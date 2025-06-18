Nissan презентовала Leaf третьего поколения, ставший кроссовером

Сменив поколение, «третий» Nissan Leaf обзавелся иным типом кузова и свежей силовой установкой. Впервые рассекречен и его интерьер. Продажи новинки в США стартуют осенью, позже «электричка» доедет до Японии и Европы. Судя по сегодняшней геополитической ситуации, россиянам эта модель достанется только по «серым» схемам.

У нас дореформенный «японец» считается самым популярным электрокаром с пробегом

В Nissan подчеркнули, что мотор нового Leaf стал на 10% компактнее двигателя предшественника. Благодаря более жестким опорам нагруженность по уровню вибраций снизилась на 75%. Отдача младшей версии составляет 177 л.с., тяга — 345 Нм. К этому прилагается батарея на 52,9 кВт, запас хода пока держат в секрете. Старшее исполнение сделали 218-сильным, крутящий момент на десяток «ньютонов» выше, чем в «базе».

На восполнение энергии с 10 до 80% потребуется чуть больше получаса — 35 мин. К зарядному порту и парочке классических авторозеток можно подключать внешние энергопотребители.

В салоне установлены угловатый руль и миниатюрная центральная консоль. Передняя панель получила тактильные кнопки. В зависимости от версии диагональ сдвоенных дисплеев составит 12,3 либо 14,3 дюйма. Клиентам впервые предложат панорамную крышу с регулировкой прозрачности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о других особенностях Nissan Leaf третьей генерации