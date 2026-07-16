Эксперт оценил последствия сокращения скидки на покупку электромобиля в России

Минпромторг обсуждает возможность сокращения государственной скидки на покупку российских электромобилей и гибридов в кредит или лизинг. Базовую субсидию предлагается уменьшить с нынешних 35% до 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 000 рублей в противовес нынешним 925 000. При этом скидка в 35% может сохраниться только для моделей с высоким уровнем локализации. Инициатором изменений выступила компания Evolute. Окончательное решение, вероятно, будет принято до конца 2026 года. Портал «АвтоВзгляд» обсудил новость с экспертом и узнал, что стоит за этим предложением — смена вектора господдержки или новый этап развития рынка?

Александра Пригарнева, предприниматель, руководитель компании SK AUTO TRADING, считает, что предлагаемые изменения не стоит рассматривать как отказ государства от поддержки электромобилей. По ее словам, речь идет о переходе от стимулирования самого факта покупки к стимулированию глубокой локализации производства.

— Если скидка в полном объеме сохранится только для автомобилей с высоким уровнем локализации, это станет дополнительным сигналом производителям: чтобы получать максимальную господдержку, необходимо инвестировать не только в крупноузловую сборку, но и в производство компонентов, развитие поставщиков и создание рабочих мест внутри страны, — считает Пригарнева.

Такой подход, по ее мнению, соответствует общей промышленной политике последних лет, когда меры поддержки все чаще привязываются к уровню локализации продукции. Александра отметила, что российский рынок электромобилей пока находится на ранней стадии развития.

Для большинства покупателей решающим фактором остается цена, и даже при действующих мерах поддержки электромобили зачастую существенно дороже сопоставимых бензиновых моделей. А инфраструктура зарядных станций в большинстве регионов еще далека от уровня, который позволил бы отказаться от двигателя внутреннего сгорания без компромиссов.

— Сокращение максимальной скидки с 35% до 10% для большинства моделей может привести к временному снижению спроса. Особенно это касается частных покупателей, которые наиболее чувствительны к первоначальной стоимости автомобиля. Если разница в цене увеличится на несколько сотен тысяч рублей, часть потенциальных клиентов просто отложит покупку или выберет традиционный автомобиль, — предупреждает эксперт.

Инициатор изменений — компания Evolute — заявил, что уменьшение размера субсидии позволит поддержать большее количество покупателей при ограниченном бюджете программы. Пригарнева считает этот аргумент с экономической точки зрения логичным, но с оговоркой.

— Если рынок уже сформировался и спрос устойчив, распределение средств между большим количеством покупателей действительно может работать эффективнее. Но если отрасль все еще находится на этапе становления, слишком резкое сокращение поддержки способно дать обратный эффект, — отметила она.

По словам эксперта, производители принимают решения об инвестициях, исходя из прогнозируемого спроса на несколько лет вперед. Если продажи начнут снижаться, компании могут пересмотреть планы по локализации производства, расширению модельного ряда и развитию дилерской сети.

— В результате государство рискует получить экономию на субсидиях сегодня, но замедление развития отрасли завтра, — предупреждает собеседница «АвтоВзгляда».

Оптимальным решением, по мнению эксперта, стал бы постепенный переход к новой модели поддержки.

Например, заранее определить график снижения субсидий на несколько лет вперед и одновременно расширять сеть быстрых зарядных станций, локализовывать производство аккумуляторов и стимулировать корпоративные закупки электромобилей.

— Такой подход позволил бы рынку адаптироваться без резких колебаний спроса и сохранил бы интерес инвесторов к развитию отечественного производства, — резюмировала Пригарнева.