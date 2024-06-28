«Автотор» научился превращать подержанные авто с ДВС в электромобили

Основная часть новых агрегатов — всего их 17 — расположилась в подкапотном пространстве. Других подробностей о превращении традиционного авто в электрокар пока не приводится. Напомним, что об идее превращения старых машин с ДВС в электромобили заявил в 2023 году вице-президент компании «Автотор Холдинг» и директор этой структуры по ремоторизации Дмитрий Чемакин.
Было обещано, что стоимость конвертации составит 100 тыс. руб. без учета стоимости запчастей, работы по переделке займут 3-5 дней, а итоговое решение будет сертифицировано НАМИ. Сейчас заявлено, что все необходимые для переделки комплектующие «Автотор» намерен делать сам, а работы по созданию электромобилей можно будет проводить на любой станции техобслуживания. Правда, о стоимости подобной конвертации уже не сообщают.