На российский рынок выходит новый китайский автобренд Exlantix

Как сообщает пресс-служба Exlantix, новый бренд китайских премиальных электрокаров «станет символом инноваций, стиля и ответственности перед будущим поколением». Седан ES, который появится в продаже первым, получит панорамную крышу с функцией автозатемнения, светодиодную оптику и два ЖК-дисплея под фарами головного света, позволяющих автомобилю «общаться» с окружающим миром.

Тяговая батарея CATL емкостью 82 кВт·ч обещает запас хода в 650 км по «китайскому» циклу CLTC, а пополнить заряд с 30% до 80% можно будет всего за 15 минут. В Китае электроседан продается как в полноприводной версии с двухмоторной 480-сильной силовой установкой, так и в заднеприводной с электромоторами мощностью 252 или 313 «лошадей».

Какая из модификаций появится в России, Exlantix пока не сообщает, зато отмечает, что новинка получит более 30 интеллектуальных ассистентов, среди которых автопарковщик, адаптивный «круиз», Face ID и прочие «фишки». Все четыре двери обещают оборудовать электроприводом и доводчиками.

Старт российских продаж Exlantix ES запланирован на лето текущего года, цены пока держат в секрете.