Старье берем: ищем логику в возросшем интересе россиян к подержанным «электричкам»

Агентство «Автостат» отмечает рост отечественной «вторички» в сегменте электромобилей. Причем рост продаж идет по нарастающей. Что этому способствует в условиях, когда государство повышает планку утильсбора, одновременно снижая градус финансовой поддержки покупателей экологичного транспорта, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Согласно данным агентства, в сентябре текущего года россияне приобрели 1629 подержанных электромобилей. Конечно, сама по себе цифра не великая. Но это как минимум на 16% больше, чем в августе (1408 шт.). А если отслеживать динамику с начала 2025-го, то объем реализации и вовсе рекордный. Он на 50% перекрывает аналогичный сентябрьский показатель 2024-го, равный 1088 шт.

В пятерке брендов лидирует Nissan (547 шт.): на японскую марку пришлось без малого 34% сентябрьских продаж б/у электрокаров. Бестселлер — недорогая модель Leaf. Вторую позицию занял китайский Zeekr (276 шт.), где весомое место (193 шт.) занимает модель 001. На третьем месте Tesla с совокупными продажами всех своих моделей 192 шт. В топ-5 оказались «Москвич» и Volkswagen. Впрочем, их цифры не впечатляют совсем: 96 и 89 подержанной «зелени» соответственно.

Любопытно, что в рейтинг «вторички» не вошел отечественный бренд Evolute со своим относительно бюджетным бестселлером i-Pro, занявшим по итогам первого полугодия 2025 года почетное 5-е место по популярности в сегменте б/у.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Видимо, владельцы решили попридержать «вкусняшку» для себя. И отчасти оказались правы, поскольку в конце октября «Моторинвест» сообщил об остановке производства i-Pro. Дескать, модель себя изжила, а что придет на ее замену — пока не очень ясно.

Вообще, демарш «Моторинвеста» выглядит странно. Ведь одним из основных факторов, сдерживающих продажи новых и подержанных электрокаров в России, стало, в том числе, отсутствие моделей в нижнем ценовом сегменте. А i-Pro как раз из таких.

С учетом госдотаций стоимость новой машины в салоне фиксировалась на уровне 1,5 млн. рублей, чем начали активно пользоваться не только таксопарки, но и обычные частники. А заметные тиражи всецело «серого» Nissan Leaf лишь подтверждают дефицит бюджетных электрических моделей на рынке.

К июлю 2025 года, по данным все того же «Автостата», в России было зарегистрировано 138,5 тысяч электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Даже в сравнении с аналогичными цифрами пятилетней давности это много, хотя и по-прежнему менее одного процента всего отечественного автопарка.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Можно в сотый раз приводить десятки очевидных и убедительных доводов, почему у нас не покупают «электрички» также охотно, как в Китае или Европе (хотя сегодня и там спрос на них заметно замедляется).

Тогда как ответить на вопрос, откуда в России берется все больше энтузиастов электротранспорта, где даже общеэкономические законы работают со скрипом, гораздо сложнее.

Конечно, можно слушать умных экспертов. К примеру, специалисты компании Strategy Partners уверены, что по базовому прогнозу рынок электрокаров в России будет расти на 38% в год, и к 2030 году окажется в пять раз выше нынешнего.

Текущий же рост рынка обеспечивают импорт и запуск российских проектов, таких как «Москвич» или Evolute. А сдерживают развитие слабая осведомленность о возможностях электромобилей, их высокая стоимость и слабость инфраструктуры.

Однако дальнейшей популярности EV в РФ в ближайшей перспективе, уверены аналитики, посодействует не только появление новых игроков, но и реализация Концепции по развитию производства и использования электротранспорта в РФ до 2030 года. Чиновники (оказывается!) по-прежнему намерены поддерживать и даже отчасти субсидировать развитие сети ЭЗС и стимулировать спрос на частный и корпоративный электротранспорт.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

А среди причин роста интереса россиян к электрокарам именно этой осенью видится, скорее, не общемировой тренд по интеграции экологичного транспорта и усилия чиновников, а наши местные проблемы.

Чтобы понять это, не обязательно быть экспертом. С каждым днем проезжать мимо АЗС все страшнее. Цены на ископаемое топливо отпугивают безудержным, каким-то ископаемым, ростом. Вот люди и потянулись к электророзетке...