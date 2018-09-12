Nissan Juke подготовили к бездорожью

Тюнингеры немного поработали над пластиковым обвесом, увеличили колесные арки и сделали на них черные рельефные накладки, а так же нарастили дорожный просвет. Кроме того, модифицированный «малыш» получил «боевые» колеса большого радиуса. Образ завершается дополнительными фонарями на крыше и переднем бампере и яркой матовой красной пленкой, которой обтянули кузов.

Судя по всему, на этом все изменения заканчиваются. Так что этот «Джук» эффектно смотрится, но отправляться на нем в настоящее внедорожное приключение довольно рискованно.

Стоит напомнить, что в настоящий момент производитель готовит новое поколение модели. В компании Nissan рассказали, что авто второй генерации получит совершенно новый облик, не менее оригинальный, чем у предшественника.

На данный момент в России представлен Nissan Juke в пяти комплектациях. В моторную линейку переднеприводного «паркетника» вошел только один двигатель — 1,6-литровый мощностью 117 л. с. Цена автомобиля стартует от 1 124 000 рублей.