Опережая будущее: эксклюзивный тест-драйв «космического» Avatr 12

Если раньше «поднебесные» машины у нас ассоциировались с пародиями на грандов международной автоиндустрии, то теперь Китай эволюционировал настолько, что уже без стеснения сама задает тренды автостроения. И новый Avatr 12 — очередное тому доказательство. Кстати, числовую приставку к его названию правильно произносить не «двенадцать», а «один-два», что означает первое поколение второй модели в продуктовой линейке бренда, придуманного Changan в содружестве с цифровым гигантом Huawei.

Пусть скептики и ненавистники всего азиатского узрели в образе модели нотки Porsche Panamera и Mercedes-AMG GT, но равнение на Best of the best не сделало автомобиль хуже. Скорее, наоборот. Особенно учитывая тот факт, что по дизайнерским изыскам и обилию технологий новинка получилась круче, чем получилась. Факт остается фактом: раньше мы такое видели лишь в качестве концептов, намекающих на то, какими могут быть машины в будущем. А сегодня уже мчим на полноценном серийном «аппарате», наслаждаясь этим самым будущим в настоящем.

Мускулистый силуэт, лишенные рамок двери, скошенная крыша без заднего стекла, которое является продолжением панорамы, умеющей менять степень затемнения — сфотографируйте меня вместе с этой красоткой, будто она моя! А как вам понравятся камеры вместо боковых зеркал заднего вида, снабженные антибликовым фильтром, системой ночного виденья, обогревом и функцией, предотвращающей запотевание? Круто, но непривычно.