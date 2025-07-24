Крысы бегут с корабля: в Tesla не верят даже ее топ-менеджеры

Падение продаж электромобилей марки Tesla заставило руководство бренда, долгое время почивавшее на лаврах, пробудиться от спячки и попытаться принять хоть какие-то меры к нормализации ситуации. Однако те шаги, что к настоящему моменту сделаны, вызывают у портала «АвтоВзгляд» разве что недоумение.

Неделю назад из Tesla уволился топ-менеджер Трой Джонс, проработавший в компании 15 лет и отвечавший за продажи в Северной Америке. На его место пришел малоизвестный менеджер Радж Джеганнатан — давний сотрудник Илона Маска, но в его близком окружении появившийся сравнительно недавно.

ЗВОНОЧЕК ПРОЗВЕНЕЛ

«Теслу» начало серьезно лихорадить только несколько месяцев назад. В марте стоимость акций компании рухнула почти на 50%, затем в апреле подросла на 30%, в мае еще на 23%. Июнь вновь принес небольшое падение — на 6%. В результате за 4 месяца ценные бумаги потеряли ни много ни мало четверть своей стоимости.

Дело могло поправить производство новых моделей, «включая более доступные»: их выход на рынок планировался на первую половину 2025 года, о чем еще в минувшем апреле заявлял вице-президент компании по разработкам Ларс Морави. Но полугодие благополучно закончилось, а о новинках пока ни слуху ни духу.

Фото: globallookpress.com

Звоночки о том, что дела у американского производителя электромобилей идут не бог весть как хорошо, прозвенели кому надо гораздо раньше. Топ-менеджеры потянулись на выход аж с начала прошлого года — задолго до того, как «непотопляемый корабль» Илона дал течь.

Компанию один за другим покинули самые что ни на есть ключевые фигуры. Сначала ноги сделал главный инженер по аккумуляторным батареям Дрю Баглино. За ним последовал руководитель направления публичной политики Рохан Патель. В мае 2025-го о своем уходе объявил директор по аккумуляторным батареям Винит Мехта, а в июне — руководитель команды, занимавшейся разработкой гуманоидных роботов Optimus Милан Ковач. И совсем недавно с «Теслой» распрощался Омид Афшар — доверенное лицо самого Илона, отвечавший за производство.

Это уже не бегство отдельных сотрудников, а целый исход.

КАК ТЕХНОГИК — ТЕХНОГИКУ

Последним, кто уволился из команды Маска — на сегодняшний день, ибо неизвестно, продолжится ли печальная тенденция — оказался как раз Трой Джонс, один из старожилов компании. Его место занял некий индус Раджасекар Джеганнатан. Выбор, прямо скажем, весьма странный.

Фото: globallookpress.com

Г-н Джеганнатан обучался в Индии, где получил степень магистра компьютерных приложений в колледже Священного Сердца, а также степень бакалавра в колледже искусств и наук Святого Иосифа. Он весьма опытен в таких областях как инфраструктура искусственного интеллекта, разработка платформ, облачные решения и информационная безопасность. В последнее время активно участвовал в разработке центра обработки данных Tesla в Техасе.

Но вот к продажам не только такого специфического товара, как электромобили, но и вообще к какой-либо торговле выдвиженец Маска никогда никакого отношения не имел. Конечно, подобного рода экстравагантное назначение вполне в духе Илона Маска, который не считает для руководящего работника иметь систематические знания в поручаемой ему области.

Он и сам хватается за все, что обещает ему прибыль — от космических кораблей до нейротехнологий, от электромобилей до искусственного интеллекта, от соцсетей до вакуумных поездов. И, кстати, не всегда добивается положительного результата. Но есть же разница между бизнесменом и руководителем конкретного направления?

Похоже, Илон Маск так не считает и доверяет таким же техногикам, каковым является сам. Tesla между тем находится сейчас не в той ситуации, когда можно поручить разработку мер по увеличению продаж бакалавру искусств и специалисту по искусственному интеллекту.