Россия без электромобилей: китайские автопроизводители корректируют планы

Автокспортеры из Поднебесной, попытавшиеся было завалить нашу страну электромобилями, кажется, засомневались в успехе этой затеи. Наши новые восточные партнеры убедились, что российские водители весьма прохладно отнеслись к «зеленой повестке», в массе своей предпочитая хранить верность старым добрым ДВС. Портал «АвтоВзгляд» ознакомился с тем, как за последнее время менялось поведение китайских компаний в «электровопросе».

По данным сайта «Китайские автомобили», суббренды компании Chery внесли изменения в планы по обновлению модельного ряда в России. Раньше в приоритете значились гибридные и электрические новинки, но после октябрьского повышения утильсбора на авансцену вышли модели с двигателями внутреннего сгорания. Вместо «зеленых» игрушек в конце этого года к дилерам поступят обновленные Omoda C5, а в начале следующего — Jaecoo J5 и Omoda C7.

ЧУДЕСА СТАТИСТИКИ

Как пишет «Российская газета», планы по выходу на наш рынок электрического Omoda E5 будут раскрыты не ранее весны 2025 года. И эта марка не одинока в своих колебаниях. О том, чтобы притормозить поставки соответствующей техники, задумались и остальные китайские компании. Что, впрочем, никак не охладило пыл поборников альтернативной энергии.

Из исследования, проведенного банками ВТБ, «Открытие» и компанией «Автомаркетолог» следует, что все хорошо, прекрасная маркиза, и лучше не бывает. «Известия» комментируют его итоги так: «Спрос на новые легковые машины с альтернативными двигателями — электрическими, газовыми, гибридными — вырос за последний год в 2,5 раза. В то же время реализация бензиновых авто увеличилась только на 60%, а дизельных упала почти на треть».

Фото globallookpress.com

При этом в следующем абзаце сообщается: «Согласно данным экспертов, по итогам трех кварталов 2024 года доля авто с бензиновыми моторами в сегменте новых машин составила 93,7% (год назад — 93,4%)».

То есть, опережающий рост продаж электрокаров привел к тому, что их доля рынка сократилась. Сколь же загадочна и велика сия наука — статистика! А теперь посмотрим на цифры, предоставленные аналитическим агентством «Автостат». Они не столь оптимистичны.

В марте текущего года наши соотечественники приобрели 2499 легковушек на электрической тяге. В апреле реализация чуть сократилась — до 2237 автомобилей. Май продемонстрировал просто-таки обвал продаж — 1096 штук. Затем в августе последовало вялое оживление торговли — до 1302 машин. А в сентябре — вновь падение до 1272 электромобилей, и это в два раза ниже, чем полугодом ранее.

НЕПЕРСПЕКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ

Стремление отдельных персон и ведомств впарить якобы экологичные машины российскому народонаселению неудержимо, поборники западной безуглеродной экономики ищут позитив везде, где только можно. Их совсем не останавливает, что именно из-за этой политики Евросоюз теряет собственное производство и шаг за шагом отступает перед напором Китая.

Фото globallookpress.com

Конечно, логичное объяснение падению продаж нашлось тут же — виноват, дескать, проклятый утильсбор, будь он неладен. Оно, конечно, так.

Однако на реализацию автомобилей с ДВС введение новых нормативов повлияло далеко не столь кардинально. Может, дело все же в другом?

Например, в экономической нецелесообразности покупки электрочуда за цену, вчетверо превышающую стоимость традиционных машин, как посчитала «Российская газета». И добавила: «Ни бесплатные парковки, ни бесплатный проезд по платным дорогам, ни налоговые льготы не являются значимым драйвером покупки электромобилей — все-таки первоначальные затраты слишком высоки».

Вам не кажется, что стоит поискать более перспективное занятие, чем всеми силами проталкивать в массы дорогущие «экологичные» машины. На нынешнем этапе «электрички» представляют из себя только дорогие игрушки, если не принимать в расчет единичных энтузиастов «транспорта будущего». А заняться в отечественном автопроме и без него есть чем.