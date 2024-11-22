Lynk&Co: объявлены российские цены на кроссовер 08 и седан Z10

В Москве прошла презентация двух топовых автомобилей от китайского бренда Lynk&Co, которую организовала компания DreamSmart Russia. Журналистам и блогерам были показаны две премиальных модели: полноприводный гибридный кроссовер серии 08 и электрический седан Z10.

Как рассказал корреспонденту портала «АвтоВзгляд» директор по маркетингу компании DreamSmart Russia Евгений Мосунов, продажи кроссоверов Lynk&Co 08 и седанов Z10 должны начаться уже в декабре этого года.

«Гибрид» будет предлагаться с силовой установкой, включающей бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и электромотор, выдающие суммарно до 593 «лошадей». Столь высокая мощность позволяет кроссоверу разгоняться с места до 100 км/ч всего за 4,6 секунды. Общий запас хода этого авто превышает отметку аж в 1800 километров, из которых 245 км он может двигаться на чистом электричестве.

В штатное оснащение Lynk&Co 08 входит высокоинтеллектуальная мультимедийная система с 15,4-дюймовым тачскрином, атмосферная подсветка салона, передние программируемые кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, а также мощная многополосная аудиосистема Harman Kardon с 23-мя динамиками.

Фото портала АвтоВзгляд.

Как было заявлено в ходе презентации, стоимость данной модели составляет 6,99 млн. рублей. Впрочем, если машина будет поставляться на условиях онлайн-предзаказа, на нее обещают дать весьма солидную скидку в размере 1 млн. руб. Что касается седана Z10, то, как уточнил Евгений Мосунов, это первая полностью электрическая модель марки. В длину машина превышает пять метров при колесной базе 3000 см.

Поставки этих седанов планируются в единственной модификации, оснащенной силовой установкой мощностью 421 л.с., которая обеспечивает на полном заряде запас хода до 800 км. Цена на «электричку» заявлена на уровне 7,99 млн. руб., однако, по аналогии с фирменным кроссовером, ее можно будет снизить на целый миллион в случае предварительного онлайн-заказа.

Организация продаж обоих отмеченных модификаций автомобилей Lynk&Co будет осуществляться через сеть фирменных салонов хорошо известного на российском рынке дилерского холдинга «Автодом». При этом гарантия на «гибрид» и «электричку» составит 5 лет или 100 000 км пробега.