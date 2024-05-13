Электрический «Гелендваген» приехал в Россию

Электрический вариант легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class дебютировал в своем серийном варианте в конце апреля на автосалоне в Пекине, а уже в мае предложения о продаже «зеленой» новинки появились в России.

В нашей стране новинка стоит в 2,5 раза больше, чем в Европе

На одной популярной онлайн-площадке продавец Mercedes-Benz G580 with EQ Technology обещает автомобиль без пробега по России, с полным пакетом документов и оплаченным утильсбором. Это позволит без проблем поставить внедорожник на учет в ГИБДД и полноценно эксплуатировать его без риска получить штрафы. За электромобиль торговец хочет 34 млн. рублей — в 2,5 раза больше, чем просят европейские дилеры (143 тысячи евро, около 14 млн. рублей по курсу на момент написания новости).

Напомним, G580 with EQ Technology получил сразу четыре электромотора, обеспечивающие суммарную мощность 587 л.с. и крутящий момент 1164 Нм, а интегрированная в усиленную раму батарея на 116 кВт•ч гарантирует автономность до 473 км. За счет векторизации крутящего момента реализованы виртуальные блокировки дифференциалов и «танковый разворот», позволяющий автомобилю «крутиться» на месте. Защищенный от ударов, пыли и влаги аккумулятор дает возможность преодолевать броды глубиной до 902 мм, дорожный просвет составляет 250 мм, а максимальный уклон — 45 градусов.

Отметим, что, имея 36 325 000 рублей, в России можно приобрести не только электрический «Гелик», но и новый Mercedes-Benz G500 Stronger Than Diamonds Edition — внедорожник с 425-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8, 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Особенностью спецверсии является декор салона бриллиантами весом 25 карат. А более подробно о ней — здесь.