Опережая будущее: эксклюзивный тест-драйв «космического» Avatr 12

Если раньше «поднебесные» машины у нас ассоциировались с пародиями на грандов международной автоиндустрии, то теперь Китай эволюционировал настолько, что уже без стеснения сама задает тренды автостроения. И новый Avatr 12 — очередное тому доказательство. Кстати, числовую приставку к его названию правильно произносить не «двенадцать», а «один-два», что означает первое поколение второй модели в продуктовой линейке бренда, придуманного Changan в содружестве с цифровым гигантом Huawei.
Пусть скептики и ненавистники всего азиатского узрели в образе модели нотки Porsche Panamera и Mercedes-AMG GT, но равнение на Best of the best не сделало автомобиль хуже. Скорее, наоборот. Особенно учитывая тот факт, что по дизайнерским изыскам и обилию технологий новинка получилась круче, чем получилась. Факт остается фактом: раньше мы такое видели лишь в качестве концептов, намекающих на то, какими могут быть машины в будущем. А сегодня уже мчим на полноценном серийном «аппарате», наслаждаясь этим самым будущим в настоящем.
Мускулистый силуэт, лишенные рамок двери, скошенная крыша без заднего стекла, которое является продолжением панорамы, умеющей менять степень затемнения — сфотографируйте меня вместе с этой красоткой, будто она моя! А как вам понравятся камеры вместо боковых зеркал заднего вида, снабженные антибликовым фильтром, системой ночного виденья, обогревом и функцией, предотвращающей запотевание? Круто, но непривычно.
Особенно, когда за ситуацией вокруг авто приходится следить не по зеркалам, а по специальным угловым мониторам и расположенном поверх ромбовидной формы штурвала трехмерном дисплее диагональю аж 35,4 дюйма. Качество картинки — изумительное, экран поддерживает формат 4К, а головное устройство реагирует на голос и жесты пилота.
Развлекательно-интерактивные сервисы вынесены на отдельный 15,6-дюймовый графический планшет, умеющий транслировать видео прямиком из интернета и воспроизводить звук в формате концертного зала благодаря акустике, сдобренной 27 высококлассными динамиками.
Роскошный белоснежный интерьер располагает к комфорту, а дополнительный уют создает атмосферная подсветка, подстраивающаяся под различные аудиовизуальные эффекты. Органы управления — сенсорные, физических клавиш не найти так же, как ответа на вопрос «когда же закончится кризис?» Зато есть две беспроводных зарядки для мобильных устройств и неприличный набор электронных ассистентов.
Но если всякими умными «круизами» да помощниками, оберегающими от аварий, никого не удивить, то вот продвинутой системой самопилотирования — еще как.
Функция автономного вождения ADS 2.0 от Huawei способна самостоятельно управлять автомобилем практически в любых условиях эксплуатации. Автопилот не только сам ускоряется и тормозит, но и перестраивается, совершает обгоны и реагирует на перекрестные объекты и потенциальную опасность сзади.
Пожалуй, единственное, что не под силу электронике — это резко стартовать с места, когда в корму летит машина, явно неуспевающая затормозить. Впрочем, подождите: когда Avatr 12 подключат к единой транспортной экосистеме, он сможет понимать даже сигналы светофоров. А пока видит лишь велосипедистов, самокатчиков и пешеходов, которых порой не успевает заметить даже бывалый водитель.
Похоже, еще чуть-чуть, и машины смогут сами заваривать нам кофе, заказывать товары на маркетплейсах и автоматически заряжаться. Да-да, вы все правильно поняли: Avatr 12 — электрокар. Причем полноприводный и невероятно быстрый. Силовая установка представлена парой движков на электричестве, выдающих 578 л. с. и 650 Нм тяги. Динамика такая, что затылок перманентно получает «затрещины» подголовником, а спина покрывается леденящей душу испариной.
И не зря эту модель обозвали фастбэком: ускоряется снаряд, словно в последний раз — картинки за бортом меняются так шустро, что не успеваешь моргнуть. Еще бы: три секунды до первой «сотни» — это вам не шутка юмора.
Хотите верьте, хотите — нет, но при агрессивном разгоне дыбом встает не только динамический спойлер, но и кое-что еще. При этом руль беспрекословно четко следует указаниям пилота, всячески провоцируя на азартную езду.
Пневмоподвеска самостоятельно адаптируется под изменения дорожного покрытия, играя с клиренсом столь же ловко, как женщины на нервах своих спутников. Кочки и ямы электрокар будто бы просто перепрыгивает, а 200 км/ч не ощущаешь так же, как звука силовой установки. Наверное, даже фен для сушки волос работает шумнее.
Литий-ионный аккумулятор емкостью 94,5 кВт/ч позволяет Avatr 12 преодолевать на одном заряде около 700 километров пути. Если, конечно, на улице не «жахнет» мороз, а в дороге не возникнут пробки. В любом случае, до ближайшей зарядки докатитесь наверняка. Для сравнения: хваленая, но порядком поднадоевшая Tesla «остынет» за 100 км раньше. Накось выкуси, Илон Маск! И подотрись — прости, Господи — Evolute. На этом у нас все. Занавес.