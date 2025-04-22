Одно слово Путина: появление Tesla в России больше не звучит как фантастика

Владимир Путин, беседуя в середине апреля со студентами Бауманки, сравнил Илона Маска с нашим великим уконструктором Сергеем Королевым. И таким образом встреча с бауманцами превратилась в дипломатический пас, от которого у PR-отдела Tesla, по мнению портала «АвтоВзгляд», возможно, уже потеют ручки. Лед санкций хрустит, и кажется, мы на пороге исторического разворота — электрокары вместо ультиматумов.

И все это на фоне того, что глобальный рынок электромобилей бьет тревогу: всплеск продаж «электричек» сменился спадом. Таже Tesla впервые с 2011 года показывает минус — в прошлом году продано 1,79 млн машин (-1,1% к году позапрошлому). В Европе продажи марки в январе 2025-го упали по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 45%.

Маск, который еще недавно строил мегазаводы чуть ли не на всех континентах, сегодня пересчитывает акции и нервно листает карту — где бы еще продать свою Model Y, пока ее вообще кто-то хочет. И тут — Россия!

А ведь наш рынок — как холодильник: почти пустой, но с потенциалом. В 2024 году в РФ случились рекордные продажи электромобилей — 17 805. Немного? Да! Но когда конкуренты дремлют, а китайцы заигрались в монополию, даже такие цифры выглядят как вкусный трофей.

А Tesla у нас — будто рок-звезда, которую давно ждут, но видели только на пиратских записях. «Серые» поставки? Скучно! Народ хочет сервис, гарантии и поболтать с каким-нибудь ChatGPT через экран своего официально поставленного престижного и статусного электромобиля.

Фото tass.ru

При этом США потихоньку перестают играть в холодную войну. Белый дом шепчет: «А может, ну ее, эту конфронтацию?». Без малого 30 000 санкций, и ни одна не добавила официальных продаж американскому автопрому. Бизнес в Штатах нервничает — как ни крути, но российский рынок терять неохота.

А Маск, между прочим, нынче не просто бизнесмен, а еще и высокопоставленный чиновник, и если он хлопнет дверью, заявив: «Я — в Россию!», ему вряд ли кто-то скажет «нет». Но если на просторах нашей необъятной появится Tesla — прибегут и все остальные.

Toyota уже шлет привет из Дубая, подписывая «соглашение о неразглашении» с бывшими своими дилерами в России и тихонько так напевая: «...мы вернемся, мы еще вернемся...». Корейцы давно упаковали чемоданы, только ждут сигнала, а SsangYong так и вообще, лениво почесывая свой новый логотип KGM, присматривает у нас новые локации для своих новых шоурумов.

А вот европейцы... Эти, жалобно поскуливая, будут дисциплинированно ждать одобрения от Брюсселя, проверять каждую гайку на политкорректность и в итоге опять поплачутся на столь непредсказуемых русских. Ну как всегда, короче говоря.

Фото globallookpress.com

Иными словами, если Tesla после очень толстого намека Владимира Путина придет в Россию, это будет не просто красивая история про экспорт новейших технологий. Это станет сигналом: геополитика — геополитикой, а бизнес летает, ездит, передвигается, думает и решает — быстрее.

И если Маск действительно повернет на восток — не сомневаемся, он придет с полным зарядом и настроем остаться надолго, и, как всегда, сделать из своего продукта определенный эталон. Теперь уже в России...