Ностальгия на батарейках: тест-драйв электрохетча Ora 03

Признаться, я побаивалась брать на длительный тест-драйв Ora 03 — ведь мало того, что это электромобиль, так он еще и китайский. Комбо! Страшный сон консервативного водителя в России! Но любопытство взяло верх, и уже на третий день знакомства с крошкой-хетчэм мне, убежденному петролхэду, подумалось, что если бы была необходимость в новенькой машине для повседневной городской эксплуатации и 3,5 миллиона рубликов, то я бы непременно включила эту пятидверку в список кандидатов на заселение в мой гараж. И вот почему.

Ну, во-первых, взгляните на нее. Ora 03 хоть и напоминает внешне Volkswagen Beetle, старенькие Nissan Micra и прочих «лупоглазиков», все равно остается уникальной, сочетая ностальгические дизайн-мотивы со вполне себе современными решениями. И устоять перед очарованием этой Funky Cat («Модная кошка», такое название модель носит в Европе) невозможно.

Мужчины и женщины, водители и пешеходы, курьеры и офисники: все разглядывали «малышку» с неподдельным любопытством, а самые смелые — устраивали с ней импровизированные фотосессии на парковке. В моей автожурналистской практике случалось разное, но такой бурный интерес к машине я наблюдала впервые.

Во-вторых, не подкачало, как это частенько бывает, и внутреннее убранство. Чувствуется, что на материалах отделки в Great Wall не экономили, тщательно продумывая каждую деталь. Лично меня особенно порадовали хромированные тумблеры климатической системы, выдержанные в общем ретростиле, выигрышное сочетание светло-бежевого и спокойно-синего цветов, стеганые вставки на сиденьях и дверных картах — сплошное эстетическое удовольствие и доброе ощущение уюта. «Как из Пинтереста», — сказали бы модники, не «вылипающие» из смартфонов.

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Но самое главное, что в Ora 03 водителю комфортно. Все логично и интуитивно понятно, нет ничего лишнего, а то, что действительно нужно, находится под рукой. И даже несмотря на «маленькость» нашего главного героя, нет ощущения, будто тебя заперли в нарядной, но все же каморке — «воздуха» более чем достаточно. И мои рослые пассажиры, испытавшие как переднее кресло, так и задний диван, с этим, что даже удивительно, легко согласились.

А еще они согласились с тем, что Ora 03 — один из немногих «праздников», осветивших нашу серую «улицу», наводненную во всех смыслах однотипными и в большинстве случаев скучными «официальными» автомобилями. Эта модель резко выбивается из общей минорной тональности российского рынка. Описывая ее, можно применить массу красочных эпитетов, но если нужно было бы охарактеризовать «тройку» лишь одним прилагательным, то я бы назвала ее... «европейской».

Вот правда: заклей все шильдики — и не поверишь, что над этой машинкой корпели в Поднебесной. И дело не только в аккуратном исполнении, явно недешевых материалах отделки, стабильной работе электронных систем, зачетной эргономике. Ora 03 и на дороге ведет себя как самый настоящий «европеец»! Спустя два с половиной года (ну, вы поняли) тоже своего рода ностальгия, получается.

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Впрочем, и это — не просто удачное стечение обстоятельств и случайное попадание в рандомную цель. Марка Ora, как я уже упоминала, ориентирована, помимо прочих, на европейский рынок. А чтобы понравится тамошнему требовательному потребителю, мало щеголять стильным костюмчиком, продвинутыми фишками-плюшками и «зелеными» технологиями. Важно крепко держать дорогу, адекватно «рулиться» и хотя бы более-менее ехать.

Китайцы, очевидно, это прекрасно понимали. А потому, по слухам, подошли к вопросу настройки агрегатов и программ максимально ответственно, выделив на соответствующие цели некислый бюджет. Уж не знаю, правда это или нет, но то же шасси у Ora 03 отменное — иначе и не скажешь. Ставку явно делали на управляемость, однако не «заигрались»: крошка-хетч азартно ввинчивается в повороты и при этом не досаждает «трансляцией» кочек и прочих дорожных неровностей.

А что там с «ехать»? Ora 03 вооружена электрической силовой установкой, а потому вполне естественно, что она демонстрирует залихватскую динамику. Даже несмотря на то, что мотор (171 л.с.) всего один. Даже в режиме «Эко». Заявлено, что первую сотню «малыш» разменивает за 8,6 секунд — я не замеряла, но по ощущениям куда быстрее. Это не просто кошка — это гепард, готовый тягаться со стоковыми BMW и иными бешеными «Окташками» на платных трассах.

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Некоторые мои коллеги, не понаслышке знакомые с Ora 03, жаловались на недостаток тяги при движении в горку. Не заметила — но, правда, и не набивала машину под завязку. Да и, если честно, совсем уж крутые подъемы не брала. Впрочем, и задачи такой себе не ставила: мне было куда интереснее испытать «электричку» рутинной повседневностью — не столько путешествиями и трассами, сколько мегаполисом с его «неудобными» нюансами.

И, надо признать, для города Ora 03 — самое то. Она маневренная, юркая, компактная: проскальзывать в тесных московских дворах, паркуясь в суперограниченных пространствах — сплошное удовольствие. Следи только за бордюрами, низкими заборчиками и прочими искусственными сооружениями. Клиренс у хетча скромный — 145 мм. Но, камон, это характерная особенность класса.

Что же до других особенностей — только уже не класса, а типа машины — немного облегчает городскую жизнь режим «одной педали»: чтобы стремительно сбросить скорость, просто приотпускаешь газ, не перекладывая ступню на тормоз. К нему я привыкла быстро — как и к тому, что не нужно запускать двигатель, чтобы тронуться с места: достаточно перевести селектор коробки в «Драйв».

Глушить тоже не надо — можно спокойно уйти, активировав на шайбе «Паркинг», и тогда хетч отключится сам после блокировки замков. Либо, дабы не расходовать заряд батареи, «погасить» его вручную, нажав на соответствующую клавишу.

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А вот с чем я за две недели так и не свыклась, так это с нефиксируемым рычагом поворотников. Ну очень сложно на «Оре» дать ему команду таким образом, чтобы он вернулся в «ноль», а не переключился в противоположную сторону. Моментами становилось даже стыдно — когда идущие сзади водители, принимавшие мой странный сигнал «я собираюсь поворачивать влево-вправо-влево-вправо-влево», увеличивали дистанцию.

Снимать этот стресс помогал массаж кресел — да, богатая «начинка» Ora 03 включает и такое. Что еще порадовало из опций — подогрев руля, которым иные премиальные «китайцы» похвастать не могут. Приятно, что «звездочку» на «баранке» можно запрограммировать на круговой обзор: машинка хоть и небольшая, но мало ли какие испытания подкинут те самые тесные дворы.

Еще отмечу очень точный мониторинг обстановки: «Ора» не игнорирует мотоциклы с грузовиками, не путает пешеходов со столбами, а отбойники со встречными авто. Не то, чтобы жизненно важно, однако — очередное доказательство ответственного подхода к настройкам всего и вся.

Ну и, пожалуй, настало время перейти к самому интересному — к реальному запасу хода батарейной «малышки». По итогам теста могу сказать, что в режиме «Эко», без кондиционера (специально не выключала — погода была такая) и при плавной езде он очень близок к заявленным 500 км. Но, правда, я тестировала хетч в теплое время года. Зимой даже в максимально сберегающем «Эко+» автономность, понятное дело, будет ниже.

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Что с зарядкой? Ora 03 «кормится» через европейский разъем Type 2 и CCS 2. «Напитать» батарею с 15 до 80% в быстром режиме вполне реально меньше чем за час. Лючок, что не очень удобно, располагается на правом крыле — похоже, ключевыми рынками для модели являются все же те страны, где движение левостороннее. Но как бы то ни было, главное другое — что система ни разу не подвела и заглючила. Фокусничали городские зарядные станции, но это уже совсем другая история...

Спорить о целесообразности запуска Ora 03 в России, восточная часть которой предпочитает глубоко подержанные Nissan Leaf с японской вторички, а центральная — дорогущие LiXiang, Zeekr и прочие HiPhi, можно до посинения. Но статистика продаж подсказывает, что сомнительное решение концерна Great Wall оказалось правильным: по итогам августа марка «Ора» впервые вошла в пятерку самых популярных брендов в «электрическом» сегменте, почти догнав Volkswagen.

И то ли еще будет! У Ora 03 есть все шансы покорить смелых любителей электрокаров. Посудите сами: автомобильчик получился очень дружелюбным, понятным, миловидным, приятным в плане водительских ощущений. Огромный плюс — полноценная гарантия от производителя, ведь «Модная кошка» представлена у нас официально. Да и цена у нее по меркам «батарейного» сегмента адекватная — 3,5 млн рублей. А что еще для «зеленого» счастья надо?