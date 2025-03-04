Такого еще не было: первый обзор купе-кроссовера Avatr 11

Первые разговоры о запуске премиального бренда Avatr в России начались еще в 2023-м, в 2024-м кроссоверы и лифтбэки, завезенные по «серым» схемам, появились на отечественных дорогах, а в январе 2025-го производитель дал старт официальным продажам модели 11, предложив, помимо прочего, полную русификацию, адаптацию к нашим суровым климатическим условиям и внушительную гарантию от завода-изготовителя. Но стоит ли этот самый Avatr 11 тех немаленьких денег, что за него просят в шоу-румах? Что он собой представляет? Чем реально впечатляет? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Новый китайский автомобильный бренд» — таким заголовком уже никого не удивить, ведь за последние три года их вышло несколько десятков. Однако Avatr — это не просто очередная премьера, а, в каком-то смысле, следующая страница «поднебесного» автопрома в России.

Дело в том, что китайцы — а точнее Changan, которому вместе с «батарейной» компанией CATL и техногигантом Huawei принадлежит Avatr — крепко пересмотрели подход к реализации продукта перед тем, как выкатить его на рынок. И этот новый, совершенно азиатам не свойственный комплекс мероприятий, неразрывно связанных с современным электромобилем, запросто может вывести Avatr в лидеры гонки, в которой также участвуют Zeekr, LiXiang, Tesla и им подобные.

Начинается все, конечно, непосредственно с продукта — с купеобразного кроссовера Avatr 11 (один-один, а не одиннадцать). Именно ему суждено стать первой ласточкой бренда в нашей стране. Лифтбэк с индексом 12 получит ОТТС и поступит к дилерам ближе к концу лета, а гибридный паркетник 07 обещается к зиме. Таков план, но сначала, как уже было сказано — кроссовер 11, с которым автору этих строк довелось познакомиться поближе во время статичной презентации.

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Avatr 11 — довольно симпатичный, действительно складный задне- или полноприводный кроссовер, оснащенный 90- или 116-киловатной батареей. Заявленный запас хода — 575 или 625 километров соответственно. Забавно, что ввезенные по «серым» схемам машины получили впечатляющие показатели лошадиных сил в ПТС: встречаются и 350, и даже 500 «лошадок». А это, как вы понимаете, существенная налоговая нагрузка. «Официальные» же авто «оценены» во вполне подъемные 90 и 150 л.с., что позволяет заметно снизить стоимость содержания электромобиля.

По своим габаритам Avatr 11 сопоставим, например, с последним Porsche Cayenne: длина «китайца» — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. Покупатели могут выбирать диаметр колесных дисков (21 или 22 дюйма), а также количество посадочных мест — 5 или 4. Правда, последнее — только в случае старшей модификации 116 kWh. Базовая 90 kWh может быть исключительно пятиместной.

Внутри — китайская роскошь в хорошем смысле и предельное на сегодняшний день оснащение: приятные глазу оттенки натуральной кожи, стеклянный потолок с отделкой из алькантары, огромный, размером с телевизор, экран мультимедийной системы, стерео Meridian, «умное» зеркало заднего вида — только видео, никакого отражения. Экранов — три: для водителя с приборами, 15,6-дюймовый центральный и отдельный для переднего пассажира.

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Побывав в России, китайцы узнали и про студеную зимнюю пору, и про краснодарское лето, так что все сиденья, руль и лобовое стекло оснащены подогревом. Кроме того, для каждого седока предусмотрены вентиляция и массаж. Беспроводную зарядку для смартфонов упоминать было бы даже странно. А вот на чем сделаю акцент, так это на безрамочных дверях, лишенных привычных внутренних ручек. Вместо них — клавиша, которая приводит в движение сервопривод и на открытие, и на закрытие. Дорого-богато!

Еще один важный момент: Avatr 11 не просто русифицирован или «перепрошит» под нашу страну — он располагает полновесным ТО (с другими блоками управления, установленными на заводе) для России. В распоряжении владельца кроссовера — и мобильное приложение, позволяющее «коммуницировать» с машиной дистанционно и даже забывать дома ключ: его вполне заменяет смартфон.

Специально для России, где дороги богаты реагентами, кузов Avatr 11 окрашивается более толстым слоем краски. Цветов, кстати говоря, на выбор семь, причем два из них — матовые. Представители компании предупреждают, что машину в матовом сером придется ждать несколько месяцев — такие смели в первые дни продаж. Впрочем, к теме спроса вернемся чуточку позже.

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Пока же — еще несколько слов о технике. В движение этот дворец о четырех колесах приводят электродвигатели Huawei с масляным охлаждением, что наверняка положительно скажется на сроке их службы. Тормозные суппорты — Brembo, а в целом тормозная система практически идентична той, что используется на баварских аналогах с литерой «М». Что же касается шин, то Avatr 11 «обут» с завода в шумопоглощающие Continental.

Ну а теперь — к продажам. Китайцы не торопились с официальным выводом Avatr 11 на наш рынок, довольно долго и тщательно готовили его к российской премьере: работа по адаптации электромобиля и оформлению документов заняла больше года. И это принесло свои плоды — первая партия, около 200 машин, уже почти распродана. Кому? Две трети счастливых владельцев — юридические лица. Ничего себе, учитывая немаленькую цену в 6 950 000 рублей за версию 90 kWh и от 7,5 млн — за 116 kWh!

К слову, первые собственники получили пожизненную гарантию на электрические компоненты Avatr 11 — в том числе батарею. Правда, действовать она будет лишь до тех пор, пока владельцы не перепродадут машину. Тем, кто придет за кроссовером в марте и позднее, дадут 8 лет заводской гарантии. А таксомоторным паркам — всего 1 год или 120 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее...

Подводя итог, отмечу, что в статике Avatr 11 произвел очень приятное впечатление: он действительно красив, технологичен и продуман, кажется, до мелочей. Теперь с нетерпением ждем тест-драйва, чтобы оценить амбициозную китайскую новинку в деле. И понять, действительно ли он едет на свои семь миллионов.