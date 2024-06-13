Калининградский «Автотор» наладит производство еще нескольких автомобилей

Калининградское предприятие «Автотор» планирует расширить линейку моделей собственного производства. Ставку компания, которая ранее выпускала, в том числе, машины европейских и корейских брендов, теперь делает исключительно на технологических партнеров с Востока.

— Сегодня предприятиями группы производится 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих автомобилей под собственным брендом «Амбертрак», электромобиль с собственным брендом «Амберавто», модели коммерческих электромобилей бренда Brock. Есть планы по расширению линейки выпускаемых моделей, — заявил РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Какие именно автомобили в обозримом будущем встанут на конвейер, он не уточнил. Зато рассказал, что силами «Автотора», на котором работает около трех тысяч человек, планируется развивать, помимо прочего, производство автокомпонентов. Правда, и тут пока без подробностей.

Напомним, до весны 2022 года в Калининграде выпускали машины BMW, Kia и Hyundai, а в 2023-м «Автотор» переключился на автомобили китайских марок Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton, часть из которых производится под собственными брендами предприятия. Например, пикап Ambertruck Work, дебютировавший на отечественном авторынке на этой неделе.