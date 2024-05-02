В России появился эксклюзивный «Гелендваген» с бриллиантами в отделке

Несмотря на санкции, в России в продаже появился новый Mercedes-Benz G-Class в уникальном исполнении Stronger Than Diamonds Edition. Особенностью внедорожника является декор из настоящих бриллиантов.

Премьера автомобиля состоялась в декабре 2024 года. Машина окрашена в эксклюзивный цвет Rosewood Grey Magno, в тон которому выбрана розовая нить прострочки черной кожи в салоне. Но главной особенностью «Гелика» стал драгоценный декор в интерьере. Ключ получил декоративную вставку из серебра, а кнопки дверей в салоне украшены бриллиантами весом 25 карат. В честь «брюликов» и названа новинка.

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Всего будет сделано 300 внедорожников, один из которых уже появился у московского дилера — за Mercedes-Benz G500 Stronger Than Diamonds Edition продавец просит 36 325 000 рублей. Технически машина ничем не отличается от прочих G500, что подразумевает 425-сильный 4-литровый бензиновый турбомотор V8 в связке с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.