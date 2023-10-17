Опережая будущее: эксклюзивный тест-драйв «космического» Avatr 12

Фото производителя.
Новейший лифтбэк Avatr 12 наделал немало шума на минувшем Мюнхенском автосалоне, утерев нос старожилам мирового автопрома, полноправно навязавшим планете понятие Luxury. Портал «АвтоВзгляд» испытал «космическую» новинку на испытательном полигоне в китайском Чунцине и готов поделиться впечатлениями.
Руслан Черный

Если раньше «поднебесные» машины у нас ассоциировались с пародиями на грандов международной автоиндустрии, то теперь Китай эволюционировал настолько, что уже без стеснения сама задает тренды автостроения. И новый Avatr 12 — очередное тому доказательство. Кстати, числовую приставку к его названию правильно произносить не «двенадцать», а «один-два», что означает первое поколение второй модели в продуктовой линейке бренда, придуманного Changan в содружестве с цифровым гигантом Huawei.

Пусть скептики и ненавистники всего азиатского узрели в образе модели нотки Porsche Panamera и Mercedes-AMG GT, но равнение на Best of the best не сделало автомобиль хуже. Скорее, наоборот. Особенно учитывая тот факт, что по дизайнерским изыскам и обилию технологий новинка получилась круче, чем получилась. Факт остается фактом: раньше мы такое видели лишь в качестве концептов, намекающих на то, какими могут быть машины в будущем. А сегодня уже мчим на полноценном серийном «аппарате», наслаждаясь этим самым будущим в настоящем.

Мускулистый силуэт, лишенные рамок двери, скошенная крыша без заднего стекла, которое является продолжением панорамы, умеющей менять степень затемнения — сфотографируйте меня вместе с этой красоткой, будто она моя! А как вам понравятся камеры вместо боковых зеркал заднего вида, снабженные антибликовым фильтром, системой ночного виденья, обогревом и функцией, предотвращающей запотевание? Круто, но непривычно.

Фото производителя.

Особенно, когда за ситуацией вокруг авто приходится следить не по зеркалам, а по специальным угловым мониторам и расположенном поверх ромбовидной формы штурвала трехмерном дисплее диагональю аж 35,4 дюйма. Качество картинки — изумительное, экран поддерживает формат 4К, а головное устройство реагирует на голос и жесты пилота.

Развлекательно-интерактивные сервисы вынесены на отдельный 15,6-дюймовый графический планшет, умеющий транслировать видео прямиком из интернета и воспроизводить звук в формате концертного зала благодаря акустике, сдобренной 27 высококлассными динамиками.

Роскошный белоснежный интерьер располагает к комфорту, а дополнительный уют создает атмосферная подсветка, подстраивающаяся под различные аудиовизуальные эффекты. Органы управления — сенсорные, физических клавиш не найти так же, как ответа на вопрос «когда же закончится кризис?» Зато есть две беспроводных зарядки для мобильных устройств и неприличный набор электронных ассистентов.

Но если всякими умными «круизами» да помощниками, оберегающими от аварий, никого не удивить, то вот продвинутой системой самопилотирования — еще как.

Фото производителя.

Функция автономного вождения ADS 2.0 от Huawei способна самостоятельно управлять автомобилем практически в любых условиях эксплуатации. Автопилот не только сам ускоряется и тормозит, но и перестраивается, совершает обгоны и реагирует на перекрестные объекты и потенциальную опасность сзади.

Пожалуй, единственное, что не под силу электронике — это резко стартовать с места, когда в корму летит машина, явно неуспевающая затормозить. Впрочем, подождите: когда Avatr 12 подключат к единой транспортной экосистеме, он сможет понимать даже сигналы светофоров. А пока видит лишь велосипедистов, самокатчиков и пешеходов, которых порой не успевает заметить даже бывалый водитель.

Похоже, еще чуть-чуть, и машины смогут сами заваривать нам кофе, заказывать товары на маркетплейсах и автоматически заряжаться. Да-да, вы все правильно поняли: Avatr 12 — электрокар. Причем полноприводный и невероятно быстрый. Силовая установка представлена парой движков на электричестве, выдающих 578 л. с. и 650 Нм тяги. Динамика такая, что затылок перманентно получает «затрещины» подголовником, а спина покрывается леденящей душу испариной.

И не зря эту модель обозвали фастбэком: ускоряется снаряд, словно в последний раз — картинки за бортом меняются так шустро, что не успеваешь моргнуть. Еще бы: три секунды до первой «сотни» — это вам не шутка юмора.

Фото производителя.

Хотите верьте, хотите — нет, но при агрессивном разгоне дыбом встает не только динамический спойлер, но и кое-что еще. При этом руль беспрекословно четко следует указаниям пилота, всячески провоцируя на азартную езду.

Пневмоподвеска самостоятельно адаптируется под изменения дорожного покрытия, играя с клиренсом столь же ловко, как женщины на нервах своих спутников. Кочки и ямы электрокар будто бы просто перепрыгивает, а 200 км/ч не ощущаешь так же, как звука силовой установки. Наверное, даже фен для сушки волос работает шумнее.

Литий-ионный аккумулятор емкостью 94,5 кВт/ч позволяет Avatr 12 преодолевать на одном заряде около 700 километров пути. Если, конечно, на улице не «жахнет» мороз, а в дороге не возникнут пробки. В любом случае, до ближайшей зарядки докатитесь наверняка. Для сравнения: хваленая, но порядком поднадоевшая Tesla «остынет» за 100 км раньше. Накось выкуси, Илон Маск! И подотрись — прости, Господи — Evolute. На этом у нас все. Занавес.

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17 октября 2023
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