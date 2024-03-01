Китайские хитрости: почему Chery делает ставку на электрические и гибридные авто

Отныне Tiggo – это не только многочисленные традиционные кроссоверы китайской Chery, но и отныне самостоятельный бренд, который будет специализироваться исключительно на гибридных и полностью электрических транспортных средствах. Кстати, «обычные SUV останутся под своим привычным наименованием. Зачем нужна такая путаница и почему китайцы столь искренны в своих чувствах к «альтернативным» источникам энергии, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Электромобили – самый спорный вектор развития современного автомобилестроения. С одной стороны – много горячо маркетинговых заявлений об экологии и последствиях для окружающей среды, а с другой – большие вопросы к обслуживанию и содержанию, ответы на которые, похоже, не знают и сами производители.

Однако, китайцы из «Чери» продолжают наращивать мощности по производству «электричек» и даже создают новый бренд в рамках материнской компании, который представит россиянам уже в текущем году разом пять моделей, способных перерабатывать электроэнергию в километры пробега: три гибрида и две «электрички», оснащенные и моно-, и полным приводом. Заметили первую изюминку? Монопривод – не всегда передний. Порой случаются исключения.

Первой премьерой нового подразделения будет EQ7: заднеприводный электрокроссовер с 67-киловатной батареей и 211-сильным мотором, способными в тандеме преодолеть аж 550 км по заявлению производителя. Машина в китайском исполнении для Китая уже прибыла в Россию для тестов. Дело в том, что китайские комплектации не готовы к эксплуатации в России: та же печка просто «не вывозит» в морозы и нуждается в доработке.

Фото портала АвтоВзгляд.

Причем в итоге нам обещают не только «обновленное ПО», но и полноценные механические изменения. Отныне старт продаж начнется только после дорожных испытаний, адаптации, подготовки дилеров и других мероприятий. Семимильными шагами идут товарищи к давнишней и такой, как оказалось, важной теме, как «адаптация для суровых российских условий». Два из трех заявленных гибридных авто тоже известны – это «семерка» и «восьмерка», но уже в новой генерации.

Россия – самый крупный экспортный рынок и пионер всех китайских инноваций. У нас представители Поднебесной хотят обкатать довольно любопытную схему: фактически уравнять цены на электрички и бензиновые машины. Ожидается, что максимальное расхождение в прайсах не превысит 15%. Как? Большой вопрос.

Видимо, действующие сейчас цены на электрокары содержат в себе столько прибыли, что частью можно и поступиться на благо уже не тактических, а стратегических прибылей. И тут у Chery есть разумное зерно, подразумевающее вполне актуальный доход в будущем.

Фото портала АвтоВзгляд.

Три первым места по продажам электромобилей в России занимают китайские бренды: Lixiang (15,2% и 4675 машин), Voyah (13,9% и 4252 машины), Zeekr (12,1% и 3724 машины). На троих они продают фактически половину «электричек» в России, а сам сегмент - самый быстрорастущий и привлекательный с точки зрения инвестиций.

Однако, для покупателя очень высок риск остаться с «кирпичом» после года-двух эксплуатации, поскольку у электромобилей сейчас фактически нет сервисного сопровождения: мастеров, технологий, нет. Тот факт, что сервисмен, подходящий к электромобилю, должен иметь определенные квалификации в качестве электрика, во многих мастерских вызывает недоумение сейчас. И это только цветочки – ягодки пойдут позже, но уже скоро.

Фото портала АвтоВзгляд.

Велик шанс, что уже в следующем году появится очень много владельцев электромобилей, у которых случится самое настоящее похмелье: драйв и радость сменятся суровым утром буднего дня – технологичный, быстрый и красивый автомобиль превратится в обузу, которой можно будет только клумбу на даче украсить. И подобная новость мгновенно разлетится, обрушив продажи.

Спасибо социальным сетям за правду. Поэтому первый продавец, который предложит не только сам автомобиль, но и комплекс сопутствующих услуг, включающих и ремонт, и гарантию, и обслуживание, и, самое главное, уверенность в завтрашнем дне у потребителя, соберет все сливки: владельцы «электричек» не захотят обратно на ДВС, но точно будут в первых строках требовать наличие всего вышеперечисленного. И Chery изо всех сил планирует таким продавцом стать.