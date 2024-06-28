«Автотор» научился превращать подержанные авто с ДВС в электромобили

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», первую конвертированную в электромобиль машину показали главе Калининградской области Алексею Беспрозванных. Судя по снимку, старый Kia Magentis из корпоративного парка завода получил вместо бензинового двигателя и КП универсальный тяговый электромотор, аккумуляторный блок и другие компоненты.

Основная часть новых агрегатов — всего их 17 — расположилась в подкапотном пространстве. Других подробностей о превращении традиционного авто в электрокар пока не приводится. Напомним, что об идее превращения старых машин с ДВС в электромобили заявил в 2023 году вице-президент компании «Автотор Холдинг» и директор этой структуры по ремоторизации Дмитрий Чемакин.

Было обещано, что стоимость конвертации составит 100 тыс. руб. без учета стоимости запчастей, работы по переделке займут 3-5 дней, а итоговое решение будет сертифицировано НАМИ. Сейчас заявлено, что все необходимые для переделки комплектующие «Автотор» намерен делать сам, а работы по созданию электромобилей можно будет проводить на любой станции техобслуживания. Правда, о стоимости подобной конвертации уже не сообщают.