трендам в автостроении.

Однако если перестать оперировать столь любимыми бюрократией процентами и «разами», то картинка на самом деле вырисовывается далеко не столь радужная, если не сказать – печальная. Ведь на текущий момент на учете ГИБДД по всей нашей «необъятной» стоит лишь 40 000 – 0, 07% от всех зарегистрированных в ГАИ легковых авто.

А весь автопарк легковушек России, на секундочку, насчитывает более 51 млн. экземпляров. Делайте, как говорится, выводы, граждане начальнички. Хотя, если что, и мы в этом непростом умозаключении вам можем помочь: электромобилестроение для такой страны, как наша – тупиковая ветвь развития автопрома.

И любопытно, что это понимают даже наши новоявленные восточные партнеры, хотя и с упорством, достойного лучшего применения, все везут и везут сюда свои электрокары. И даже создают для них новые бренды! Хотя – зачем, не знают, похоже, и сами. Такой вывод портал «АвтоВзгляд» сделал, пообщавшись с директором бренда Exlantix в России г-ном Гу Шуай.

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По сути, топ-менеджер ушел от прямого ответа на вопрос о целесообразности продаж электромобилей в такой стране как наша. Более того, он не смог даже ответить, сколько электромашин подведомственная ему марка планирует у нас реализовать:

– Мы следуем мировым трендам развития сегмента электрических автомобилей. Также в России наблюдается положительная динамика и все больше покупателей обращают внимание на последние разработки и инновации в автомобильном мире. Мы понимаем, что пока это нишевый сегмент, но компания стремится предложить максимально широкое портфолио продуктов для всех категорий клиентов. В наших планах развитие официальной дилерской сети, гарантийная поддержка и наличие складов запчастей, что доступно далеко не для всех брендов, – элегантно «выкрутился» наш собеседник.

Хотя, если честно, куда больше нас удивили его коллеги, выступающие под свежим электрическим брендом Chery Tiggo, планирующие уже в этом году пристроить у нас аж 25 000 своих изделий, включая, правда, и гибриды. Доля последних, кстати, в автопарке страны аж целых 3,6%, но в основном это сильно подержанные авто – спрос на новые еще ниже, чем на электрокары.

Впрочем, подробнее о том, как складывается судьба новомодных «самобеглых колясок» на российских просторах; какие крайне неприятные неприятности ждут их нынешних и будущих владельцев в самом ближайшем будущем и насколько они опасны для окружающих, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.