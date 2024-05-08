Китайский Porsche Panamera на батарейках: первое знакомство с Exlantix ES

Уже нынешним летом на российский авторынок выйдет первая машина нового китайского бренда Exlantix, играющего в класс премиальных электромобилей. Дорого-богато и современно-технологично, одним словом. Первенцем марки станет седан ES, который по всем вводным должен «подвинуть» с пьедестала «тяжелого люкса» саму «Панамеру». Заход на много миллионов! А вот насколько реальный, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе короткого тест-драйва новинки, состоявшегося на его родине.

На полигоне завода в китайском Уху во всю гоняют автомобиль, который в России представят через несколько недель — Exlantix ES, электроседан в самом богатом из возможных исполнений, способный конкурировать по своему оснащению и убранству с немецким «люксом». Визуально — сомнений никаких: концентрированные тенденции автомобильной моды с какой стороны не обходи. Дерзок, смел, хорош собой, в себе уверен. Да и чего бы не увериться-то?

До сотни этот «снаряд» разгоняется за 3,7 секунды, «под капотом» — в кавычках, естественно — два электромотора суммарной мощью в 480 л.с. и 660 «ньютонов» момента. Батарейка на 82 кВт/ч — важный «момент» — позволяет «по паспорту» преодолеть 530 км. Звучит, если так можно говорить об электромобилях, впечатляюще.

В салоне водителя — а это во многом автомобиль именно для него — встречают строгий и аккуратный, особенно по китайским меркам, дизайн. Огромный, размером с традиционный российский телевизор, дисплей мультимедийной системы, через который, как водится, управляется в машине все и даже немного больше.

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Слегка сплюснутый, с намеком на спортивный характер, руль намекает на «взрывной» характер седана, его техническую возможность ехать быстро. «Баранка» — единственная, пожалуй, вольность во всем интерьере. Внутренняя отделка очень лаконична, что, как и некоторые отдельные элементы, несомненно было подсмотрено именно у немцев.

Легкий флер «премиальной Кореи», конечно, витает в воздухе, но основополагающие элементы все же немецкие. Китайцам очень понравилась идея отойти от классической входной (вернее — выходной) ручки, поэтому ее, как и у Jaecoo J8, заменила клавиша, а с обратной стороны — все та же «выездная» скоба, способная, по задумке дизайнера, всегда оставаться чистой. Багажник есть. Формфактор — «хочу быть Panamera».

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Конечно, Exlantix ES отменно и без оглядки «стреляет» с места: заводской трек с его идеальным покрытием и «многолошадные» электромоторы позволяют в тандеме испытать максимальную для дороги перегрузку. Тормоза схватывают, руля машина слушается, хотя, объективности ради, экстравагантная форма «штурвала» рулежке не особо способствует. Но тут — дело привычки.

Хотелось бы сказать несколько слов о подвеске, об ощущениях за рулем в потоке, об эмоциях на длинной и полностью лишенной ограничений скорости прямой, об удобстве и шумоизоляции, но это будут лишь домыслы. Выкатить новинку на новый-добрый российский асфальт нам еще только предстоит, а эмоции от «околозаводского» тест-драйва, как показывает практика, к реальности близкого отношения не имеют.

Особенно, если продолжительность этого самого тест-драйва была ограничена организаторами серьезным таймингом аж в 50 секунд. Впрочем, и у столь краткого «катания» есть свои положительные стороны: комментарий от автомобильного эксперта Егора Васильева можно вставить без склеек и нарезки — одним дублем. «Пруф» прикладываем.