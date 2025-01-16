Конец Tesla близок? Аналитики делают мрачные прогнозы

Аналитики банковского холдинга Wells Fargo заявили, что акции одного из самых спорных мировых бизнес-проектов — компании Tesla — вот-вот рухнут на 70%, и недвусмысленно намекнули инвесторам на необходимость срочно от них избавляться. Однако портал «АвтоВзгляд» по этому поводу в эйфорию впадать не склонен.

Эксперты Wells Fargo, входящей в четверку крупнейших американских банковских компаний, решили проигнорировать тот факт, что рост акций компании Tesla в 2024 году составил 63%. Вроде бы вопреки очевидности они заявили, что стоимость ценных бумаг американского производителя электромобилей в ближайшее время рухнет на 70% - до $125 с нынешних $403.

СПРОС БУДЕТ ПАДАТЬ

Вполне возможно, специалисты расположенного в самой раздемократической Калифорнии банковского холдинга таким образом решили сыграть против Илона Маска, занявшего твердую прореспубликанскую позицию. Однако обозначенные ими причины ожидающих автомобилестроительную компанию серьезных неприятностей не имеют, естественно, отношения к политике.

Tesla, по их мнению, демонстрирует весьма слабые бизнес-показатели — продажи автомобилей марки в 2024 году упали на 1%, несмотря на попытку поддержать спрос снижением цен более чем на 5%. Кроме того, с каждым днем американской компании все сложнее сопротивляться растущей угрозе со стороны китайских конкурентов — прежде всего, BYD. Это — во-первых.

Фото globallookpress.com

Во-вторых, спрос на электромобили в США наверняка упадет еще больше в случае активно обсуждаемой ныне отмены закона о снижении инфляции и связанных с ним налоговых льгот. По мнению экспертов Wells Fargo, цены на продукцию Tesla в результате вырастут на 12%.

В качестве иллюстрации того, как исчезновение преференций для электромобилей сказывается на их реализации, можно привести такой пример: после сворачивания государственной поддержки «зеленого» транспорта в Германии продажи «Теслы» рухнули на 41%.

В-третьих, аналитиков ничуть не впечатлили разрекламированные проекты создания как автономного роботакси CyberCab, так и функционально бессмысленного робота-гуманоида Optimus. Мало того, что оба концепта застряли на стадии разработки, так еще и работа над ними весьма затратна.

От себя добавим, что за время своего существования Tesla никак не продемонстрировала своих возможностей по коренному обновлению модельного ряда, ограничиваясь лишь поверхностным рестайлингом.

Фото globallookpress.com

ПОРА ХОРОНИТЬ?

Поклонники Tesla, которых в мире по-прежнему немало, моментально выступили с прямо противоположными заявлениями. Они считают, что акции компании имеют значительный потенциал роста, хотя подкрепляют свои выводы весьма туманными рассуждениями. В частности, аналитик Morgan Stanley Адам Джонас спрогнозировал повышение их цены до $430.

Но экспертное сообщество в целом не столь оптимистично. По данным MarketWatch, из 58 аналитиков, следящих за динамикой бумаг Tesla, только 26 рекомендуют их к покупке. 18 советуют лишь придержать уже приобретенные акции, не покупая новые. Оставшиеся 14 специалистов отмечают, что бумаги целесообразно вообще продать. На Уолл-стрит считают, что реальная цена акций составляет $317 — на 20% ниже, чем сейчас.

О достоинствах и недостатках электробренда еще 7 лет назад очень четко рассказала Наталья Касперская на питерском цифровом форуме, а с тех пор ничего кардинально не изменилось. Она скептически прокомментировала «запредельное восхваление так называемых «прорывных технологий Илона Маска и частных корпораций из США» и заметила, что глупо расписывать чужие достижения, черпая их из их же собственной рекламы.

Tesla — не «прорыв», а чистейший пиар-феномен, заявила Касперская. В автомобиле нет ни одного патента в области цифрового развития. Все патенты Tesla связаны исключительно с дизайном. Это технологии 70-х, 80-х годов, использовавшиеся еще в советских троллейбусах, но обернутые в красивую обертку из корпуса суперкара. Tesla — на сто процентов медийный феномен, заключила Касперская.

Фото globallookpress.com

Все так, но хоронить «Теслу» было бы преждевременно. Илон Маск действительно гениальный пиарщик, самый талантливый, наверное, маркетолог в современном мире, который делать конфетку из вот этого вот всего. Кроме того, он стал правой рукой избранного президента Дональда Трампа, и это однозначно добавит устойчивости всем его проектам.