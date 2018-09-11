Nissan выпустит бюджетный кроссовер на базе Duster

Если уже известный Nissan Kicks создан на базе Nissan Juke, то в основу индийского варианта ляжет «тележка» В0, на которой построены популярные у нас Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, а также Lada Largus и Nissan Almera и Terrano.

На индийском рынке уже давно продается ряд моделей, созданных на этой платформе: кроме известных у нас Ranault Duster, Captur и Nissan Terrano это еще и Renault Lodgy. По предварительным данным, внешне новинка сохранит черты своих родственников, и при этом ее кузов будет крупнее нынешней версии.

Скорее всего новый кроссовер унаследует от «Каптюра» бензиновые моторы объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 л. с. соответственно, а также его силовая линейка пополнится 110-сильным турбодизелем. В качестве коробки передач предложат пятиступенчатую «механику» и вариатор. О поступлении нового Nissan Kicks в Росиию пока ничего неизвестно.